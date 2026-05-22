Egy humanoid robotpincér hordozza az ételeket és italokat tartalmazó tálcát egy étteremben. Mesterséges intelligencia helyettesíti a karbantartókat. A jövő koncepciója. 3D ábrázolás
Elképesztő, mire készül Kína: hamarosan humanoid robotok lephetik el a munkahelyeket

Pénzcentrum
2026. május 22. 11:47

Kína a humanoid robotok gyártását jelölte ki következő stratégiai iparágaként. Országszerte olyan oktatóközpontokat hoznak létre, ahol ezeket a gépeket háztartási, ipari és szolgáltatási feladatokra tanítják be. A végső cél az, hogy a robotok az egyszerű szórakoztatásból kilépve valódi munkakörökben is helytálljanak, tudósított a CNBC.

Egy pekingi oktatóközpontban mintegy száz oktató dolgozik a gépek felkészítésén. A robotokat a legkülönfélébb feladatokra tanítják be, a gyári válogatástól kezdve a masszázson át egészen a bolti polcok feltöltéséig.

A módszer lényege, hogy az instruktorok kamerák, vezérlők és mozgásrögzítő rendszerek segítségével vezetik végig a robotokat az egyes munkafolyamatokon. Eközben a mesterséges intelligencia a többszörösen megismételt mozdulatokból tanul.

"Eleinte a robotnak semmiféle tudása nincs, ezért kézzel kell irányítani. Amint azonban a mozgásból adat keletkezik, a gép tanul belőle, és utána már önállóan is el tudja végezni a feladatot" – mondta Lo Fu-ti, az egyik oktató.

A központ a pekingi városvezetés támogatásával működik, és egy kiterjedt országos hálózat része. Ugyanezen a campuson működik egy startup is, amely mozgáskövető technológiával és szenzorokkal ellátott robotkezeket fejleszt. A vállalat igazgatósági titkára, Winston Cou elmondta, hogy egy robotkéz átlagosan tízezerszer ismétel meg egy gyakorlatot, mire elsajátít egy új készséget. A kitartó munka eredményeként a gép már egy tojást vagy akár egy szál cérnát is képes óvatosan felvenni.

A humanoid robotok fejlesztése szorosan illeszkedik a Kínai Kommunista Párt tágabb iparpolitikai stratégiájába. Peking korábban az elektromos járműveket és a mesterséges intelligenciát jelölte ki kulcstechnológiaként. Most a humanoid robotikát nevezték meg kiemelt fejlesztési területként 2030-ig, hogy biztosítsák az ország dominanciáját a globális piacok és ellátási láncok felett. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara és a Rhodium Group kutatócég májusi elemzése szerint Kína stratégiája megváltozott. Az eddigi ágazatspecifikus beavatkozásoktól egy átfogó, "mindenre kiterjedő iparpolitika" felé mozdultak el.

A mesterséges intelligenciával működő robotokat már éttermekben, bárokban, boltokban, sőt közlekedésirányítóként is élesben tesztelik. Elon Musk a Tesla januári eredménybeszámolóján hangsúlyozta, hogy saját Optimus robotjaik kézfejének kialakítása felülmúlja a kínai megoldásokat. Ugyanakkor elismerte a távol-keleti ország agresszív előretörését is. "A humanoid robotok terén Kína lesz messze a legnagyobb versenytárs. Kína hihetetlenül jó a gyártás felfuttatásában" – fogalmazott.

A robotok egyelőre még sok helyzetben emberi segítségre szorulnak. A központ szakértője, Kenneth Zsen szerint a fő cél az, hogy a gépek a veszélyes, illetve a monoton, ismétlődő feladatokat vegyék át, amelyeket az emberek nem szívesen végeznek el. "Egyetlen területen sem az a célunk, hogy teljesen kiváltsuk az emberi munkaerőt" – tette hozzá.
#technológia #világ #gyártás #ipar #robot #automatizáció #kína #mesterséges intelligencia #robotizáció #kínai gazdaság #robotika

