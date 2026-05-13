Penészes szamóca és nyomon követhetetlen áfonya miatt csaptak le az illegális árusokra Soroksáron.
Radikális reformterv látott napvilágot: végleg eltörölnék a vármegyéket, rengeteg pluszpénz sürgetnek az önkormányzatoknak
Legkorábban 2028-tól vezethető be az az átfogó önkormányzati reform, amelyet Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szervezetének (TÖOSZ) korábbi elnöke vázolt fel. A javaslatcsomag lényege, hogy a puszta forrásbővítés előtt a feladatellátást kell racionálisan újjászervezni egy háromszintű rendszerben. Ennek keretében a vármegyéket térségi társulásokkal váltanák fel, a szolidaritási hozzájárulást pedig a helyi iparűzési adó harminc százalékában maximalizálnák - írta a Népszava.
A szakember, aki jelenleg a Debreceni Egyetem Siófoki Campusának igazgatója, hangsúlyozza, hogy bár a szektor súlyos alulfinanszírozottsággal küzd, az azonnali tűzoltás és a feltétel nélküli forrásjuttatás nem jelenthet tartós megoldást. Ha a jelenlegi, elavult feladatszerkezetbe pumpálnak több pénzt, azzal csupán a pazarlást és a területi egyenlőtlenségeket finanszírozzák tovább. Első lépésként tehát világosan meg kell határozni, hogy az adott méretű településeknek milyen kötelező feladatokat kell ellátniuk. Emellett tisztázni kell a minimális ellátotti kört és a fajlagos költségeket is.
Azt Schmidt Jenő sem vitatja, hogy a rendszer kiegészítő források nélkül már rövid távon is fenntarthatatlan. A települések kiadásainak jelentős részét felemésztik a kiszámíthatatlanul növekvő energia-, bér- és intézményfenntartási költségek, ami állandó likviditási problémákat eredményez.
A rövid távú túléléshez idén legalább 50 milliárd forint azonnali többlettámogatásra van szükség. A jövőben pedig be kell építeni a normatív állami finanszírozásba az inflációt és a bérnövekedést követő automatizmusokat.
Középtávon alapjaiban kell átalakítani az adóerő-képességhez kötött bevételek elosztását. A szolidaritási hozzájárulás mértékét a realizált helyi iparűzési adó harminc százalékában kellene maximálni. Ezzel egy mintegy 400 milliárd forintos fejlesztési alap jönne létre. Az alap forrásainak elosztásáról nem politikai alkuk, hanem a térségi társulások döntenének, a pénzt pedig a közös feladatellátást segítő beruházásokra fordítanák.
Az átalakítás alapja a differenciálás. A magyar települések közel háromnegyede kétezer fő alatti, így nem lehet ugyanazt a feladatellátási logikát ráhúzni egy aprófalura, mint egy nagyvárosra. Erre a helyzetre egy háromszintű finanszírozási és feladatellátási modell nyújthat megoldást. Az első szintet a 2500 fő alatti települések jelentenék, ahol kizárólag a mindennapi településüzemeltetési alapfeladatok maradnának. Ide tartozik például a közterületek karbantartása, a közvilágítás vagy a falugondnoki szolgálat fenntartása.
A második, térségi és járási szintre kerülnének az intézményi hátteret és szakembereket igénylő közszolgáltatások, mint az egészségügyi alapellátás, a szociális gondozás, az alapfokú oktatás és a közétkeztetés. A harmadik szinten a nagyobb városok intéznék a komplexebb hálózatok, például a víziközművek, a hulladékgazdálkodás és a közösségi közlekedés működtetését.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A jelenlegi vármegyei önkormányzati rendszert a volt elnök megszüntetné, mivel azt túlságosan távolinak és átpolitizáltnak tartja a helyi ügyekhez képest. A középszintű közszolgáltatás-szervezést és a területfejlesztési források koordinálását a járásszékhelyek, illetve a térségi társulások vennék át.
Az átszervezés radikális változásokat hozna az oktatási rendszerben és a közétkeztetésben is. Az iskolaépületek üzemeltetését a megfelelő forrásokkal együtt vissza kellene adni az önkormányzatoknak. Alsó tagozatos oktatás azonban csak ott működne, ahol demográfiailag hosszú távon is biztosított az elegendő gyereklétszám. A felsőbb évfolyamok oktatását körzetközponti iskolákkal és egy kiterjedt iskolabusz-hálózattal oldanák meg. A közétkeztetés gazdaságosabbá tétele érdekében összevont, napi legalább ötszáz adagot előállító központi konyhákra lenne szükség. Ezek a kapacitások egyszerre látnák el az oktatási intézményeket és a szociális étkeztetésre szorulókat.
