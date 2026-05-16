Megszólalt Kapitány István: eddig marad hatósági áras az üzemanyag Magyarországon

A kormány több százmillió liter üzemanyagot szabadított fel a stratégiai tartalékból a hazai ellátás biztosítása érdekében. Bár a közgazdászok az árstop miatt fenyegető hiányra figyelmeztetnek, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint az intézkedés továbbra is az ország érdekét szolgálja. Emiatt a korlátozás akár az év második felében is érvényben maradhat - mondta az RTL Híradónak a miniszter.

A folyamatos ellátás érdekében a kabinet 150 millió liter 95-ös benzint és 425 millió liter gázolajat tett azonnal elérhetővé a tartalékokból. Ez a mennyiség már pénteken meg is érkezett a töltőállomásokra. Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője szerint a kormány az utolsó pillanatban szánta rá magát erre a lépésre.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint az így piacra dobott mennyiség átlagos fogyasztással számolva a következő hónap végéig biztosítja a hatósági áras kiskereskedelmi ellátást. A felszabadított tartalékok későbbi visszapótlása azonban a folyamatosan emelkedő világpiaci árak miatt a korábbinál jóval nagyobb költséget jelent majd az országnak.

A hatósági árak fenntartása egyre komolyabb szakmai vitákat generál. Tizenkét közgazdász közös levélben fordult Kapitány Istvánhoz, amelyben az árstop kivezetését kérték. Arra hivatkoztak, hogy a piaci folyamatokba történő mesterséges beavatkozás elkerülhetetlenül üzemanyaghiányhoz vezet. A tárcavezető ugyanakkor kitart az intézkedés mellett.

Elmondása szerint a június 30-án lejáró árstop sorsáról az akkori világpiaci folyamatok ismeretében döntenek majd. A jelenlegi helyzetben azonban továbbra is a korlátozás fenntartását tartják indokoltnak.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA