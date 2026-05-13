Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
Keir Starmer brit miniszterelnök pozíciója megrendült. A múlt heti katasztrofális választási eredmények nyomán több mint nyolcvan munkáspárti képviselő követeli a lemondását vagy egy távozási menetrend felállítását. Emellett már négy kormánytag is benyújtotta lemondását - jelentette a BBC.
A válság a múlt heti helyhatósági választások után mélyült el. A Munkáspárt közel 1500 önkormányzati képviselői helyet veszített Angliában. Emellett elvesztette a hatalmat Walesben, és történelmi mélypontra süllyedt a skót parlamenti választásokon. Starmer hétfőn rendkívüli beszédet tartott, amellyel megpróbálta stabilizálni helyzetét. A kísérlet azonban visszafelé sült el, és a felszólalás után tovább nőtt a távozását követelő képviselők száma.
A keddi kabinetülésen Starmer egyértelművé tette, hogy nem szándékozik lemondani. Egyúttal felszólította az esetleges riválisait, hogy hívják ki hivatalosan. A párt szabályzata szerint a vezetőváltási eljárás megindításához 81 képviselő, vagyis a frakció 20 százalékának támogatására van szükség. Egyelőre senki sem lépett fel hivatalos kihívóként.
A kormányban is megosztottság tapasztalható. Shabana Mahmood belügyminiszter és több más kabinettag arra sürgeti a miniszterelnököt, hogy dolgozzon ki egy távozási menetrendet. Ugyanakkor Steve Reed lakásügyi miniszter és Pat McFadden munkaügyi miniszter továbbra is kiáll Starmer mellett. Wes Streeting egészségügyi miniszter, akit a legvalószínűbb kihívónak tartanak, nem nyilatkozott a sajtónak az ülés után. Streeting szerdán találkozik a miniszterelnökkel. Starmer szövetségesei szerint azonban a lehetséges utódjelölt nem tudja majd felmutatni a szükséges 81 támogatót.
A kormányból eddig négyen mondtak le: Jess Phillips belügyi államtitkár, Zubir Ahmed, Alex Davies-Jones és Miatta Fahnbulleh. Hétfőn hat miniszteri tanácsadó is távozott. Őket azóta már pótolták, de a BBC értesülései szerint további lemondások várhatók. Közben több mint száz munkáspárti képviselő írt alá egy közleményt. Ebben leszögezik, hogy "Most nem vezetőváltásra van szükség", egyúttal a kormányzati munkára való összpontosítást sürgetik.
Streeting mellett Angela Rayner volt miniszterelnök-helyettest tartják a legkomolyabb lehetséges utódjelöltnek. Andy Burnham, Nagy-Manchester polgármestere szintén komoly támogatottsággal bír. Neki azonban előbb parlamenti mandátumot kellene szereznie, ami egy elhúzódó folyamatot jelentene. Szerdán III. Károly király ismerteti a kormány éves jogalkotási programját, miközben Starmer a politikai túléléséért küzd.
