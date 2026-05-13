A vastagbél- és végbélrák a leggyakoribb daganatos megbetegedések közé tartoznak, és egyre több fiatalt is érintenek.
Máris nyílik a brüsszeli pénzcsap: bődületes összeghez juthat Magyarország heteken belül
Jelentősen javult Magyarország megítélése az Európai Bizottságnál az elmúlt hetekben, így hamarosan több befagyasztott uniós forrás is felszabadulhat. A következő időszakban több pozitív döntés is érkezhet Brüsszelből, amelyek összesen akár 34 milliárd eurónyi támogatást és hitelt tehetnek elérhetővé. A korábban végleg elveszített összegek visszaszerzésére ugyanakkor továbbra sincs lehetőség, írja a HVG.
Az elmúlt egy hónapban jelentősen javult az Európai Bizottság értékelése arról, hogy az új magyar kormány mennyi befagyasztott uniós forrást tudhat újra elérhetővé tenni. Az EUrologus értesülései szerint jelenleg már az is reális forgatókönyv, hogy Magyarország szinte az összes még elérhető támogatást és hitelt lehívhatja.
A következő hetekben egymást követhetik a Magyarország számára kedvező brüsszeli döntések. A folyamat középpontjában a helyreállítási alapból származó források állnak, amelyek felhasználásának határideje 2026 augusztusának vége.
A magyar helyreállítási csomag eredetileg 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból állt, amelyhez később további 3,9 milliárd euró hitel kapcsolódott. Így összesen 10,4 milliárd eurónyi forrás vált elérhetővé Magyarország számára. Ebből 2023 végén és 2024 elején már mintegy 920 millió eurót ki is fizettek.
A források lehívásának feltételeit azonban már évekkel ezelőtt meghatározta az Európai Unió. A 27 úgynevezett szupermérföldkő teljesítése az Orbán-kormány feladata lett volna, a tárgyalások azonban többször megakadtak, majd gyakorlatilag leálltak.
Ennek következményeként a korábban befagyasztott 6,3 milliárd eurós kohéziós keretből az elmúlt két év során összesen 2 milliárd euró végleg elveszett az időkorlátok miatt. Ezeket az összegeket már nem lehet visszaszerezni.
A most zajló egyeztetések célja, hogy Magyarország teljesítse az uniós átláthatósági és jogállamisági feltételeket, így hozzáférjen a még elérhető pénzekhez. Ha ez sikerül, akkor nemcsak a helyreállítási források, hanem további befagyasztott támogatások is felszabadulhatnak.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Egy bizottsági forrás szerint már komoly esély van arra, hogy Magyarország a helyreállítási alap teljes összegét lehívja. Ez jelentős változás ahhoz képest, hogy a választások után még csak az alap támogatási részének biztosítását tartották reálisnak Brüsszelben.
A tárgyalásokra rálátó tisztviselők szerint az Európai Bizottság pontosan ismeri a fennálló problémákat, és a magyar fél számára is egyértelmű, milyen lépések szükségesek a források felszabadításához.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Megszólalt Bóna Szabolcs agrárminiszter: ezek lesznek az első intézkedései, leszámolnak az üres ígéretekkel
Öt százalékra csökkentenék az alapvető élelmiszerek áfáját, a zöldségek és gyümölcsök is érintettek.
Robban a magyarországi eperbotrány: elképesztő mennyiségű veszélyes gyümölcsöt találtak, itt árulták
Penészes szamóca és nyomon követhetetlen áfonya miatt csaptak le az illegális árusokra Soroksáron.
A megbízatás megszűnése egy jogszabályi előírásból fakad, amely az adóhatóság vezetőjének mandátumát a miniszterelnök megbízatásához köti.
Hatalmas fordulat jöhet a magyar tőzsdén: megjött a friss előrejelzés, dörzsölhetik a tenyerüket a befektetők
Tovább esett a BUX kedden, szerdán viszont pozitív korrekcióval indulhat a kereskedés, miután némileg javult a nemzetközi befektetői hangulat.
Kiderült, mire készül Magyar Péter kormánya az első száz napban: rengeteg magyart érintenek a bejelentett változások
Rekordidő alatt megalakult Magyar Péter kormánya. A kimerült államkassza miatt azonban a legnagyobb kihívást a programok finanszírozása jelenti.
Az egy évvel korábbinál 3,9, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
Az előző év azonos időszakához mérten 6,7, az előző hónaphoz képest 3,1%-kal bővült az ipari termelés.
Az eurót 7 órakor 357,76 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 357,85 forintnál.
A napi gyengülés ellenére a magyar fizetőeszköz hosszabb távon, az év eleje óta vizsgálva továbbra is jelentős erősödést mutat.
A választások utáni gazdasági fordulat lehetőségét már hónapok óta árazza a piac, ennek hatására jelentősen csökkentek a magyar állampapírhozamok és erősödött a forint is.
A JP Morgan elemzése szerint az olajárak az év nagy részében hordónként 100 dollár körül maradhatnak, még akkor is, ha a Hormuzi-szoros hamarosan újranyílik.
Augusztus végéig elkészül az idei költségvetés átfogó felülvizsgálata.
Teljes gazdasági irányváltást hirdetett Kármán András: megnevezte legfontosabb emberét a Tisza pénzügyminisztere
Teljes gazdaságpolitikai irányváltást és egy letisztult profilú Pénzügyminisztérium létrehozását ígérte Kármán András pénzügyminiszter-jelölt a parlamenti meghallgatásán.
A bizottsági meghallgatásra Ruff Bálintot Csontos Bence és Bíró-Nagy András államtitkárjelöltek kísérték el.
Kátai-Németh Vilmos, a Tisza Párt leendő szociális és családügyi minisztere a parlamenti bizottsági meghallgatásán élesen bírálta a leköszönő kormány gyermekvédelmi és szociális politikáját.
Zéró toleranciát hirdetett a Tisza igazságügyi minisztere: fontos bejelentést tett az Európai Ügyészségről Görög Márta
Görög Márta igazságügyminiszter-jelölt zéró toleranciát hirdetett a korrupció ellen parlamenti meghallgatásán.
Lőrincz Viktória a miniszteri meghallgatáson: átalakul a közigazgatás, teljesen megújul a hazai turizmus
A Magyar Turizmus Zrt. a jövőben már nem csupán koordináló szerepet töltene be.
Egyértelmű üzenetet küldött a Roszatom-vezér Magyar Péternek: ez lehet a paksi bővítés további sorsa
A Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov nyitott a Paks II. beruházás szerződéseinek felülvizsgálatára.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n