Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj

A védőoltásoknak köszönhetően az elmúlt 50 évben világszerte több mint 150 millió életet mentettek meg, miközben számos súlyos fertőző betegséget sikerült visszaszorítani. Az immunizáció ráadásul nemcsak gyermekkorban, hanem egész életen át fontos védelmet nyújthat. Magyarország továbbra is az élmezőnyben van a kötelező gyermekoltások terén: a kanyaró elleni átoltottság 99 százalékos, a DTP-oltásoknál pedig gyakorlatilag teljes a lefedettség.
Több mint 150 millió életet mentettek meg az elmúlt fél évszázadban a védőoltások világszerte – ez percenként hat megmentett életet jelent 50 éven keresztül, derül ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adataiból. Hatásuk nemcsak abban mérhető, hogy milliókat mentettek meg a haláltól, hanem abban is, hogy jelentősen javították a gyermekek túlélési esélyeit: az elmúlt évtizedekben mintegy 40 százalékkal nőtt a csecsemők túlélési aránya, miközben több tízmillió gyermeket óvtak meg maradandó egészségkárosodástól.
A védőoltások egyik legismertebb sikertörténete a fekete himlő felszámolása. Magyarországon már 1876-ban kötelezővé tették a himlő elleni oltást, a WHO által koordinált globális oltási programnak köszönhetően pedig 1979-re sikerült teljesen eltüntetni a betegséget világszerte. A siker akkora volt, hogy a vakcina alkalmazására később már nem is volt szükség.
Bár a vakcinák hatására számos korábban rettegett fertőző betegség visszaszorult vagy eltűnt, az oltásokkal kapcsolatos bizalmatlanság erősödése miatt több országban ismét nő többek között a kanyarós megbetegedések száma.
Magyarország eközben továbbra is az élmezőnybe tartozik több kötelező gyermekkori védőoltás átoltottságát tekintve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagországai között.
Európában újra terjed a kanyaró
Az OECD adatai szerint 2024-ben átlagosan a gyermekek 89 százaléka kapta meg az ajánlott kanyaróoltást a tagországokban, ami elmarad a WHO által szükségesnek tartott 95 százalékos küszöbtől. Ezt a szintet tavaly mindössze hat OECD-ország érte el, köztük Magyarország. A kanyaró elleni átoltottság itthon 99 százalékos, míg a diftéria, tetanusz és szamárköhögés (DTP) elleni védőoltásoknál gyakorlatilag teljes, 100 százalékos lefedettséget mérnek. Ezek az arányok nemcsak meghaladják a WHO által ajánlott küszöbértékeket, hanem nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedőnek számítanak.
Egyes OECD országokban az átoltottság különösen alacsony: Mexikóban például csak 69 százalékos volt a kanyaró elleni oltottság, Chilében 73, Észtországban pedig 74 százalék. A koronavírus-járvány előtti szintekhez képest több országban is jelentős visszaesést mértek. Románia különösen figyelemre méltó példa: az OECD szerint az országban a kanyaró elleni átoltottság legalább 8 százalékponttal csökkent 2019 és 2024 között. Románia ráadásul az elmúlt években Európa egyik legsúlyosabb kanyarójárványával küzdött, több ezer megbetegedést regisztrálva.
A következmények már láthatók is. A WHO és az UNICEF szerint 2024-ben Európában az elmúlt évtizedek legmagasabb szintjére emelkedett a kanyarós esetek száma. Ebben az évben összesen 127 350 kanyarós megbetegedést jelentettek az európai régióban, ami kétszerese a 2023-ban regisztrált esetek számának, és 1997 óta a legmagasabb érték a térségben.
2025-re aztán ismét kevesebb, összesen 33 998 esetet jelentettek, ami közel 75 százalékos csökkenést jelent a 2024-ben regisztrált esetekhez képest. A megbetegedések számának visszaesése részben a járványügyi intézkedéseknek, részben pedig annak tulajdonítható, hogy a vírus már előző évben végighaladt az alacsony átoltottságú közösségeken, így fokozatosan csökkent a fertőzésre fogékony emberek száma.
A magasabb átoltottság ellenére is megmaradt a kockázat
„Bár az esetszámok csökkentek, azok a körülmények, amelyek az elmúlt években hozzájárultak ennek a halálos betegségnek az újbóli terjedéséhez, továbbra is fennállnak, ezért kezelni kell őket. Amíg nem sikerül minden gyermeket elérni az oltásokkal, és nem kezelik a félretájékoztatás terjedése által erősített oltásellenességet, addig a gyermekek továbbra is ki lesznek téve a kanyaró és más, védőoltással megelőzhető betegségek miatti halálozás vagy súlyos megbetegedés kockázatának” – mondta Regina De Dominicis, az UNICEF Európáért és Közép-Ázsiáért felelős regionális igazgatója.
A 2025-ben regisztrált esetszámok továbbra is magasabbak voltak, mint a 2000 óta eltelt évek többségében, és néhány országban több kanyarós megbetegedést jelentettek 2025-ben, mint 2024-ben. A régióban ráadásul 2026-ban is azonosítottak új kanyarós eseteket.
