2026. május 9. szombat Gergely
18 °C Budapest
Fizz Liga
|
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A paksi atomerőmű sziluettje fekete-fehérben .Magyarország,Európa.
Gazdaság

Fontos üzenetet küldött a Tisza-kormánynak az orosz atomvezér: ezen múlik Paks-2 jövője

Pénzcentrum
2026. május 9. 18:34

A Roszatom vezérigazgatója bízik abban, hogy felgyorsítják a Paks-2 atomerőmű építését. Alekszej Lihacsov újságíróknak nyilatkozva beszélt erről szombaton Moszkvában.

"Nagyon reméljük, hogy a(z új) kormánnyal együtt újraindíthatjuk a projektet a felgyorsítás érdekében" - mondta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A Paks-2 építési területén a munka teljes gőzzel folyik. Februárban öntöttük az első betont, idén befejezzük az első új, egyúttal a meglévő erőmű ötödik blokkjának betonalaplemezét, és a második blokkon is aktívan folyik a munka" - tette hozzá.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #paks #oroszország #erőmű #energetika #atomerőmű #paks2 #atomenergia #paksi atomerőmű #paks atomerőmű #roszatom

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:20
18:34
18:02
17:45
17:28
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 8. 16:50
Üresen kong a kassza a Fidesz után - Mit tehet a Tisza?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 9. 12:49
Sükösd Miklós Pető Péter trolimegállós megtámadása után: ön- és közveszélyes emberek maradnak ellátatlanul Magyarországon
Sükösd Miklós szociológus, médiakutató, a Koppenhágai Egyetem docense a Media1 számára még a napokba...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 8. 17:57
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább...
Bankmonitor  |  2026. május 8. 12:42
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósít...
Holdblog  |  2026. május 8. 09:17
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Poly...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 9.
Olcsó sör, romkocsmák, káosz: most dől el, kitörhet-e a bulifőváros csapdájából Budapest turizmusa
2026. május 8.
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2026. május 9.
Magyar Péter: Működő és emberséges Magyarországot építünk - itt van a miniszterelnök teljes beiktatási beszéde!
2026. május 9.
Elképesztően olcsó és alig ismerik: ez a 10 titkos helyszín lesz az élelmes nyaralók kedvence 2026-ban
2026. május 9.
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
NAPTÁR
Tovább
2026. május 9. szombat
Gergely
19. hét
Május 9.
A méltányos kereskedelem napja
Május 9.
Vándormadarak világnapja (máj 8-9)
Május 9.
A II. világháború befejezésének emléknapja (a győzelem napja)
Május 9.
Európa-nap (Az Európai Unió születésnapja)
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Megszületett a döntés: emelkedik a nyugdíjkorhatár – ők a legfőbb érintettek
2
3 napja
Megszületett a nagy döntés: megvan a céldátum, ekkor búcsúzhatunk a forinttól Magyarországon
3
1 hete
Hírek érkeztek Bulgáriából az euró bevezetése után négy hónappal: ez várna Magyarországra, ha mi is meglépnénk a nagy döntést
4
3 napja
Kíméletlen döntés született a színfalak mögött: váratlan rémálommal néz szembe Magyarország, minden perc számít
5
5 napja
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatfelár
Az adósminősítéstől függően fizetendő többletkamat. Aki kockázatosabb adós magasabb kamatot fizet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 9. 19:20
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 19. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. május 9. 18:02
Kvíz: Te átmennél 2026-ban az érettségin? Tedd próbára magyar, matek és töri tudásod!
Agrárszektor  |  2026. május 9. 18:46
Ilyen drága a hazai nyaralók kedvenc parti büféje: egy vagyonba kerül idén a klasszikus hekk
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm