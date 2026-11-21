Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
Kell ennél több? Teszten Magyarország egyik legolcsóbb új autója: ezt tudja a Dacia Sandero 6,6 millió forintért
Öt év alatt duplájára nőtt a legolcsóbb új autók ára Magyarországon: míg 2021-ben még 3 millió forint alatt is lehetett szalonból hazavinni egy modellt, ma már inkább 6 millió környékén kezdődik az árverseny. A Dacia Sandero továbbra is az egyik legnépszerűbb és legolcsóbb választás a piacon, ráadásul a korábbi fapados modellekhez képest ma már egészen vállalható felszereltséget és 100 lóerős turbómotort kapott az alapverzió is. De mit kapunk valójában 6,6 millió forintért, és mennyire használható a mindennapokban? Alaposan leteszteltük a márka sikermodelljét.
Hol vannak már azok az idők, amikor 2,9 millió forintért - kompromisszumokkal - új autót lehetett venni Magyarországon. 2021-ben ennyibe került a legfapadosabb Dacia Logan, manapság már inkább a 6 milliós ársáv az, ahol a legkisebb, legolcsóbb új autókat meg lehet vásárolni. Tegyük hozzá, hogy azóta sokat változtak a szabályozások (bejött egy csomó kötelező biztonsági rendszer például), és úgy összességében a globális folyamatok is (elég csak az orosz-ukrán háborúra gondolni) felfelé hajtották az autóárakat.
Viszont a vevő többet is kap a pénzéért: 2021-ben a legfapadosabb Dacia-modellek például csak fehérben voltak kaphatóak, fényezetlen lökhárítóval, a rádiót, klímát, állítható kormányt a legtöbb esetben elfelejthettük, ahogy az elektromos ablak is csak az első üléssorok kiváltsága volt. Ne szépítsük: ténylegesen fapad, és ezt az autók kinézetéből is láthatta, aki otthon van a témában. Ezek az extrák ma már alapárasak, és persze beépültek az autóárakba.
Manapság egyébként szinte hetente változik, hogy melyik is a leg-leg-legolcsóbb új autó Magyarországon, folyamatosan egymás alá ígérnek a márkák. Jelen cikk írásakor ez a cím már nem a Kia Picantóé, amely most legkevesebb 5 899 000 forintért vehető meg, hanem augusztus óta előzött az MG 3-as, amelynek alapára 5 699 000 forint, a legolcsóbb Volkswagen Polo pedig még mindig 5 979 999 forintba kerül.
Bár a Dacia épp kiszorult az élmezőnyből, a 6 599 000 forintos alapárú Sandero még mindig a top 10 erős versenyzője, és nem mellesleg 2024-ben és 2025-ben is Európa kedvenc új autója volt - tavaly majdnem 290 ezer darab fogyott, egy évvel korábban pedig csaknem 310 ezer példány talált gazdára. 2026 első félévében is a toplista élén állt több mint 113 ezer eladással. Most alaposan leteszteltük a sikermodellt, és összefoglaltuk, mit is kap az ember a pénzéért?
Kívülről nem olcsóautós
A Dacia Sandero formavilága jól bizonyítja, hogy egy hatéves konstrukció is képes frissnek hatni, ha a tervezők ügyesen nyúlnak hozzá az évek során. A két modellfrissítésnek köszönhetően a kisautó egyáltalán nem kelt koros benyomást, különösen a látványos borostyánsárga, feláras fényezéssel, amelyért 210 ezer forintot kérnek.
Az autó karakterét leginkább az átdolgozott orr-rész határozza meg: az új lámpák és a fehér pixeles motívumokkal díszített hűtőmaszk modernebb megjelenést kölcsönöznek neki. A kerékjáratokban 16 colos kerekek lapulnak, amelyeknél első pillantásra könnyűfém felnire gyanakodhatnánk, valójában azonban látványos dísztárcsákkal ellátott acélfelnikről van szó - így a gyártó is spórolt, de a vásárlónak is kevésbé fáj, ha véletlenül megpadkázza a kereket.
A Sandero hátulnézetből is modernebb arcát mutatja az átdolgozott lámpatesteknek köszönhetően, noha az alapvető karosszériaelemekhez 2020 óta nem nyúltak hozzá. A Renault Clióval közös CMF-B padlólemezre épülő modell 4,1 méteres hosszúsága kifejezetten előnyös a sűrű városi forgalomban, a szűk parkolóhelyekre is könnyebb beférni vele. A hátsó parkolóradar már az alapfelszereltség része, a tolatókamera viszont 70 ezer forintos extra - ráadásul a képminősége hagy kívánnivalót maga után.
Már eltűnt a "legfapadosabb" verzió
A Sandero ma már szinte nosztalgikus jelenség az új autók között. Bicskakulcs, kézi váltó, "rendes" kézifékkar, analóg műszerfal egy kicsi kijelzővel. És tudod mit? Ez is tökéletesen elég a mindennapokban, ha valaki arra használja az autót, amire azt feltalálták - azaz közlekedni. Elfordítod a kulcsot, és indulás. Csak a már fentebb említett EU-s biztonsági szabályok miatt kötelező táblafelismerő rendszer csipogása töri meg a flow-t, de nagy dicséret a Daciának, hogy egyszerűen kikapcsolható.
És nem, nem azért kapcsolja ki az ember, mert száguldozni akar. Bár már évek óta kötelező extra, és még régebb óta létezik maga a technológia, valahogy még 2026-ra sem sikerült megoldani, hogy a rendszer mindig pontosan ismerje fel a sebességhatárokat. Ez nem Dacia-specifikus, az összes ilyen: néha random leolvassa a kamionok hátuljáról a maximális sebességüket jelző matricát, és akkor hirtelen 80-90 a sebességhatár autópályán, de azzal sem tud mit kezdeni, ha egy korlátozó táblát felold mondjuk egy kereszteződés. Agyrém!
