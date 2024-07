Ez most az egyik legizgalmasabb európai úti cél: kevesen ismerik, hihetetlen árak vannak

Tallinn, Észtország fővárosa, nem csupán a középkori óvárosáról híres, hanem a modern művészeti negyedeiről és széles gasztronómiai kínálatáról is. Az észt főváros egyre több látogatót vonz, akik a történelmi látnivalók mellett a hipszter negyedek és a díjnyertes éttermek miatt érkeznek. Mivel a turisták száma még nem túl magas, az észt főváros sokkal olcsóbb, mint más, európai felkapott nagyvárosok.

A Balti Államokról, Észtországról, Lettországról, Litvániáról viszonylag ritkán esik szó, ha népszerű úti célokról beszélünk, holott elképesztően izgalmas országok, ahol a történelem szinte tapintható a falakon.

Tallinn, az észt főváros Észak-Európa egyik legjobban őrzött középkori belvárosával büszkélkedhet, amely 1997-ben került fel az UNESCO világörökség listájára. A befolyásos Hanza-szövetség tagjaként Tallinn gazdag kereskedők otthona volt, ami nyomot hagyott a város építészetén. A profi fotósok és az amatőr instagramozók végtelen számú lehetőséget találnak a tökéletes hátterek elkészítésére, míg a történelem szerelmesei órákat, sőt napokat tölthetnek el a tallinni múzeumokban. A város fontos kulturális, oktatási, politikai, pénzügyi, kereskedelmi és gazdasági központja a balti régiónak.

Az első alkalommal Tallinnba látogatóknak mindenképpen érdemes az óvárosban kezdeniük felfedezőútjukat. A Viru-kapu például Tallinn két legjobb állapotban fennmaradt kőből épült védőtornya közül az egyik. Megcsodálhatjuk itt a rózsaszín Toompea várát vagy az orosz ortodox Alekszandr Nyevszkij Székesegyházat. Észtország gazdag kulturális élete különösen figyelemre méltó: az ország lakossága mindössze 1,3 millió fő, de évente átlagosan 1,2 millió színházlátogatást regisztrálnak.

Tallinn több mint 50 művészeti intézménnyel büszkélkedhet. A PoCo Múzeum például olyan neves művészek munkáit mutatja be, mint Andy Warhol vagy Banksy.

Az egyik legkülönlegesebb élmény Tallinnban a füstszauna. Az Igluparkban található szaunákban privát szeánszokat lehet foglalni, ahol az intenzív forróság után jeges Balti-tengerbe merülhetünk. Az észtek számára ez nemcsak egy wellness-trend, hanem életforma is egyben. Szinte minden otthonban van szauna, még városi lakásokban is. Az emberek stresszoldásra és mentális jólétük megőrzésére használják ezt az ősi gyakorlatot.

De nem csak szaunázni, enni is érdemes itt: Tallinn Noblessner kerületében található étterem idén két Michelin-csillagot is kapott. A Noblessner egykor ipari hajógyári terület volt, ma pedig trendi környék előkelő lakásokkal, vízparti bárokkal és pezsgő éttermekkel.

A Telliskivi Kreatív Város egy másik ipari területből lett hipszter törzshely. Itt startup irodák, kézműves kávézók, galériák és vintage boltok sorakoznak egymás mellett. A Fotósisik kortárs fotómúzeum mellett számos kisebb galéria is várja a látogatókat.

Az észt zenei hagyományok különösen fontosak az ország identitása szempontjából. A Dal- és Táncfesztivál évente 100 ezer embert vonz Tallinba.

Utazás Budapestről Tallinnba

Közvetlen repülőjárat Tallinnba Budapestről nincs, de müncheni átszállással viszonylag könnyen és egyszerűen elérhető a város. Bécsből viszont szeptemberben akár 23 ezer forintért is találunk retúr repülőjegyet. Még jobb ötlet, ha Helsinkibe repülünk és onnan másfél óra alatt átkompozunk az észt fővárosba.

A szállásárak egészen barátságosak: 4 csillagos hotelben már 35 ezer forint környékén is foglalhatunk szobát egy szeptemberi hétköznapon, Airbnb-t már 20 ezer forint alatt találunk a városközpontban. Aki mégis inkább nyáron utazna, az strandolhat is a tengerparton, igaz a víz nagyjából most 18 fokos.

Az éttermi árak a földön járnak, az átlagos étkezési költségek Tallinnban 36 euró naponta, azaz nagyjából 14 ezer forint. Korábbi utazók költési szokásai alapján egy átlagos tallinni étkezés egy főre vetítve körülbelül 14 euró körül mozog, azaz 5600 forint a Budget Your Trip szerint. Észtország határozottan olcsóbb, mint Európa többi, turisztikailag felkapott desztinációi.