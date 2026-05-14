Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának

Pénzcentrum
2026. május 14. 07:21

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fontos üzenetnek nevezte Magyar Péter szerdai nyilatkozatát, amelyben a magyar miniszterelnök elítélte az Ukrajna elleni újabb orosz dróntámadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat is.

Az ukrán elnök esti bejegyzésében arról írt, hogy Moszkva ismét bebizonyította: nemcsak Ukrajnára, hanem a szomszédos országokra és egész Európára is veszélyt jelent. Zelenszkij szerint közös álláspontra van szükség a háború lezárásához, és megköszönte Magyar Péter együttérzését, valamint határozott kiállását.

Szerdán több hullámban értek orosz dróntámadások ukrajnai célpontokat, Kárpátalján pedig robbanásokat jelentettek Munkács és Ungvár térségéből is. Magyar Péter az ópusztaszeri kormányülés után jelentette be, hogy a magyar kormány elítéli a támadást, és csütörtökre berendelték Oroszország magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba.

A támadás azért is számít különösen jelentős fejleménynek, mert Kárpátalját korábban csak ritkán érték közvetlen orosz légicsapások. Érdemes megemlíteni, hogy a támadás elítéléséről nemcsak Magyar Péter és Orbán Anita külügyminiszter beszélt, hanem Sulyok Tamás köztársasági elnök és Gulyás Gergely is megszólalt az ügyben.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#ukrajna #külügyminisztérium #oroszország #világ #támadás #geopolitika #külpolitika #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #magyar péter

