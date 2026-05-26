Ukrajna egyre nagyobb mértékben támaszkodik a "Lima" nevű, költséghatékony elektronikai hadviselési rendszerre, ami meglepően olcsó és hatékony.
Pengeélen táncol Donald Trump iráni paktuma: sorsdöntő napokat élünk, ez a magyarok életére is kihatással lesz
Donald Trump amerikai elnök bejelentése nyomán karnyújtásnyira került egy átmeneti megállapodás Washington és Teherán között, amely máris az olajárak meredek esését és a globális tőzsdék emelkedését hozta. A formálódó egyezség mintegy két hónapos tűzszünetet eredményezhet. Ennek keretében az Egyesült Államok feloldaná az iráni kikötők tengeri blokádját, cserébe Teherán újra megnyitná a hajózás előtt a Hormuzi-szorost - írta meg a Bloomberg.
A felek között közvetítő Pakisztán szerint is küszöbön áll a megegyezés. Eközben egy iráni delegáció Katarban már a befagyasztott iráni pénzeszközök felszabadításáról tárgyal. A fegyvernyugvás lélegzetvételnyi szünetet hozna a februárban kirobbant konfliktusban. Az összecsapások eddig több ezer halálos áldozatot követeltek, főként Iránban és Libanonban.
A tárgyalások egyik legkényesebb pontja a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros forgalmának kérdése. Bár az Egyesült Államok, valamint az európai és az arab országok hallani sem akarnak a tengerszoros iráni ellenőrzéséről, Teherán némileg finomított az álláspontján. A korábbi vámjellegű követeléseiket immár navigációs szolgáltatási díjként próbálják elfogadtatni.
További feszültségforrás, hogy Irán a tűzszünetet minden frontra, így a Hezbollahhal folytatott libanoni harcokra is ki akarja terjeszteni. Az iráni egyeztetésekben közvetlenül nem érintett Izrael ezt mereven elutasítja. Ahogy Eli Cohen izraeli energiaügyi miniszter fogalmazott, országukat nem kötheti olyan paktum, amely nem hárítja el a nukleáris és rakétafenyegetést, valamint nem vet véget a terrorszervezetek finanszírozásának.
Az átmeneti tűzszünetet követően még keményebb diplomáciai harc várható az iráni atomprogram sorsáról. Washington azt várja el, hogy Teherán adjon át több mint 400 kilogramm dúsított uránt. Emellett követelik, hogy Irán húsz évre kötelezze el magát az urándúsítás leállítása mellett.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Donald Trumpnak eközben belpolitikai téren is meg kell védenie a formálódó alkut. Saját pártjának több politikusa is túlzott engedékenységgel vádolja. Az elnök azonban hangsúlyozta, hogy a tervezet szöges ellentéte lesz az Obama-kormányzat általa katasztrofálisnak tartott korábbi megállapodásának. Ezzel párhuzamosan Trump felszólította az arab országokat, köztük Szaúd-Arábiát és Katart, hogy csatlakozzanak a közel-keleti kapcsolatokat rendező Ábrahám-egyezményekhez.
Fegyveres felkelést sürget Vlagyimir Putyin ellen Igor Volobujev, a Gazprombank egykori vezetőjéből lett lázadóvezér.
Napokon belül eldőlhet Amerika és Irán sorsa: súlyos üzenetet küldött Iránnak az amerikai külügyminiszter
Az amerikai külügyminiszter szerint komoly tárgyalások zajlanak Iránnal, de Washington más lehetőségeket sem zár ki.
Kezüknél és lábuknál fogva vonszolták ki a rendőrök a diákokat: durván elfajult a tüntetés Isztambulban
Több száz diák tiltakozott Isztambulban a Bilgi Egyetem bezárása ellen, rendőri fellépés is volt.
Százezres tüntetés, könnygáz, őrizetbe vételek – ismét felforrósodott a helyzet Szerbiában.
Az elmúlt év legkegyetlenebb orosz csapása érte Ukrajnát: még a szomszédos államban is azonnali riadót fújtak
Több mint 700 drónt és rakétát indíthattak Ukrajna felé az oroszok, Kijev szinte minden kerületében károk keletkeztek.
A Secret Service ügynökei tűzharcba keveredtek egy fegyveres férfival a Fehér Ház mellett, egy járókelő is megsérült.
Váratlan fordulat a tárgyalóasztalnál: meglepő alkut köthet az Egyesült Államok Iránnal, a tét óriási
Közvetítők szerint közel lehet a 60 napos tűzszünet meghosszabbítása, amely a nukleáris tárgyalások új keretét is megadhatja.
A Luhanszki területen fekvő Sztarobilszk városában végrehajtott éjszakai csapásban tíz ember vesztette életét.
A szerb vasúttársaság minden járatot leállított hajnalban, órákkal a belgrádi nagy tüntetés előtt.
A Tisza-kormány új külpolitikai irányát jelezheti Orbán Anita találkozója a NATO-főtitkárral.
Itt az elixír a vergődő magyar gazdaság bajaira? Elképesztő lehetőség áll előttünk, ezzel nagyot kaszálhatunk, ha még időben lépünk
Bár a járműipar gyengélkedése kedvezőtlenül hat a hazai gazdaságra, a megélénkülő szektorok új megrendeléseket hozhatnak.
A tervezet szerint megnyílhat a Hormuzi-szoros, és az USA fokozatosan oldhatná fel a szankciókat.
A robotokat a legkülönfélébb feladatokra tanítják be, a gyári válogatástól kezdve a masszázson át egészen a bolti polcok feltöltéséig.
A javaslat törvényerőre emelkedéséhez a teljes képviselőház, majd a szenátus jóváhagyása is szükséges.
Azonnali hatállyal leáll az azbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalék Magyarországra szállítása – jelentette be Gajdos László környezetvédelemért felelős miniszter.
Magyar Péter: ketyeg az óra, hatalmas uniós pénzösszeg forog kockán Magyarország számára - heteken belül minden eldől
Kiemelte, hogy a tagállamok többsége egyetért a kettős mérce elkerülésében.
Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi-szoros térségében, és a jövőben előzetes engedélyhez kötné az áthaladó hajók mozgását.
Az orosz elnök erről Aljakszandr Lukasenkával folytatott csütörtöki videokonferenciáján beszélt.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.