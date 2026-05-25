A francia legenda fejsérülést szenvedett, mikor egy maszkos banda kirabolta svájci otthonát.
Kezüknél és lábuknál fogva vonszolták ki a rendőrök a diákokat: durván elfajult a tüntetés Isztambulban
Több száz diák tüntetett vasárnap Isztambulban a Bilgi Egyetem bezárása ellen, amelyet Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelt el. A hallgatók szerint elfogadhatatlan, hogy az egyetemet közvetlenül a vizsgaidőszak előtt szüntetik meg. A demonstráció során rendőri intézkedésekre és dulakodásra is sor került.
Diákok százai tüntettek vasárnap a liberálisként ismert isztambuli Bilgi Egyetem bezárása ellen. Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelte el pénteken a magánfenntartású felsőoktatási intézmény bezáratását, amelynek több mint húszezer török és külföldi hallgatója van, továbbá a saját szakterületükön elismert oktatókat és kutatókat foglalkoztat.
A hivatalos közlönyben pénteken megjelent határozat egy jogszabályi rendelkezésre hivatkozott, amely lehetővé teszi egy intézmény bezárását, ha "az oktatás és képzés várható szintje nem megfelelő". Az intézkedést közel egy hónappal a júniusi vizsgaidőszak kezdete előtt hozták meg.
"Rendőrök tűnjetek el, miénk a kampusz" - skandálták a tiltakozók, akik közül többen sírva fakadtak.
Diákok tucatjai tartották megszállva az egyetemet a bezáratásról hozott pénteki döntés óta. Az egyik aktivista szerint a rendőrség vasárnap kezüknél és lábaiknál fogva hurcolta ki őket az épületből, egy diáklánynak az orra is betört.
"Ezt az egyetemet nem lehet egy éjszaka alatt bezárni. Túl keményen dolgoztunk ahhoz a felvételiért" - nehezményezte Haluk Yerger, a diákképviselet egyik tagja.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A bíróság már tavaly kinevezett egy igazgatót az 1996-ban alapított és a Can Holding által 2019-ben megvásárolt egyetem élére, miután razziát tartottak az azt irányító török vállalatcsoport vezetésénél. A holdingot pénzmosással és adócsalással vádolják, az egyetemet az állam - más vagyontárgyakkal együtt - tavaly elkobozta.
Török médiaértesülések szerint a hallgatók az isztambuli Mimar Sinan Szépművészeti Egyetemen folytathatják tanulmányaikat.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Napokon belül eldőlhet Amerika és Irán sorsa: súlyos üzenetet küldött Iránnak az amerikai külügyminiszter
Az amerikai külügyminiszter szerint komoly tárgyalások zajlanak Iránnal, de Washington más lehetőségeket sem zár ki.
A Luhanszki területen fekvő Sztarobilszk városában végrehajtott éjszakai csapásban tíz ember vesztette életét.
A szerb vasúttársaság minden járatot leállított hajnalban, órákkal a belgrádi nagy tüntetés előtt.
A Tisza-kormány új külpolitikai irányát jelezheti Orbán Anita találkozója a NATO-főtitkárral.
Itt az elixír a vergődő magyar gazdaság bajaira? Elképesztő lehetőség áll előttünk, ezzel nagyot kaszálhatunk, ha még időben lépünk
Bár a járműipar gyengélkedése kedvezőtlenül hat a hazai gazdaságra, a megélénkülő szektorok új megrendeléseket hozhatnak.
A tervezet szerint megnyílhat a Hormuzi-szoros, és az USA fokozatosan oldhatná fel a szankciókat.
A robotokat a legkülönfélébb feladatokra tanítják be, a gyári válogatástól kezdve a masszázson át egészen a bolti polcok feltöltéséig.
A javaslat törvényerőre emelkedéséhez a teljes képviselőház, majd a szenátus jóváhagyása is szükséges.
Azonnali hatállyal leáll az azbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalék Magyarországra szállítása – jelentette be Gajdos László környezetvédelemért felelős miniszter.
Magyar Péter: ketyeg az óra, hatalmas uniós pénzösszeg forog kockán Magyarország számára - heteken belül minden eldől
Kiemelte, hogy a tagállamok többsége egyetért a kettős mérce elkerülésében.
Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi-szoros térségében, és a jövőben előzetes engedélyhez kötné az áthaladó hajók mozgását.
Az orosz elnök erről Aljakszandr Lukasenkával folytatott csütörtöki videokonferenciáján beszélt.
Rohamtempóban építik a kiutat az olajkrízisből: ez a mentőterv húzhatja ki a csávából a globális piacot
Az Egyesült Arab Emírségek már közel félig elkészült azzal az új kőolajvezetékkel, amely a Hormuzi-szorost megkerülve biztosítaná az exportot az iráni blokád ellenére.
Leleplezték az orosz vezetés titkos tervét: hamarosan olyat lépnek, ami tömegeknél verheti ki a biztosítékot
A moszkvai vezetés tisztában van azzal, hogy az ellenőrizetlen információs tér komoly akadályt jelenthet tervei megvalósításában.
Megkongatták a vészharangot a szövetségesek: elképesztő dolog zajlik az Egyesült Államok színfalai mögött
A Reuters nagy feltűnést keltő oknyomozó anyagban mutatta be, hogyan alakult át és gyengült meg az amerikai diplomácia Donald Trump második elnöki ciklusa alatt.
Irán legfelsőbb vezetője szigorú utasítást adott ki: az ország dúsított uránkészletét semmilyen körülmények között nem szállíthatják külföldre.
Netanjahu nyíltan nekiment saját miniszterének: ez a megalázó felvétel kiverte a biztosítékot a világban
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök nyíltan elítélte nemzetbiztonsági miniszterét.
Nem várt fordulat a légtérben: olyan fegyvert tesztel Oroszország, ami rengeteg pilóta életét veszélyeztetheti
Oroszország továbbra is kísérletezik a levegő-levegő rakétákkal felszerelt Sahed drónokkal, amelyek újabb fenyegetést jelenthetnek az ukrán légierő számára.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.