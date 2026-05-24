Lövöldözés történt a Fehér Háznál: Trump is az épületben volt, a támadó meghalt

Lövöldözés tört ki szombat este a Fehér Ház közelében Washingtonban. A Secret Service ügynökei egy fegyveres férfival kerültek tűzharcba, a támadó később belehalt sérüléseibe. Donald Trump amerikai elnök az incidens idején a Fehér Házban tartózkodott, írja a BBC.

Lövöldözés volt szombat este a Fehér Ház közelében, a washingtoni Eisenhower Executive Office Building mellett. A Secret Service közlése szerint a támadó nem sokkal este hat előtt fegyvert rántott, majd tüzet nyitott az ügynökökre.

A biztonsági szolgálat emberei viszonozták a lövéseket, a férfit eltalálták, később a kórházban halottnak nyilvánították. Az incidens során egy járókelő is megsérült, állapotáról azonban egyelőre nem közöltek részleteket. A Secret Service egyik munkatársa sem sérült meg.

A CBS News információi szerint a támadó a 21 éves Nasire Best volt, akit a hatóságok már korábbról is ismertek. A férfi korábban megpróbált bejutni a Fehér Házba, és pszichiátriai kezelés alatt is állt.

A lövöldözés idején Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartózkodott, de az esetet egyelőre nem kommentálta. A környéket lezárták, a nyomozás továbbra is tart.

