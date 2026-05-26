Az általam tervezett űrállomás Föld körüli pályán. A műhold több kommunikációs antennával rendelkezik.Továbbá talán SPY, GPS műhold.
Világ

Óriási pofont kap Elon Musk: trükkös húzással szorítják ki az amerikai óriáscégeket Európából

Pénzcentrum
2026. május 26. 13:42

Az Európai Bizottság ezen a héten olyan döntést fogad el, amely az európai műholdas szolgáltatókat részesíti előnyben az amerikai riválisaikkal szemben. Ilyen versenytárs például az Elon Musk-féle Starlink és az Amazonhoz tartozó Project Kuiper. A frekvenciakijelölést érintő lépés célja az EU technológiai függetlenségének megerősítése és a hazai távközlési piac védelme. Az intézkedés ugyanakkor komoly feszültséget szíthat Washingtonnal - közölte az euronews.

A jelenlegi globális műholdas internetpiacot a Starlink uralja. Az ukrajnai háború egyértelműen rávilágított az ilyen rendszerek stratégiai fontosságára. Bár az amerikai hálózat létfontosságú kommunikációs csatornát biztosított a fronton, az európai döntéshozókban egyre nagyobb aggodalmat keltett az amerikai szolgáltatóktól való túlzott függőség. Válaszként az EU már megkezdte saját, IRIS² nevű biztonságos műholdas hálózatának fejlesztését. Most pedig egy szabályozási lépéssel akadályozná meg az amerikai cégek további európai terjeszkedését.

A Bizottság határozata az uniós szinten harmonizált 2 GHz-es rádiófrekvenciás sáv használatáról szól. Ezt a tartományt 2009 óta két európai cég, a Viasat és az EchoStar birtokolja. A technológia fejlődésével a Bizottság azt tervezi, hogy kibővíti a sáv felhasználási lehetőségeit. Ezáltal a hagyományos okostelefonok földi térerő hiányában is közvetlenül a műholdakra csatlakozhatnak.

Ha a Starlink vagy az Amazon kapna lehetőséget a közvetlen műholdas szolgáltatások nyújtására, komoly versenytársakká válnának. Akár feleslegessé is tehetnék az európai mobilszolgáltatók földi infrastruktúráját. A készülő döntés így az európai műholdas cégeknek kedvez. Az uniós távközlési vállalatok is szívesebben működnek együtt velük, mivel bennük nem látnak veszélyt a saját üzleti modelljükre. Ez a lépés szorosan illeszkedik a Bizottság közelgő technológiai szuverenitási csomagjához, amelynek kifejezett célja a külföldi technológiáktól való függetlenedés.

A piacvédő intézkedés azonban magában hordozza az amerikai kormányzat haragjának kockázatát. Az amerikai Szövetségi Hírközlési Bizottság (FCC) elnöke, Brendan Carr már korábban egyértelműen figyelmeztette az EU-t. Kijelentette: ha a műholdas szuverenitás jegyében kizárják a kontinensen kívüli szolgáltatókat, az Egyesült Államok is fontolóra veszi a válaszlépéseket az ott működő európai cégekkel szemben.

A nemzetközi diplomáciai nyomás mellett a Bizottságnak a saját belső ellentéteit is kezelnie kell. A szűkös frekvenciakészletért a kereskedelmi és a katonai szektor egyaránt verseng. Míg a digitális fejlesztésekért felelős uniós vezetés inkább a távközlési cégek érdekeit tartja szem előtt, a védelmi tisztségviselők a katonai alkalmazások számára is követelnek sávszélességet. Ide tartozik a saját IRIS² rendszerük kiszolgálása is. Ahogy az EU próbálja kiépíteni a technológiai függetlenségét, rendkívül kényes feladat lesz megtalálni a megfelelő egyensúlyt. Egyszerre kell biztosítani a hazai cégek védelmét, az amerikai szankciók elkerülését és a védelmi érdekek érvényesítését.
Címlapkép: Getty Images
#internet #európai bizottság #amazon #eu #szabályozás #technológia #világ #usa #elon musk #geopolitika #űrkutatás

