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Alattomos utazási csalót fogtak el a magyar hatóságok: több mint száz embert vert át horvátországi nyaralások ígéretével
Vádat emelt a Szolnoki Járási Ügyészség egy húszéves szentesi férfi ellen, aki több mint száz embert csapott be fiktív horvátországi nyaralások, hamis koncertjegyek és soha el nem küldött termékek árusításával. A sorozatcsaló a kicsalt pénzt a saját megélhetésére fordította, ügyében hamarosan bírósági ítélet születik.
A vádirat szerint a korábban már négy alkalommal elítélt fiatal 2024 eleje és 2025 tavasza között üzletszerűen űzte a csalást. Közösségi oldalakon, álprofilok mögé bújva kínált szállást valós horvátországi apartmanokba, amelyekhez valójában semmi köze nem volt. A hitelesség kedvéért még hamis számlákat és foglalási visszaigazolásokat is készített. Miután a gyanútlan érdeklődőktől kicsalta a 34 és 165 ezer forint közötti előlegeket, nyomtalanul eltűnt. Csak ezzel a módszerrel harminckilenc embert vert át.
A tranzakciókhoz egy ismerőse adataival – annak tudta és beleegyezése nélkül – huszonnyolc online fizetési fiókot hozott létre. Ezeket a saját bankszámláihoz, valamint a saját és édesanyja telefonszámához kapcsolta.
A férfi tevékenységi körét más átverések is színesítették, ugyanis koncertekre és egyéb rendezvényekre is kínált belépőket. A vevőknek a fizetés után saját maga által készített, érvénytelen QR-kóddal ellátott jegyeket küldött, így a tizenhat pórul járt vásárló csak a helyszínen, a belépéskor szembesült azzal, hogy becsapták. Emellett különböző árucikkek, főként elektromos cigaretták és játékkonzolok fiktív árusításával további hatvan embert károsított meg.
A szentesi férfi az áldozatoktól kicsalt összegeket a mindennapi megélhetésére költötte. A Szolnoki Járási Ügyészség a visszaeső elkövetőre börtönbüntetés, pénzbüntetés és vagyonelkobzás kiszabását indítványozta, a végső döntést pedig a Szolnoki Járásbíróság hozza majd meg.
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