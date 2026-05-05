Vendégmunkás-stop: megszólalt az egyik legnagyobb munkaerőközvetítő, ez várhat a magyar gazdaságra

A választási eredmény jelentős gazdasági fordulat lehetőségét hordozza magában a Pensum Group Nyrt. szerint. A társaság úgy látja, hogy az új politikai irány erősítheti az ország nemzetközi beágyazottságát, és kedvező hatással lehet a gazdasági környezetre.

A vállalat közlése szerint az egyértelmű felhatalmazás stabilabb pályát rajzolhat ki a következő évekre, különösen az EU- és NATO-tagság megerősítésével. A Pensum hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban az állami szabályozási kockázatok jelentős mértékben visszafogták a beruházásokat. A jogállamiság erősödése és az uniós források érkezése viszont új lendületet adhat a gazdasági növekedésnek.

A társaság kiemelte, hogy működése során kizárólag piaci alapon hoz döntéseket, és nem függ politikai vagy állami szereplőktől. Ezért a jelenlegi politikai változásokkal kapcsolatban alapvetően pozitív várakozással tekint a jövőbe.

A Pensum reagált a vendégmunkásokra vonatkozó szabályozás várható módosítására is. A kormányzati kommunikáció alapján 2026. június 1-jétől átmenetileg felfüggeszthetik az új engedélyek kiadását, miközben felülvizsgálják a rendszert.

A vállalat üdvözli a felülvizsgálatot, és abban bízik, hogy az új szabályozás figyelembe veszi a munkaerőpiaci helyzetet és a gazdasági versenyképességet is. A cég szerint a kiszámítható szabályozási környezet mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára előnyös.

A Pensum fontosnak tartja, hogy a jogalkotás során a piaci szereplők tapasztalatai is megjelenjenek, és széles körű szakmai egyeztetés történjen, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra, valamint a munkavállalói érdekképviseletekre.

Nem jelent érdemi kockázatot a működésre

A társaság jelenleg három országban nyújt szolgáltatást, munkavállalóinak többsége magyar. A cég elsődleges célja továbbra is a hazai munkaerő foglalkoztatása.

A Pensum szerint a jövőbeni szabályozás várhatóan továbbra is lehetőséget biztosít külföldi munkavállalók alkalmazására azokban a munkakörökben, ahol nincs megfelelő magyar munkaerő. Ez már a jelenlegi szabályok között is így működik. A vállalat úgy látja, hogy a tervezett változások összességében nem jelentenek érdemi kockázatot a működésére. A jelenlegi várakozások alapján középtávon is biztosított maradhat a stabil működés.