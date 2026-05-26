Az Iráni Iszlám Köztársaság zászlaja.
Világ

Pengeélen táncol Donald Trump iráni paktuma: sorsdöntő napokat élünk, ez a magyarok életére is kihatással lesz

Pénzcentrum
2026. május 26. 09:27

Donald Trump amerikai elnök bejelentése nyomán karnyújtásnyira került egy átmeneti megállapodás Washington és Teherán között, amely máris az olajárak meredek esését és a globális tőzsdék emelkedését hozta. A formálódó egyezség mintegy két hónapos tűzszünetet eredményezhet. Ennek keretében az Egyesült Államok feloldaná az iráni kikötők tengeri blokádját, cserébe Teherán újra megnyitná a hajózás előtt a Hormuzi-szorost - írta meg a Bloomberg.

A felek között közvetítő Pakisztán szerint is küszöbön áll a megegyezés. Eközben egy iráni delegáció Katarban már a befagyasztott iráni pénzeszközök felszabadításáról tárgyal. A fegyvernyugvás lélegzetvételnyi szünetet hozna a februárban kirobbant konfliktusban. Az összecsapások eddig több ezer halálos áldozatot követeltek, főként Iránban és Libanonban.

A tárgyalások egyik legkényesebb pontja a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros forgalmának kérdése. Bár az Egyesült Államok, valamint az európai és az arab országok hallani sem akarnak a tengerszoros iráni ellenőrzéséről, Teherán némileg finomított az álláspontján. A korábbi vámjellegű követeléseiket immár navigációs szolgáltatási díjként próbálják elfogadtatni.

További feszültségforrás, hogy Irán a tűzszünetet minden frontra, így a Hezbollahhal folytatott libanoni harcokra is ki akarja terjeszteni. Az iráni egyeztetésekben közvetlenül nem érintett Izrael ezt mereven elutasítja. Ahogy Eli Cohen izraeli energiaügyi miniszter fogalmazott, országukat nem kötheti olyan paktum, amely nem hárítja el a nukleáris és rakétafenyegetést, valamint nem vet véget a terrorszervezetek finanszírozásának.

Az átmeneti tűzszünetet követően még keményebb diplomáciai harc várható az iráni atomprogram sorsáról. Washington azt várja el, hogy Teherán adjon át több mint 400 kilogramm dúsított uránt. Emellett követelik, hogy Irán húsz évre kötelezze el magát az urándúsítás leállítása mellett.

Donald Trumpnak eközben belpolitikai téren is meg kell védenie a formálódó alkut. Saját pártjának több politikusa is túlzott engedékenységgel vádolja. Az elnök azonban hangsúlyozta, hogy a tervezet szöges ellentéte lesz az Obama-kormányzat általa katasztrofálisnak tartott korábbi megállapodásának. Ezzel párhuzamosan Trump felszólította az arab országokat, köztük Szaúd-Arábiát és Katart, hogy csatlakozzanak a közel-keleti kapcsolatokat rendező Ábrahám-egyezményekhez.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #világ #donald trump #világgazdaság #irán #olajár #nukleáris energia #háború #Közel-Kelet #tűzszünet #diplomácia

