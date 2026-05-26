Régóta várt nagy film, és sorozatfolytatás érkezik a SkyShowtime kínálatába: legendás színészek lesznek láthatók a képernyőn

Erős hónapja lesz júniusban a SkyShowtime-nak. Jönnek nagy filmek, és erős sorozatok is folytatást kapnak.

A hónap legvártabb filmje valószínűleg a Wicked 2, amelyben Cynthia Erivo és Ariana Grande tér vissza a két boszorkány szerepébe. A 2024-es mozisiker befejező fejezete június 20-tól nézhető. Egy héttel korábban, június 13-tól már elérhető Yorgos Lanthimos legújabb filmje, a Bugonia, amelynek főszerepét Emma Stone és Jesse Plemons játssza.

A rendező és Stone harmadik közös munkájáról van szó a Szegény párák után, ezúttal egy groteszk sci-fi vígjátékban.

A sorozatos vonalon a legnagyobb durranás a The Agency második évada, amely június 22-től indul. Michael Fassbender mellé Richard Gere és Jeffrey Wright is visszatér a CIA-s kémtörténetbe.

Ezeken felül két filmet is érdemes még megemlíteni, az egyik az Ethan Coen rendezte Nyugi, Honey! fekete humorú krimikomédia Margaret Qualley, Chris Evans és Aubrey Plaza főszereplésével június 22-től nézhető, a Naomi Watts és Bill Murray főszereplésével készült The Friend pedig június 28-tól érkezik.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Surveymonkey beágyazás

https://widget.surveymonkey.com/collect/website/js/tRaiETqnLgj758hTBazgd42Hf9melqN5gwO6kfFBnaIs3Q_2FPTDCV4LJaiC9fTxXh.js

"