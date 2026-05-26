Jászai Mari-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a jutalom összege

2026. május 26. 22:05

A Jászai Mari-díj a magyar színházi élet egyik legismertebb állami elismerése. Az állami elismerés nemcsak szakmai rangot jelent, hiszen a Jászai Mari-díj pénzjutalom is, amely a színházi szakma kiemelkedő alakjait illeti meg. Az, hogy pontosan mennyi pénzt jelent a díjazás, évről évre változik, a Jászai Mari-díj összege 2026-ban meghaladta az egymillió forintot is. Cikkünkben megmutatjuk, mi alapján döntenek a díjazottakról, és hogyan számolható ki pontosan a Jászai Mari-díj összege.

Mennyi a Jászai Mari-díj összege 2026-ban?

A magyar állam színházművészeti díja nemcsak szakmai elismerés, a Jászai Mari-díj pénzjutalom is, melynek összegét a kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozható elismerésekről szóló 2/2023. (III. 8.) KIM rendelet határozza meg.

A díjazás mértéke minden évben az aktuális illetményalaphoz kötődik, ennek harmincszorosát kapja a kitüntetésben részesülő. Ezt az összeget a központi költségvetési törvény rögzíti, az illetményalap 2026-ban 38 650 forint, így jön ki az pénzjutalom összege.: 

A Jászai Mari-díj összege 2026-ban 1 159 500 forint.

A Jászai Mari-díj egy emlékérméből, egy elismerő oklevélből és a központi költségvetésből fedezett pénzjutalomból áll, melyeket minden évben március 15. alkalmából adnak át.

Kik kaphatnak Jászai Mari-díjat?

Bár jellemzően színművészek kapják, a Jászai Mari-díj nem kizárólag színészi teljesítmény elismerésére szolgál. A díj odaítélhető rendezői, dramaturgiai, díszlet- és jelmeztervezői, látvány- és világítástervezői, valamint színházelméleti vagy színházi kritikusi tevékenységért is.

A KIM rendelet alapján tehát a díj nemcsak a színpadon látható alkotói teljesítményt ismeri el, hanem a színházi háttérmunkát és a színháztudományhoz kapcsolódó szakmai tevékenységet is. A Jászai Mari-díjból évente legfeljebb nyolc adományozható.

Jászai Mari-díj 2026: kik a díjazottak?

1953-as alapítása óta minden évben kiosztják a Jászai Mari-díjat. A legrangosabb állami színművészeti díjnak korábban több fokozata is volt, és évente akár tizenhárom személyt is elismerhettek vele. Az idei díjazottakkal 857 fősre nőtt, rangos listán a magyar színművészet olyan kiemelkedő alakjai szerepelnek, mint Darvas Iván, Sinkovits Imre, Cserhalmi György, Psota Irén, Kulka János, Pogány Judit, Bodrogi Gyula, Alföldi Róbert, Ónodi Eszter, valamint a közelmúltban elhunyt Scherer Péter.

A 2026-os Jászai Mari-díjakat március 13-án adták át, az idei díjazottak valamennyien színművészek, ám szakmai pályájukon megjelenik többek között operaénekesi és tanári tevékenység is. A 2026-os Jászai Mari-díjasok:

  • Czakó Julianna, a Thália Színház színművésze;
  • Ember Márk, az Erkel Színház színművésze;
  • Gubik Petra színművész, énekes előadóművész
  • Katona Kinga, a Nemzeti Színház színművésze;
  • Kéri Kitty színművész, rendező, művésztanár;
  • Kiss Diána, a Budapesti Operettszínház és a Magyar Állami Operaház színművésze;
  • Laklóth Aladár, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze;
  • Törőcsik Franciska színművész.

Az idén elismerésben részesülők közül két művész is úgy döntött, a Jászai Mari-díj összegét jótékonysági célra ajánlják fel. Törőcsik Franciska az Igazgyöngy Alapítvány támogatása mellett döntött, míg Ember Márk a fogyatékossággal élő alkotókkal dolgozó társulatoknak, a Baltazár Színháznak és a MáSzínháznak ajánlotta fel a Jászai Mari-díj pénzjutalom egészét.

Ki dönt arról, hogy ki kap Jászai Mari-díjat?

A KIM rendelet nemcsak a Jászai Mari-díj pénzjutalom mértékét és a díjazható tevékenységek körét fekteti le, hanem az odaítélés menetének alapjait is. A díjazottakról 2026-ig a kultúráért és innovációért felelős miniszter döntött az általa kinevezett szakmai bizottság javaslatait mérlegelve. A Jászai-díj esetében nem nyílt pályázat alapján születik döntés: sem a javaslatot tevő szakmai szereplők, sem a díjra javasoltak névsora nem nyilvános.

A kormányzati struktúra 2026-os átalakítása során a Kultúráért és Innovációért Felelős minisztérium megszűnt, a kulturális feladatokat az újonnan létrehozott Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vette át. A Jászai Mari-díj odaítéléséről feltehetően ez a minisztérium dönt majd a jövőben.
