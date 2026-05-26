Figyelem viharjelzés! Szélcsend a közeledő zivatarfront előtt.
Utazás

Súlyos figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok: jégeső és viharos szél tarolhatja le ezeket a megyéket

Pénzcentrum
2026. május 26. 21:24

Jelentős mennyiségű csapadék és zivatarok érkezhetnek az ország több térségébe, a HungaroMet emiatt több megyére figyelmeztetést adott ki. 

A meteorológiai szolgálat szerint szerdán elsősorban a Dunántúl nyugati és délnyugati részein, valamint az északkeleti határ közelében alakulhatnak ki intenzívebb viharcellák.

Az előrejelzések alapján a zivatarokat helyenként erős, viharos széllökések, jelentősebb mennyiségű csapadék és jégeső is kísérheti. A legnagyobb veszélyt elsősorban a villámlás jelentheti, de rövid idő alatt nagyobb mennyiségű eső is hullhat egyes térségekben.

A szakemberek szerint a nap folyamán gyorsan változhatnak a körülmények, ezért egyes területeken rövid idő alatt is romolhat az időjárási helyzet. A korábbi hasonló helyzetekben a viharokat több helyen 60-75 kilométer/órát meghaladó széllökések is kísérték.

Az elmúlt hetekben több alkalommal is adtak ki riasztásokat zivatarok és szélerősödés miatt, a mostani előrejelzés szerint ismét több megyében kell csapadékos és változékony időre készülni.

