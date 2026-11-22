Vádat emelt a Szolnoki Járási Ügyészség egy húszéves szentesi férfi ellen, aki több mint száz embert csapott be fiktív horvátországi nyaralások, hamis koncertjegyek és soha el nem küldött termékek árusításával. A sorozatcsaló a kicsalt pénzt a saját megélhetésére fordította, ügyében hamarosan bírósági ítélet születik.

A vádirat szerint a korábban már négy alkalommal elítélt fiatal 2024 eleje és 2025 tavasza között üzletszerűen űzte a csalást. Közösségi oldalakon, álprofilok mögé bújva kínált szállást valós horvátországi apartmanokba, amelyekhez valójában semmi köze nem volt. A hitelesség kedvéért még hamis számlákat és foglalási visszaigazolásokat is készített. Miután a gyanútlan érdeklődőktől kicsalta a 34 és 165 ezer forint közötti előlegeket, nyomtalanul eltűnt. Csak ezzel a módszerrel harminckilenc embert vert át.

A tranzakciókhoz egy ismerőse adataival – annak tudta és beleegyezése nélkül – huszonnyolc online fizetési fiókot hozott létre. Ezeket a saját bankszámláihoz, valamint a saját és édesanyja telefonszámához kapcsolta.

A férfi tevékenységi körét más átverések is színesítették, ugyanis koncertekre és egyéb rendezvényekre is kínált belépőket. A vevőknek a fizetés után saját maga által készített, érvénytelen QR-kóddal ellátott jegyeket küldött, így a tizenhat pórul járt vásárló csak a helyszínen, a belépéskor szembesült azzal, hogy becsapták. Emellett különböző árucikkek, főként elektromos cigaretták és játékkonzolok fiktív árusításával további hatvan embert károsított meg.

A szentesi férfi az áldozatoktól kicsalt összegeket a mindennapi megélhetésére költötte. A Szolnoki Járási Ügyészség a visszaeső elkövetőre börtönbüntetés, pénzbüntetés és vagyonelkobzás kiszabását indítványozta, a végső döntést pedig a Szolnoki Járásbíróság hozza majd meg.