A reform megvalósítása egy átfogó országos önkormányzati feladat- és forrástérkép elkészítésével kezdődne. Ezt követné a szükséges jogszabályi háttér megalkotása, amely egy különálló Budapest-törvényt is magában foglalna. Szintén elengedhetetlen a kormányhivatalok és az önkormányzatok közötti hatáskörök, valamint a közigazgatási viszonyrendszer újrarendezése. Az új modell elemeit először kísérleti programok keretében tesztelnék. A teljes rendszert csak a tapasztalatok alapos kiértékelése után, reálisan 2028 januárjában vezetnék be országosan.
Pintér Bélával és női rendezőkkel dobják fel az évadot: lesz közönségkedvenc musical, de mernek újítani is
Nyolc bemutatót tervez a 2026-2027-es évadban a szombathelyi Weöres Sándor Színház - közölte a teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató.
Sokan vártak erre a hírre: megjöttek a laboreredmények, kiderült az igazság a hazai csodakút vizéről
A hír, aminek most sokan örülhetnek Székesfehérváron: újra iható a Csitáry-kút vize Székesfehérváron – lezárult a vizsgálat, megnyitották a közkedvelt forrást.
Tonnaszámra szedik ki a tetemeket a magyar folyóból: szakemberek elárulták, mi végzett az állatokkal
Több tonnányi elpusztult busát emeltek ki az elmúlt napokban a Ráckevei–Soroksári Dunából. A szakemberek szerint a melegedő víz miatt most tömegesen kerülnek felszínre a haltetemek.
Egy 53 éves gazdaasszony holttestét találták meg egy Beszterce–Naszód megyei település határában. A hatóságok szerint a nő halálát nagy valószínűséggel medvetámadás okozta.
Sokkoló a helyzet! Rendkívül alacsony vízszintet mérnek a Tiszán Szolnoknál, a Zagyva torkolatánál: a folyó vízállása már a történelmi negatív rekord közelébe süllyedt.
Indulhat a roham a Savaria Karneválra: harci elefántok idén sem vonulnak, de Geszti Péter már biztos befutó
Az eddiginél korábban, augusztus 13. és 16. között rendezik meg idén a XXV. Savaria Történelmi Karnevált Szombathelyen. a jubileumi karnevál fellépői között lesz Geszti Péter,...
A part mentén homokpadok jelentek meg, a strandnál több helyen méterekre visszahúzódott a víz, ha nem történik változás, akár két-három éven belül vége a fürdőzésnek.
Az azbesztügy hullámai már a Balaton déli partját is elérték: az elmúlt napokban több balatoni településen is felmerült, hogy szennyezett bazaltzúzalék kerülhetett az utakba.
Fűszernövénynek látszik, pedig halálos méreg: a petrezselyem „gonosz ikertestvére” terjed a magyar kertekben
Elsőre többen vadon elburjánzott petrezselyemnek vagy vadmuroknak nézik, üde zöld levelei azonban halálosan mérgezőek. A foltos bürök rohamosan terjed Magyarországon. Most megmutatjuk, hol él, hogyan...
Hatalmas újítás érkezik a magyar tengerhez: ezzel a módszerrel végre autó és méregdrága taxi nélkül kóstolhatsz a nyaraláson
Az idei nyár egészen új perspektívába helyezi a Balaton északi partját.
A fertődi Esterházy-kastély mellett található rózsakert az ország egyik legismertebb díszkertje: közel 8000 rózsabokor virágzik itt, látványos szín- és illatkombinációkban.
Gajdos László a hét folyamán Szombathelyre érkezik, hogy a helyszínen tájékozódjon az azbeszthelyzet alakulásáról – erről a hétfői bizottsági meghallgatásán beszélt a politikus.
Komoly veszélybe került a szelevényi Nagy-Tehenes Holtág: a vízszint annyira lecsökkent, hogy a helyi horgászok szerint gyors beavatkozás nélkül akár teljesen kiszáradhat a terület.
Minden szempontból katasztrofális a helyzet: a horgászok szerint szinte lehetetlen most pecázni + Videó
Szinte teljesen beborítja a nyárfaszösz a Tisza egyes szakaszait, a horgászok szerint pedig a helyzet már a pecázást is ellehetetleníti.
A hazai kutatók szerint rendszeres, hogy a hajókról a szennyvíz közvetlenül a Balatonba kerül – akár kikötőkben, akár nyílt vízen. És ez csak egy probléma,...
Elszabadulnak az árak: eddig bírták a vidéki fogászati rendelők, júniustól ennyibe kerül egy beavatkozás
Többe kerül majd többek között a korona, a fogpótlás, a fogsorjavítás és a fogfehérítés is – mutatjuk, hogyan alakulnak az új díjak Szombathelyen.
Munkásszállás épül a keszthelyi Kertvárosban, a beruházás azonban nemcsak egy új, 116 férőhelyes szállót jelent: teljes közlekedési csomópontot is átépítenek.
Kifejlett barna medve ólálkodik egy hazai falu határában: azonnal cselekedned kell, ha összefutsz vele az erdőben
Barna medvét (Ursus arctos) láttak az Aggteleki Nemzet Park déli részén, Égerszög település külterületén.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n