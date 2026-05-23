2026. május 23. szombat Dezső
27 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Háború Kelet-Ukrajnában, Donbász, a donyecki régió Avdijivka városához közeli frontállások - aknamezők közötti sáros út a Butovka katonai állásnál.
Világ

Putyin kiadta az utasítást: Oroszország kíméletlen megtorlásra készül

Pénzcentrum
2026. május 23. 11:35

Vlagyimir Putyin orosz elnök megtorlást ígért, miután Ukrajna dróncsapást mért az orosz megszállás alatt álló, kelet-ukrajnai Sztarobilszkra. Míg az orosz fél szerint egy diákszállót ért találat, Kijev azt állítja, hogy egy elit drónegység parancsnokságát támadták, tudósított a BBC.

A Luhanszki területen fekvő Sztarobilszk városában végrehajtott éjszakai csapásban tíz ember vesztette életét. A helyi, Moszkva által kinevezett kormányzó tájékoztatása szerint további harmincnyolcan megsebesültek, tizenegy személy pedig eltűnt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vlagyimir Putyin pénteken a Kremlben kijelentette, hogy a célpont közelében semmilyen katonai vagy hírszerzési létesítmény nem volt. Egyúttal utasította az orosz hadsereget, hogy dolgozzon ki javaslatokat a megtorlásra. Az orosz elnök szerint a támadást három hullámban, összesen tizenhat drónnal hajtották végre.

Az ukrán katonai vezetés ezzel szemben azt közölte, hogy a csapás az orosz fegyveres erők elit Rubikon drónegységének sztarobilszki parancsnokságát érte. Kijev szerint ez az alakulat rendszeresen támad ukrán civil célpontokat és polgári infrastruktúrát. Az ukrán fél hangsúlyozta, hogy csapásaik kizárólag katonai célpontokra irányulnak. Kiemelték továbbá, hogy a műveletek során szigorúan betartják a nemzetközi humanitárius jog normáit.

Kapcsolódó cikkeink:

Szombat hajnalban újabb dróncsapásokról érkeztek hírek. A Fekete-tenger oroszországi partján fekvő Novorosszijszk kikötővárosában kigyulladt egy olajraktár a lezuhanó drónroncsok miatt. A hatóságok szerint két ember megsérült, de halálos áldozatokról nem számoltak be. A Krasznodari határterület vezetése közölte, hogy az északabbra fekvő Anapa kikötővárosában magánházak is megrongálódtak.

Az eset az orosz-ukrán háború fokozódó csapásváltásainak újabb fejezete. Csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az ukrán erők eltalálták az orosz FSZB parancsnokságát a megszállt Herszoni területen. Állítása szerint a támadásban mintegy száz orosz katona halt vagy sebesült meg. Moszkva hivatalosan nem kommentálta az esetet, bár egy Kremlhez köthető Telegram-csatorna "veszteségekről" számolt be egy "tömeges dróncsapást" követően.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ukrajna a háború kezdete óta többször is azzal vádolta az orosz hadsereget, hogy szándékosan támad civileket – ezt a vádat Moszkva rendszeresen tagadja, de a múlt héten is egy orosz rakétatámadás teljesen lerombolta egy kijevi társasház egyik tömbjét. A tragédiában huszonnégy ember, köztük három kislány vesztette életét.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #konfliktus #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #fegyveres konfliktus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:01
12:34
12:06
11:35
11:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 23.
Tömegek menekülnek ezekből a magyar falvakból, városokból - Mégis, mitől ijedtek meg?
2026. május 22.
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
2026. május 23.
Ingyenes lett a Balaton egyik kedvenc strandja 2026-ra: máshol brutálisan megemelték az árakat
2026. május 22.
Teljesen új szintre kapcsol a magyar albérletpiac: igencsak húzós időszak vár a bérlőkre
2026. május 22.
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 23. szombat
Dezső
21. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
2
1 hete
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
3
2 napja
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
4
1 hete
Megszólalt Kapitány István: eddig marad hatósági áras az üzemanyag Magyarországon
5
2 hete
Máris repedezik a kormány: lemondott az egyik miniszter, erre szólítja fel a miniszterelnököt is
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deficit
hiány, a kiadásoknak a bevételeket meghaladó része. Közgazdasági értelemben vállalkozási és költségvetési deficitről beszélünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 23. 13:01
Ingyenes lett a Balaton egyik kedvenc strandja 2026-ra: máshol brutálisan megemelték az árakat
Pénzcentrum  |  2026. május 23. 10:15
Ettől a gancától a legzsiványabb palóc is hazavágyott: íme a mátrai betyárcsalogató titka
Agrárszektor  |  2026. május 23. 12:02
Lehullt a lepel a magyar borvidékekről: hihetetlen titkokat rejtenek a dűlők