A szerb vasúttársaság minden járatot leállított hajnalban, órákkal a belgrádi nagy tüntetés előtt.
Putyin kiadta az utasítást: Oroszország kíméletlen megtorlásra készül
Vlagyimir Putyin orosz elnök megtorlást ígért, miután Ukrajna dróncsapást mért az orosz megszállás alatt álló, kelet-ukrajnai Sztarobilszkra. Míg az orosz fél szerint egy diákszállót ért találat, Kijev azt állítja, hogy egy elit drónegység parancsnokságát támadták, tudósított a BBC.
A Luhanszki területen fekvő Sztarobilszk városában végrehajtott éjszakai csapásban tíz ember vesztette életét. A helyi, Moszkva által kinevezett kormányzó tájékoztatása szerint további harmincnyolcan megsebesültek, tizenegy személy pedig eltűnt.
Vlagyimir Putyin pénteken a Kremlben kijelentette, hogy a célpont közelében semmilyen katonai vagy hírszerzési létesítmény nem volt. Egyúttal utasította az orosz hadsereget, hogy dolgozzon ki javaslatokat a megtorlásra. Az orosz elnök szerint a támadást három hullámban, összesen tizenhat drónnal hajtották végre.
Az ukrán katonai vezetés ezzel szemben azt közölte, hogy a csapás az orosz fegyveres erők elit Rubikon drónegységének sztarobilszki parancsnokságát érte. Kijev szerint ez az alakulat rendszeresen támad ukrán civil célpontokat és polgári infrastruktúrát. Az ukrán fél hangsúlyozta, hogy csapásaik kizárólag katonai célpontokra irányulnak. Kiemelték továbbá, hogy a műveletek során szigorúan betartják a nemzetközi humanitárius jog normáit.
Szombat hajnalban újabb dróncsapásokról érkeztek hírek. A Fekete-tenger oroszországi partján fekvő Novorosszijszk kikötővárosában kigyulladt egy olajraktár a lezuhanó drónroncsok miatt. A hatóságok szerint két ember megsérült, de halálos áldozatokról nem számoltak be. A Krasznodari határterület vezetése közölte, hogy az északabbra fekvő Anapa kikötővárosában magánházak is megrongálódtak.
Az eset az orosz-ukrán háború fokozódó csapásváltásainak újabb fejezete. Csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az ukrán erők eltalálták az orosz FSZB parancsnokságát a megszállt Herszoni területen. Állítása szerint a támadásban mintegy száz orosz katona halt vagy sebesült meg. Moszkva hivatalosan nem kommentálta az esetet, bár egy Kremlhez köthető Telegram-csatorna "veszteségekről" számolt be egy "tömeges dróncsapást" követően.
Ukrajna a háború kezdete óta többször is azzal vádolta az orosz hadsereget, hogy szándékosan támad civileket – ezt a vádat Moszkva rendszeresen tagadja, de a múlt héten is egy orosz rakétatámadás teljesen lerombolta egy kijevi társasház egyik tömbjét. A tragédiában huszonnégy ember, köztük három kislány vesztette életét.
