2026. május 23. szombat Dezső
20 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Közel-Kelet térképe Szaúd-Arábiával, Irakkal és Iránnal a középpontban, golyókkal átszőve.
Világ

Váratlan fordulat a tárgyalóasztalnál: meglepő alkut köthet az Egyesült Államok Iránnal, a tét óriási

Pénzcentrum
2026. május 23. 21:33

Közel kerültek a megállapodáshoz az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet 60 napos meghosszabbításáról – írja a Financial Times. A tervezet a nukleáris programról szóló tárgyalások új alapját is jelentheti.

Közvetítők szerint előrehaladott állapotban vannak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a jelenlegi tűzszünet 60 napos meghosszabbításáról. A megállapodás célja, hogy stabil keretet adjon a felek közötti nukleáris egyeztetéseknek is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tét óriási, ha nem születik megegyezés, Donald Trump amerikai elnök napokon belül újraindíthatja az Irán elleni légicsapásokat, ami eszkalálná a Közel-Keleten szétterjedő konfliktust. Trump hétfőn megerősítette, hogy csak a tárgyalások miatt tartotta vissza a tervezett támadásokat.

A tervezet szerint a hosszabbítás mellett fokozatos lépések történhetnek a feszültség csökkentésére, többek között a Hormuzi-szoros részleges újranyitásával, valamint az iráni uránkészletekkel kapcsolatos tárgyalások elindításával. Cserébe az Egyesült Államok szankciók enyhítését és bizonyos pénzügyi eszközök felszabadítását helyezheti kilátásba.

A felek továbbra is bizonytalanok a végső megállapodást illetően. Irán külügyi szóvivője szerint még csak egy szándéknyilatkozat előkészítésén dolgoznak, és bár a tárgyalások előrehaladottak, a végső egyezség még távol lehet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#világ #tárgyalás #konfliktus #irán #amerikai egyesült államok #külpolitika #Közel-Kelet #tűzszünet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:33
20:06
19:18
19:01
18:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 23.
Tömegek menekülnek ezekből a magyar falvakból, városokból - Mégis, mitől ijedtek meg?
2026. május 22.
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
2026. május 23.
Megdőlt az évtizedes fogyókúrás tévhit: kiderült, hogyan adhatjuk le a kilókat úgy, hogy nem jönnek vissza
2026. május 23.
Azbeszt-botrány: 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az osztrák bányákból, itt az érintett területek tételes listája
2026. május 23.
Ingyenes lett a Balaton egyik kedvenc strandja 2026-ra: máshol brutálisan megemelték az árakat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 23. szombat
Dezső
21. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
2
1 hete
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
3
2 napja
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
4
1 hete
Megszólalt Kapitány István: eddig marad hatósági áras az üzemanyag Magyarországon
5
2 hete
Máris repedezik a kormány: lemondott az egyik miniszter, erre szólítja fel a miniszterelnököt is
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befagyás
betétbiztosításhoz kapcsolódó fogalom. A betét olyan helyzetbe kerülése, amelynél a bank nem képes a szerződéses kikötések szerinti esedékességet követő öt munkanapon belül a betétből kifizetést teljesíteni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 23. 19:18
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 21. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. május 23. 17:59
Kvíz: Nem is hinnéd, melyik nyelvből kerültek a magyarba ezek a jövevényszavak! Te hányat ismersz?
Agrárszektor  |  2026. május 23. 19:04
Egyre több magyar hagyja el a vidéket: ez állhat a háttérben valójában