A Sanderóba egyébként könnyű beszállni, az utastér legfontosabb változását a legutóbbi modellfrissítés hozta: a központi érintőképernyő átlója 8-ról 10 colra nőtt, emellett a hagyományos gombokkal szerelt, két irányban állítható kormánykereket is átdolgozták.
Az Essential belépőfelszereltség helyét az érezhetően használhatóbb Expression vette át. A vezető előtt két analóg műszer, a fordulatszámmérő és a sebességmérő között pedig egy 3,5 colos kijelző kapott helyet. A telefon vezeték nélküli tükrözése szintén megoldott, így ezen a téren már nem kell kompromisszumot kötni.
A zenehallgatás alapból négy hangszórón keresztül történik, a navigációval kiegészített, hat hangszórós rendszerért 170 ezer forintot kérnek. USB-C csatlakozóból négyet találunk az utastérben: hármat a műszerfalon, egyet pedig a könyöktámasz hátulján. A hátsó sorban saját szellőzőnyílás nincs.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
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Külön öröm, hogy a világos díszbetétekkel feldobott légbeömlők mellett megmaradtak a hagyományos kezelőszervek. A befújt levegő hőmérséklete, erőssége és iránya egyszerűen, gombokkal szabályozható. Ez ma már korántsem magától értetődő megoldás. A légkondicionáló alapáron manuális, az első ülésfűtéssel együtt kínált automata klímaberendezés 170 ezer forintos felárért rendelhető.
Az összeszerelésre nem lehet különösebb panasz, az anyaghasználat viszont egyértelműen az olcsóbb kategóriát idézi: a műanyagok többsége kemény és kopogós, de például a műszerfalon végigfutó díszbetét puha anyagból van. A helykínálat kellemes meglepetés, elöl és hátul is kényelmesen elférnek az utasok, még az 1,8 méternél kicsit magasabb utasoknak sem kell különösebben összehúzniuk magukat a hátsó sorban sem.
Az első ülések háttámláján praktikus zsebeket találunk, a hátsó középső utas viszont nem kap lehajtható kartámaszt. A 356 literes csomagtér a kategóriában jól használható méretű, a 60:40 arányban osztott hátsó üléstámlák ledöntésével pedig egészen 1153 literig növelhető a kapacitás. A padló alatt elhelyezett pótkerékért további 70 ezer forintot kell fizetni.
Összességében a tesztautónk alapára 6 599 000 forint, a fényezés, a hat hangszórós, a navigációs hangrendszercsomag, az ülésűtés az az automata klíma, valamit a tolatókamera jött még rá erre, a végső ára így 7 219 000 forint lett.
Ennyi pénzért 100 ló, turbó is jár
Dicséretes, hogy a legalapabb, mindösszesen 65 lóerős szívómotor kikerült a kínálatból, már alapáron is az 1 literes, 3 hengeres turbómotor van a kocsiban - mással nem is lehet választani, az LPG-s erőforrás a Stepway-ban elérhető -, amely 100 lóerős. Az olcsóbb vetélytársak közül a Polo például csak 80 lóerős és nem is turbós, ahogy az MG 3 sem, ami 85 lóerőt képes leadni. A Picanto mindössze 68 lóerő, szintén turbó nélkül. Emellett a Dacia további előnye, hogy 6 sebességes manuális váltóval szerelték, miközben a többi modell 5 sebességes.
A pörgős kis motorra nem lomha, hiszen maga az autó alig több mint 1 tonna. A 0-100-as gyorsulást a gyári adatok szerint 9,7 másodperc alatt futja meg, a végsebessége 180, de ezt úgysem fogja senki kipróbálni. A 10,64 méteres fordulókör kifejezetten kedvező, a könnyű Sanderót pedig az elöl tárcsa-, hátul dobfékes rendszer is hatékonyan lassítja.
Az 5,4 literes gyári átlagfogyasztás akár túl is teljesíthető, városban és országúton produkáltunk 4-essel kezdődő fogyasztási adatot is, a kb. 300 kilométeres autópályás szakasz vége pedig 5,7 liter lett, ami szintén teljesen élhető - az 50 literes tankkal így akár 900 kilométernél is többet el lehet menni.
A hatfokozatú kézi váltó hosszú úton jár, puha érzetű, és a kapkodást sem kedveli. Nyugodt, megfontolt mozdulatokkal jól használható. Városban kifejezetten rugalmas az autó, de érdemes figyelmen kívül hagyni a rendszer vezetési tanácsait, például, hogy mikor kell váltani. A kis motor 3000-4000-es fordulat között érzi igazán a bugit. Az autó rövid, könnyű vele manőverezni, a tolatókamera képe nem a legjobb, sőt, de a tükrökkel is könnyű boldogulni.
Pályán is teljesen korrektül lehet vele haladni, a 100 lóerővel nem kell a külső sávban tobzódni a kamionok és a horrortrélerek között, még 130 környékén is marad benne tartalék. Ugyanakkor a zajszigetelés annyira nem jó, sőt, a motorzaj és a menetszél elég monoton módon hatol be a hallójáratokba, de akit ez zavar az kapcsoljon zenét vagy podcastet, úgy teljesen vállalható egy családi kirándulás is.
A rendszer mára jócskán túljutott a tesztfázison, és országszerte több tucat ilyen kamera figyeli a forgalmat.
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