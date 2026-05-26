Az online vásárlások során széles körben használt és megbízhatónak tűnő mércének számítanak a korábbi vásárlók által megfogalmazott vélemények. Ezek azonban nem mindig igazak.
Lerántották a leplet az angol csúcsfoci legnagyobb titkáról: hiába a rengeteg pénz, egészen más kell a győzelemhez
Nem kizárólag elégséges már a magas fizetés, a magas átigazolási díj ahhoz, ha egy csapat meg akarja nyerni a világ legerősebb bajnokságát, az angol Premier League-et - ez is elhangzott a Portfolio és a Corvinus Egyetem által közösen rendezett, The Science of Football konferencián.
Nem minden adat kvantitatív, az adat egy komplex üzleti "termék" lett az utóbbi években - ez hangzott el a Portfolio és a Corvinus Egyetem által rendezett The Science of Football konferencián. Kajos Attila, a Corvinus Egyetem docense, a Vállalkozói és Innovációs Intézet tanszékvezetője prezentációjában kitért pédléul arra, hogy az intézetüknél eleve olyan szakembereket toboroznak, akik összetett módon képesek nézni a sportgazdaságot és adatelemzést is.
Mint elmondta, 11 kutatóval dolgoznak a Corvinus intézetében, az elmúlt években 63 tudományos munkát mutattak fel, több közülük nemzetközi tudományos folyóiratban is megjelentek. Kajos Attila kiemelte: klubfinanszírozással, sportturizmussal is foglalkoznak, ezek ugyanis már szorosan hozzátartoznak a sport világához.
Kitért arra is: a sportelemzés, a gazdasági aspektusok között fontos hangsúlyt kap, rájöttek példéul arra, hogy matematikailag is elemezhető a futball gazdaságtana. Fontos hangsúlyt kap a fenntarthatóság is, a sportnak újra kell gondolnia ezzel kapcsolatos logikáját.
Mire költsük a pénzt, ha van?
Ferencz Márton, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója arról készített előadást, ami nagyon sok embert foglalkoztat, aki topfutballt néz: nevezetesen azt, hogy hogyan lehet megnyerni a Premier League-et? A kutató azzal kezdte előadását: tuti képlet nem létezik, viszont az adatokból igen sok minden kiolvasható.
A hallgató szerint ha ezt a kérdést tesszük fel, mindenki rögtön a pénzre, a magasabb fizetésekre és magas átigazolási díjakra asszociál, de a helyzet persze ennél sokkal összetettebb. Kitért pédlául arra: egy adott csapat várható gólkülönbsége a legfontosabb mérőszám ebben az esetben, egy csapat értéke pedig sokkal kisebb súllyal esik latba.
Az is nagyon fontos, hogy ha van is pénze egy csapatnak, nem mindegy, hogy azt hogyan költik el - tette hozzá Ferencz Márton. Kikerülhetetlen példáéul pénzt tenni az adatközpontba: van példáéul két csapat, a Brighton és a Brentford is az angol bajnokságban, melyek nem mondhatók nagyon gazdagnak, de az okosan elköltött pénzt sorra hozza a jó eredményeket.
Hogyan toboroz játékost az AI?
Pikéthy Árpád, az IBM Hungary country general managere a La Ligában szereplő Sevilla FC AI-támogatott toborzási módszereiről tartott előadást. A Sevilla bár egy tradicionális klub, hiszen csaknem 140 éve alapították, de nem számít gazdagnak: évente 150-200 millió eurós költségvetéssel számolhatnak, ami bár nem kevés, mégis mindössze az ötöde az Arsenal vagy a PSG büdzséjének.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az előadó kifejtette: a Sevilla üzleti kihívása abban rejlik, hogy nehéz volt elemezni a kiválasztást, tehát ezt újra kellett gondolni. A Sevilla az új rendszert úgy alakította ki, hogy a toborzók "beszélgetés-alapon" használhassák a felgyűlt adatokat, kontextusban tudta azokat értelmezni.
Teljesen átalakították a döntéshozatalt, és ebből leszűrták: az AI nem akkor a legjobb, ha egyedül dolgozik, hanem ha segíti az emberi munkát, vagyis így növeli a hatákonyságot.
Az adatok nyelvén: ki nyeri a budapesti BL-döntőt?
Kocsis Bence, a Magyar Labdarúgó Szövetség adatelemzési vezetője páratlan előadással készült: adatok segítségével próbálta előrehozni, ki nyerheti meg a a szombati BL-döntőt. Előadását úgy kezdte: ő maga azt mondaná, hogy ő maga a PSG győzelmére számítana, mást mond azonban az Opta szuperszámítógépe: eszerint nagyobb az Arsenal győzelmének a valószínűsége.
