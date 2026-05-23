A Luhanszki területen fekvő Sztarobilszk városában végrehajtott éjszakai csapásban tíz ember vesztette életét.
Váratlan fordulat a tárgyalóasztalnál: meglepő alkut köthet az Egyesült Államok Iránnal, a tét óriási
Közel kerültek a megállapodáshoz az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet 60 napos meghosszabbításáról – írja a Financial Times. A tervezet a nukleáris programról szóló tárgyalások új alapját is jelentheti.
Közvetítők szerint előrehaladott állapotban vannak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a jelenlegi tűzszünet 60 napos meghosszabbításáról. A megállapodás célja, hogy stabil keretet adjon a felek közötti nukleáris egyeztetéseknek is.
A tét óriási, ha nem születik megegyezés, Donald Trump amerikai elnök napokon belül újraindíthatja az Irán elleni légicsapásokat, ami eszkalálná a Közel-Keleten szétterjedő konfliktust. Trump hétfőn megerősítette, hogy csak a tárgyalások miatt tartotta vissza a tervezett támadásokat.
A tervezet szerint a hosszabbítás mellett fokozatos lépések történhetnek a feszültség csökkentésére, többek között a Hormuzi-szoros részleges újranyitásával, valamint az iráni uránkészletekkel kapcsolatos tárgyalások elindításával. Cserébe az Egyesült Államok szankciók enyhítését és bizonyos pénzügyi eszközök felszabadítását helyezheti kilátásba.
A felek továbbra is bizonytalanok a végső megállapodást illetően. Irán külügyi szóvivője szerint még csak egy szándéknyilatkozat előkészítésén dolgoznak, és bár a tárgyalások előrehaladottak, a végső egyezség még távol lehet.
