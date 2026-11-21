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Vasárnap újabb ciklon éri el Magyarországot, amely főként a déli országrészben okoz majd csapadékot. A jövő hét elején markáns lehűlés érkezik, így hétfőn északkeleten már síkvidéken is előfordulhatnak hózáporok.
A hungaroMet tájékoztatása szerint a hét utolsó napján érkező légörvény a csütörtökinél délebbi pályán mozog majd, és kevesebb nedvességet szállít. Emiatt a korábbinál jóval kisebb területen várható tíz millimétert meghaladó csapadék.
Az esőzés vasárnap a déli órákban, délnyugat felől éri el hazánkat. A csapadék területi eloszlása ugyanakkor rendkívül egyenetlen lesz, ugyanis míg az ország déli felén jelentősebb mennyiségre kell számítani, addig az északi vármegyékben alig vagy egyáltalán nem fog esni.
A csapadékos időt követően drasztikus változás áll be az időjárásban. A ciklon hátoldalán fagyos, sarkvidéki eredetű levegő áramlik a Kárpát-medencébe, aminek hatására hétfőn az északkeleti tájakon már síkvidéken is hózáporok válthatják fel az esőt.
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