A férfi tevékenységi körét más átverések is színesítették, ugyanis koncertekre és egyéb rendezvényekre is kínált belépőket.
Bejelentette Vitézy Dávid: indul a tízmilliárdos vasúti felújítás ezen a fontos budapesti szakaszon
Közel tízmilliárd forintos támogatást kap a MÁV a ceglédi vasúti fővonal budapesti bevezető szakaszának átfogó felújítására – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében.
A Nyugati pályaudvarra vezető 100a vasútvonal Városliget elágazás és Kőbánya-Kispest közötti, mintegy öt kilométeres szakaszán naponta több mint kétszáz személy- és tehervonat halad át. A kiemelkedő forgalom ellenére a pályát utoljára az 1970-es évek elején újították fel átfogóan. A szakasz jelentős része egy 1940-es években épült, 4–5 méter magas töltésen fut, a leromlott műszaki állapot miatt pedig a szerelvények sok helyen az engedélyezett 80 helyett csupán 40–60 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek.
A november 16-án aláírt támogatási okirat révén a MÁV által korábban lefolytatott két eredményes közbeszerzés nyertese összesen nettó 9,6 milliárd forintból végezheti el a munkálatokat. A miniszter kiemelte, hogy a valódi piaci versenynek köszönhetően a győztes ajánlati árak a becsült érték alatt maradtak.
A projekt keretében 12 338 vágányméteren teljes felépítménycserét hajtanak végre, közel 15 kilométeren pedig új felsővezeték-hálózatot építenek ki. Emellett tizennégy vasúti műtárgyon végeznek karbantartást, javítják a töltéseket és a hídszigeteléseket, valamint szükség esetén kiváltják a távközlési és biztosítóberendezési kábeleket is.
A mostani beruházás előzményeként november elején már elvégeztek egy karbantartást Kőbánya-Kispesten, amelynek során hatezer tonna zúzott követ és 1250 betonaljat építettek be.
"A mostani döntéssel és az új beruházással a teljes budapesti bevezető szakasz tartós rendbetételére nyílik lehetőség. A 2027-re tervezett nagyfelújításhoz azonban vágányzárra lesz szükség, erről előre, részletesen is tájékoztatjuk majd az utasokat" – fogalmazott a tárcavezető.
A pályaépítéssel párhuzamosan már zajlik az érintett állomások fejlesztésének előkészítése és tervezése is. Kőbánya-Kispesten a jelenlegi perontetők szigetelése és felújítása mellett egy új, lifttel és mozgólépcsővel felszerelt felüljárót alakítanak ki. Zugló megállóhelyre akadálymentes peronkapcsolatokat és új, Szugló utcai kijáratot terveznek, emellett dolgoznak Kőbánya alsó állomásépületének felújításán és akadálymentesítésén is.
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Vitézy Dávid a beruházás pénzügyi hátterére is kitért a bejegyzésben, hangsúlyozva, hogy "ilyen és ehhez hasonló léptékű munkákat a MÁV-csoport jövőre 30-ról 80 milliárd forintra növelt felújítási keretének köszönhetően végezhetünk el. Ráadásul itt nem pontszerű beavatkozásokról, hanem átfogó és tartós megoldásokról beszélhetünk."
A rekonstrukció lezárultával a vonatok menetideje az érintett szakaszon három-négy perccel csökken majd a jelenlegihez képest.
Címlapfotó: MTI Fotószerkesztőség/Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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