Kocsis Bence kifejtette, hogy az Opta az elődöntők előtt még a Bayernt is esélyesebbnek látta a PSG-nél, mégis a párizsi csapat volt az, amely szombaton játszhat a Puskás Arénában. A PSG támadónagyhatalom: 2,75 gólt szereztek eddig meccsenként, ezzel szemben azonban ott van, hogy az Arsenal csak 0,43-at kapott. A PSG-nek kulcsfontosságú lesz, hogy képes-e feltörni a lodnoniak tömör védelmét. Az Arsenalnak ugyanakkor gyengesége, hogy a támadó harmadban sokkal kevésbé pontosak, és az ottani passzminőségük sem kiemelkedő.
Kocsis Bence azt mondta: rendkívül izgalmas döntőre lehet számítani, remélhetőleg sok góllal és nagy taktikai csatával - az biztos, hogy a taktikák szerelmesinek örök élményt nyújt majd.
A Pénzcentrum megkeresésére a Magyar Labdarúgó Szövetség elárulta, hogy a következő idénytől már nem Fizz Liga lesz a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokság neve.
Az UEFA adatközpontjának vezetője is részt vett a Portfolio futballtudományi konferenciáján, ahol kifejtette:
Vége a 29 éve tartó Bundesliga-tagságnak: a 100. percben dőlt el a Wolfsburg sorsa, elzárhatják a pénzcsapot
A történelmi kiesés komoly változásokat indít el a Volkswagen tulajdonában lévő Wolfsburgnál.
Mexikó fogadja be Iránt a világbajnokság idejére, miután az Egyesült Államok nem kívánta vendégül látni a közel-keleti válogatottat.
Eszement összeget kaszáltak tavaly a leggazdagabb sportolók: letaszíthatatlan a trónról Cristiano Ronaldo
A portugál szupersztár, Cristiano Ronaldo a tavalyi évben 275 millió dollárt keresett, amely összeg természetesen nem kizárólag a pályán jött össze.
A klub vezetősége tárgyalásra hívta a portugál szakembert, és minden jel szerint a megbeszélés a távozásával zárul.
A New York Knicks 27 év után jutott be újra az NBA nagydöntőjébe: a csapat 130–93-ra verte a Cleveland Cavalierst, ezzel 4–0-ra söpörte ki ellenfelét...
Itt a szezon álomcsapata: Szoboszlai Dominik hatalmas bravúrt ért el, erre a legkeményebb kritikusok sem számítottak
Bár a Liverpool csalódást keltő szezont zárt, Szoboszlai egyenletes teljesítményével és több kiemelkedő statisztikájával kiérdemlte a helyét a bajnokság legjobbjai között.
Ez gyorsan ment: kirúgták a Milan majdnem teljes vezetését, mennie kell Allegrinek is a botrányos szezon után
Az AC Milan menesztette Massimiliano Allegri vezetőedzőt és csaknem a teljes szakmai vezetést, miután a csapat lemaradt a Bajnokok Ligája-indulásról.
Messinek a combhajlító izma sérült meg, az orvosi csapat most kiadta végre a pontos diagnózist.
A kiesés súlyos anyagi és sportszakmai következményekkel jár a három éve még európai kupasikert ünneplő egyesület számára.
A történelem során most először egyetlen Real Madrid-játékos sem kapott meghívót, a bajnok Barcelonát viszont nyolcan is képviselik a spanyol vb-keretben.
A Sunderland négy év alatt jutott el az angol harmadosztálytól az Európa-ligáig: a csapat a Premier League utolsó fordulójában a Chelsea legyőzésével biztosította helyét.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) állítólag már a 2030-as világbajnokságon 66 csapatra bővítené a mezőnyt.
A mögöttünk hagyott hétvégén megrendezték az utolsó fordulót az angol, az olasz és a spanyol első osztályban is: izgalomban most sem volt hiány.
Vége van az olasz pontvadászatnak is: piros lapok, tömegverekedés a záráson, a Milan nagyon rosszul járt
Véget ért az olasz labdarúgó-bajnokság 2025–2026-os szezonja: az utolsó fordulóban dőlt el a harmadik kieső kiléte és a bronzérem sorsa is.
Megállíthatatlan az F1 19 éves olasz csodagyereke: negyedszer nyert zsinórban Antonelli, lassan el is dől a vb-cím?
Antonelli sorozatban negyedszer győzött, egyre kevésbé van ellenfele a világbajnoki címért.
Durva kémbotrány tartja lázban az angolokat: drasztikus lépésre szánták el magukat az Egyesült Államokban
Az angol labdarúgó-szövetség (FA) attól tart, hogy az angol válogatott Kansas City-ben található vb-edzőközpontja nem nyújt kellő védelmet a kíváncsiskodó riválisokkal szemben.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.