Közvetítők szerint közel lehet a 60 napos tűzszünet meghosszabbítása, amely a nukleáris tárgyalások új keretét is megadhatja.
Lövöldözés történt a Fehér Háznál: Trump is az épületben volt, a támadó meghalt
Lövöldözés tört ki szombat este a Fehér Ház közelében Washingtonban. A Secret Service ügynökei egy fegyveres férfival kerültek tűzharcba, a támadó később belehalt sérüléseibe. Donald Trump amerikai elnök az incidens idején a Fehér Házban tartózkodott, írja a BBC.
Lövöldözés volt szombat este a Fehér Ház közelében, a washingtoni Eisenhower Executive Office Building mellett. A Secret Service közlése szerint a támadó nem sokkal este hat előtt fegyvert rántott, majd tüzet nyitott az ügynökökre.
A biztonsági szolgálat emberei viszonozták a lövéseket, a férfit eltalálták, később a kórházban halottnak nyilvánították. Az incidens során egy járókelő is megsérült, állapotáról azonban egyelőre nem közöltek részleteket. A Secret Service egyik munkatársa sem sérült meg.
A CBS News információi szerint a támadó a 21 éves Nasire Best volt, akit a hatóságok már korábbról is ismertek. A férfi korábban megpróbált bejutni a Fehér Házba, és pszichiátriai kezelés alatt is állt.
A lövöldözés idején Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartózkodott, de az esetet egyelőre nem kommentálta. A környéket lezárták, a nyomozás továbbra is tart.
