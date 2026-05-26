Régóta várt nagy film, és sorozatfolytatás érkezik a SkyShowtime kínálatába: legendás színészek lesznek láthatók a képernyőn

2026. május 26. 20:28

Erős hónapja lesz júniusban a SkyShowtime-nak. Jönnek nagy filmek, és erős sorozatok is folytatást kapnak.

A hónap legvártabb filmje valószínűleg a Wicked 2, amelyben Cynthia Erivo és Ariana Grande tér vissza a két boszorkány szerepébe. A 2024-es mozisiker befejező fejezete június 20-tól nézhető. Egy héttel korábban, június 13-tól már elérhető Yorgos Lanthimos legújabb filmje, a Bugonia, amelynek főszerepét Emma Stone és Jesse Plemons játssza.

A rendező és Stone harmadik közös munkájáról van szó a Szegény párák után, ezúttal egy groteszk sci-fi vígjátékban.

A sorozatos vonalon a legnagyobb durranás a The Agency második évada, amely június 22-től indul. Michael Fassbender mellé Richard Gere és Jeffrey Wright is visszatér a CIA-s kémtörténetbe.

Ezeken felül két filmet is érdemes még megemlíteni, az egyik az Ethan Coen rendezte Nyugi, Honey! fekete humorú krimikomédia Margaret Qualley, Chris Evans és Aubrey Plaza főszereplésével június 22-től nézhető, a Naomi Watts és Bill Murray főszereplésével készült The Friend pedig június 28-tól érkezik.

Címlapkép: Getty Images
#film #sorozat #színész #június #szórakozás #média #premier #streaming #streaming szolgáltatás #skyshowtime

