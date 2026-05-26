Lerántották a leplet az angol csúcsfoci legnagyobb titkáról: hiába a rengeteg pénz, egészen más kell a győzelemhez

Nem kizárólag elégséges már a magas fizetés, a magas átigazolási díj ahhoz, ha egy csapat meg akarja nyerni a világ legerősebb bajnokságát, az angol Premier League-et - ez is elhangzott a Portfolio és a Corvinus Egyetem által közösen rendezett, The Science of Football konferencián.

Nem minden adat kvantitatív, az adat egy komplex üzleti "termék" lett az utóbbi években - ez hangzott el a Portfolio és a Corvinus Egyetem által rendezett The Science of Football konferencián. Kajos Attila, a Corvinus Egyetem docense, a Vállalkozói és Innovációs Intézet tanszékvezetője prezentációjában kitért pédléul arra, hogy az intézetüknél eleve olyan szakembereket toboroznak, akik összetett módon képesek nézni a sportgazdaságot és adatelemzést is.

Mint elmondta, 11 kutatóval dolgoznak a Corvinus intézetében, az elmúlt években 63 tudományos munkát mutattak fel, több közülük nemzetközi tudományos folyóiratban is megjelentek. Kajos Attila kiemelte: klubfinanszírozással, sportturizmussal is foglalkoznak, ezek ugyanis már szorosan hozzátartoznak a sport világához.

Kitért arra is: a sportelemzés, a gazdasági aspektusok között fontos hangsúlyt kap, rájöttek példéul arra, hogy matematikailag is elemezhető a futball gazdaságtana. Fontos hangsúlyt kap a fenntarthatóság is, a sportnak újra kell gondolnia ezzel kapcsolatos logikáját.

Mire költsük a pénzt, ha van?

Ferencz Márton, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója arról készített előadást, ami nagyon sok embert foglalkoztat, aki topfutballt néz: nevezetesen azt, hogy hogyan lehet megnyerni a Premier League-et? A kutató azzal kezdte előadását: tuti képlet nem létezik, viszont az adatokból igen sok minden kiolvasható.

A hallgató szerint ha ezt a kérdést tesszük fel, mindenki rögtön a pénzre, a magasabb fizetésekre és magas átigazolási díjakra asszociál, de a helyzet persze ennél sokkal összetettebb. Kitért pédlául arra: egy adott csapat várható gólkülönbsége a legfontosabb mérőszám ebben az esetben, egy csapat értéke pedig sokkal kisebb súllyal esik latba.

Az is nagyon fontos, hogy ha van is pénze egy csapatnak, nem mindegy, hogy azt hogyan költik el - tette hozzá Ferencz Márton. Kikerülhetetlen példáéul pénzt tenni az adatközpontba: van példáéul két csapat, a Brighton és a Brentford is az angol bajnokságban, melyek nem mondhatók nagyon gazdagnak, de az okosan elköltött pénzt sorra hozza a jó eredményeket.

Hogyan toboroz játékost az AI?

Pikéthy Árpád, az IBM Hungary country general managere a La Ligában szereplő Sevilla FC AI-támogatott toborzási módszereiről tartott előadást. A Sevilla bár egy tradicionális klub, hiszen csaknem 140 éve alapították, de nem számít gazdagnak: évente 150-200 millió eurós költségvetéssel számolhatnak, ami bár nem kevés, mégis mindössze az ötöde az Arsenal vagy a PSG büdzséjének.

Az előadó kifejtette: a Sevilla üzleti kihívása abban rejlik, hogy nehéz volt elemezni a kiválasztást, tehát ezt újra kellett gondolni. A Sevilla az új rendszert úgy alakította ki, hogy a toborzók "beszélgetés-alapon" használhassák a felgyűlt adatokat, kontextusban tudta azokat értelmezni.

Teljesen átalakították a döntéshozatalt, és ebből leszűrták: az AI nem akkor a legjobb, ha egyedül dolgozik, hanem ha segíti az emberi munkát, vagyis így növeli a hatákonyságot.

Az adatok nyelvén: ki nyeri a budapesti BL-döntőt?

Kocsis Bence, a Magyar Labdarúgó Szövetség adatelemzési vezetője páratlan előadással készült: adatok segítségével próbálta előrehozni, ki nyerheti meg a a szombati BL-döntőt. Előadását úgy kezdte: ő maga azt mondaná, hogy ő maga a PSG győzelmére számítana, mást mond azonban az Opta szuperszámítógépe: eszerint nagyobb az Arsenal győzelmének a valószínűsége.

Kocsis Bence kifejtette, hogy az Opta az elődöntők előtt még a Bayernt is esélyesebbnek látta a PSG-nél, mégis a párizsi csapat volt az, amely szombaton játszhat a Puskás Arénában. A PSG támadónagyhatalom: 2,75 gólt szereztek eddig meccsenként, ezzel szemben azonban ott van, hogy az Arsenal csak 0,43-at kapott. A PSG-nek kulcsfontosságú lesz, hogy képes-e feltörni a lodnoniak tömör védelmét. Az Arsenalnak ugyanakkor gyengesége, hogy a támadó harmadban sokkal kevésbé pontosak, és az ottani passzminőségük sem kiemelkedő.

Kocsis Bence azt mondta: rendkívül izgalmas döntőre lehet számítani, remélhetőleg sok góllal és nagy taktikai csatával - az biztos, hogy a taktikák szerelmesinek örök élményt nyújt majd.