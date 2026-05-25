Kezüknél és lábuknál fogva vonszolták ki a rendőrök a diákokat: durván elfajult a tüntetés Isztambulban

Több száz diák tüntetett vasárnap Isztambulban a Bilgi Egyetem bezárása ellen, amelyet Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelt el. A hallgatók szerint elfogadhatatlan, hogy az egyetemet közvetlenül a vizsgaidőszak előtt szüntetik meg. A demonstráció során rendőri intézkedésekre és dulakodásra is sor került.

Diákok százai tüntettek vasárnap a liberálisként ismert isztambuli Bilgi Egyetem bezárása ellen. Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelte el pénteken a magánfenntartású felsőoktatási intézmény bezáratását, amelynek több mint húszezer török és külföldi hallgatója van, továbbá a saját szakterületükön elismert oktatókat és kutatókat foglalkoztat.

A hivatalos közlönyben pénteken megjelent határozat egy jogszabályi rendelkezésre hivatkozott, amely lehetővé teszi egy intézmény bezárását, ha "az oktatás és képzés várható szintje nem megfelelő". Az intézkedést közel egy hónappal a júniusi vizsgaidőszak kezdete előtt hozták meg.

"Rendőrök tűnjetek el, miénk a kampusz" - skandálták a tiltakozók, akik közül többen sírva fakadtak.

Diákok tucatjai tartották megszállva az egyetemet a bezáratásról hozott pénteki döntés óta. Az egyik aktivista szerint a rendőrség vasárnap kezüknél és lábaiknál fogva hurcolta ki őket az épületből, egy diáklánynak az orra is betört.

"Ezt az egyetemet nem lehet egy éjszaka alatt bezárni. Túl keményen dolgoztunk ahhoz a felvételiért" - nehezményezte Haluk Yerger, a diákképviselet egyik tagja.

A bíróság már tavaly kinevezett egy igazgatót az 1996-ban alapított és a Can Holding által 2019-ben megvásárolt egyetem élére, miután razziát tartottak az azt irányító török vállalatcsoport vezetésénél. A holdingot pénzmosással és adócsalással vádolják, az egyetemet az állam - más vagyontárgyakkal együtt - tavaly elkobozta.

Török médiaértesülések szerint a hallgatók az isztambuli Mimar Sinan Szépművészeti Egyetemen folytathatják tanulmányaikat.

