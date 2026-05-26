Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj

Több mint 150 millió életet mentettek meg az elmúlt fél évszázadban a védőoltások világszerte – ez percenként hat megmentett életet jelent 50 éven keresztül, derül ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adataiból. Hatásuk nemcsak abban mérhető, hogy milliókat mentettek meg a haláltól, hanem abban is, hogy jelentősen javították a gyermekek túlélési esélyeit: az elmúlt évtizedekben mintegy 40 százalékkal nőtt a csecsemők túlélési aránya, miközben több tízmillió gyermeket óvtak meg maradandó egészségkárosodástól.

A védőoltások egyik legismertebb sikertörténete a fekete himlő felszámolása. Magyarországon már 1876-ban kötelezővé tették a himlő elleni oltást, a WHO által koordinált globális oltási programnak köszönhetően pedig 1979-re sikerült teljesen eltüntetni a betegséget világszerte. A siker akkora volt, hogy a vakcina alkalmazására később már nem is volt szükség.

Bár a vakcinák hatására számos korábban rettegett fertőző betegség visszaszorult vagy eltűnt, az oltásokkal kapcsolatos bizalmatlanság erősödése miatt több országban ismét nő többek között a kanyarós megbetegedések száma.

Magyarország eközben továbbra is az élmezőnybe tartozik több kötelező gyermekkori védőoltás átoltottságát tekintve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagországai között.

Európában újra terjed a kanyaró

Az OECD adatai szerint 2024-ben átlagosan a gyermekek 89 százaléka kapta meg az ajánlott kanyaróoltást a tagországokban, ami elmarad a WHO által szükségesnek tartott 95 százalékos küszöbtől. Ezt a szintet tavaly mindössze hat OECD-ország érte el, köztük Magyarország. A kanyaró elleni átoltottság itthon 99 százalékos, míg a diftéria, tetanusz és szamárköhögés (DTP) elleni védőoltásoknál gyakorlatilag teljes, 100 százalékos lefedettséget mérnek. Ezek az arányok nemcsak meghaladják a WHO által ajánlott küszöbértékeket, hanem nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedőnek számítanak.

Egyes OECD országokban az átoltottság különösen alacsony: Mexikóban például csak 69 százalékos volt a kanyaró elleni oltottság, Chilében 73, Észtországban pedig 74 százalék. A koronavírus-járvány előtti szintekhez képest több országban is jelentős visszaesést mértek. Románia különösen figyelemre méltó példa: az OECD szerint az országban a kanyaró elleni átoltottság legalább 8 százalékponttal csökkent 2019 és 2024 között. Románia ráadásul az elmúlt években Európa egyik legsúlyosabb kanyarójárványával küzdött, több ezer megbetegedést regisztrálva.

A következmények már láthatók is. A WHO és az UNICEF szerint 2024-ben Európában az elmúlt évtizedek legmagasabb szintjére emelkedett a kanyarós esetek száma. Ebben az évben összesen 127 350 kanyarós megbetegedést jelentettek az európai régióban, ami kétszerese a 2023-ban regisztrált esetek számának, és 1997 óta a legmagasabb érték a térségben.

2025-re aztán ismét kevesebb, összesen 33 998 esetet jelentettek, ami közel 75 százalékos csökkenést jelent a 2024-ben regisztrált esetekhez képest. A megbetegedések számának visszaesése részben a járványügyi intézkedéseknek, részben pedig annak tulajdonítható, hogy a vírus már előző évben végighaladt az alacsony átoltottságú közösségeken, így fokozatosan csökkent a fertőzésre fogékony emberek száma.

A magasabb átoltottság ellenére is megmaradt a kockázat

„Bár az esetszámok csökkentek, azok a körülmények, amelyek az elmúlt években hozzájárultak ennek a halálos betegségnek az újbóli terjedéséhez, továbbra is fennállnak, ezért kezelni kell őket. Amíg nem sikerül minden gyermeket elérni az oltásokkal, és nem kezelik a félretájékoztatás terjedése által erősített oltásellenességet, addig a gyermekek továbbra is ki lesznek téve a kanyaró és más, védőoltással megelőzhető betegségek miatti halálozás vagy súlyos megbetegedés kockázatának” – mondta Regina De Dominicis, az UNICEF Európáért és Közép-Ázsiáért felelős regionális igazgatója.

A 2025-ben regisztrált esetszámok továbbra is magasabbak voltak, mint a 2000 óta eltelt évek többségében, és néhány országban több kanyarós megbetegedést jelentettek 2025-ben, mint 2024-ben. A régióban ráadásul 2026-ban is azonosítottak új kanyarós eseteket.

