Váratlan lépést tettek a fapados társaságok: most fillérekért repülhetünk, de hamarosan jön a durva feketeleves

Az iráni háború következtében az energia- és üzemanyagárak az egekbe szöktek. Az európai diszkont légitársaságok – a Ryanair, a Wizz Air és az easyJet – azonban éppen ellentétes irányba mozdultak el. A FlightsFinder.com jegyár-összehasonlító oldal elemzése szerint 10-30 százalékkal csökkentették viteldíjaikat az Európán belüli járatokon, míg az interkontinentális útvonalakon akár háromszoros áremelkedést is mértek - írta az euronews.

Az árcsökkentés mögött tudatos stratégia áll. A légitársaságok a gyenge kereslet és az ágazati veszteségek ellensúlyozására igyekeznek minél vonzóbbá tenni a repülést. Mindezt az úgynevezett üzemanyagár-fedezeti ügyletek teszik lehetővé. Ezekkel a szerződésekkel a társaságok egy meghatározott időszakra rögzítik vagy korlátozzák az üzemanyagköltségeiket. A FlightsFinder alapítója, Shahab Siddiqui azonban figyelmeztetett: ezek a megállapodások az év második felében lejárnak. Ez várhatóan általános áremelkedést vált ki az európai járatokon is.

Akik Európán kívülre utaznak, már most jóval nehezebb helyzetben vannak. Az Ázsia és Európa közötti fő útvonalakon a jegyárak közel 300 százalékkal emelkedtek az elmúlt hetekben. A London–Szingapúr útvonalon az átlagos viteldíj mintegy 600 euróról 1800 euróra ugrott. A London–Bangkok járatokon pedig 273 százalékos drágulást regisztráltak. A legdrágább jegyek jelenleg a Frankfurt–Szingapúr és a Párizs–Bangkok útvonalakon kelnek el, körülbelül 2800 eurós oda-vissza áron.

Egyes légitársaságok egyszerűen törölték a járataikat. A KLM például ötven járatot vont vissza a magas üzemeltetési költségek miatt. Mások felárakkal próbálják ellensúlyozni a megnövekedett kiadásokat. Az Air France és a Lufthansa például 10 eurós pótdíjat vezetett be minden közép- és hosszútávú járaton.

Mivel az Abu-Dzabi, Dubaj és Doha csomópontokon áthaladó útvonalak egyre kockázatosabbá váltak, több légitársaság Isztambulra és Kairóra tereli át a forgalmát. Az indiai-óceáni célállomások – például a Seychelle-szigetek – esetében pedig akár Etiópia is szóba jöhet. A FlightsFinder jelentése szerint a légiszövetségi és kódmegosztási megállapodások révén az utasokat aktívan foglalják át a Turkish Airlines járataira. A British Airways és a Cathay Pacific ezzel szemben a közvetlen járatok számát növelte Ázsia felé, így heti egy-egy plusz járatot indítanak Bangkokba és Szingapúrba.

A hosszútávú járatok utasainak azzal is számolniuk kell, hogy az utak egy-négy órával hosszabbak lehetnek a szokásosnál. Ezt az átirányítások és az extra tankolási megállók okozzák. A szakértők legalább háromórás átszállási idő beiktatását javasolják. Emellett rugalmas jegyek foglalását ajánlják a fennakadások minimalizálása érdekében.

Fontos tudni, hogy az Európai Unión kívül a jegyár visszatérítése nem mindig garantált. Ezért utazás előtt érdemes tájékozódni az adott ország jogszabályairól és a légitársaság feltételeiről. A FlightsFinder azt tanácsolja, hogy minél kevesebb poggyásszal utazzunk. A csomagkezelő rendszerek ugyanis egyre nagyobb terhelés alatt állnak a váratlan átirányítások miatt. Aki mégis ad fel bőröndöt, annak érdemes GPS-nyomkövetőt tennie a csomagjába.