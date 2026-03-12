Pánik a repülőjegyek piacán: brutális drágulást hozott a válság, de a háttérben valami egészen más történik

Miközben a közel-keleti konfliktus miatt sok utas pánikszerű drágulást érzékel a repülőjegyeknél, a valóság jóval összetettebb: friss adatok szerint két teljesen külön világ működik egyszerre. Az azonnali, kényszerű hazautazások ára valóban kilőtt, egyes útvonalakon akár 122 százalékkal is, ám a globális foglalási trendek egyáltalán nem mutatnak tartós drágulást. Sőt, a 2026 márciusára vonatkozó átlagárak még alacsonyabbak is, mint egy évvel korábban. A piaci sokkot tehát nem az iparág költségszerkezete, hanem a hirtelen megnőtt kereslet és a korlátozott kapacitás okozza, miközben a tavaszi és nyári utazásokra továbbra is bőségesen találni megfizethető jegyeket, különösen azoknak, akik rugalmasak az időpontokkal és az útvonalakkal.

„Amikor a közel-keleti válság repülőjegyárakra gyakorolt hatásáról beszélünk, fontos különbséget tenni az azonnali, lokális sokkhatások és a globális piaci folyamatok között. Az összkép valójában kevésbé drámai, mint amilyennek első pillantásra tűnik. Jelenleg két egészen eltérő valóságot látunk” – mondja Daniela Chovanková, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere.

A „last-minute” sokk: bizonyos útvonalakon és azonnali indulások esetén az árak drámaian emelkedtek. Ez a dinamikus árazás klasszikus esete: a hirtelen, 6,5-szeresére növekvő kereslet az érintett régiókból induló járatokra vagy az olyan csomópontokat használó útvonalakra, mint Isztambul, egy nagyon korlátozott ülőhely-kínálattal találkozik. Például azok az utazók, akik Délkelet-Ázsiából Közép-Európába (például Bangkokból Bécsbe) kerestek azonnali járatokat, átlagosan 122%-os kezdeti áremelkedéssel szembesültek. Míg egy február eleji járat körülbelül 475 euróba kerülhetett, azok az utasok, akiknek most kell hazatérniük alternatív útvonalakon keresztül, már 2250 eurótól induló árakkal találkoznak.

A globális perspektíva

Miközben egyes útvonalakon lokális áremelkedések figyelhetők meg, és az iparágban jövőbeli drágulásról is beszélnek, a standard foglalásokra vonatkozó globális adataik egyelőre nem jeleznek általános árnövekedést.

Sőt, ha a 2026 márciusának első hetét összehasonlítjuk az előző év azonos időszakával, az utasonkénti globális átlagár valójában 3,8%-kal alacsonyabb a repjegyfoglaló oldal adatai alapján.Bár egyesek az emelkedő költségek miatt aggódnak, nem kell búcsút mondanunk az olcsó repülőjegyeknek.

A jelenlegi magas árakat az azonnali kapacitáskorlátok és a vészhelyzeti kereslet hajtják, nem pedig az iparág költségszerkezetének tartós megváltozása. Azok számára, akik előre tervezik a nyári utazásukat, továbbra is bőségesen elérhetők megfizethető lehetőségek. A kulcs ezek megtalálásához - talán most még inkább - az utazási dátumok rugalmassága, valamint alternatív érkezési repülőterek választása a túlterhelt csomópontok elkerülése érdekében.

A március 15. és 31. közötti indulások drágábbak éves összehasonlításban. A március végi időszakban az árak szinte minden indulási és célállomás-pár esetében emelkedtek, néhány helyen kifejezetten látványosan:

BUD- Japán: +90%,

BUD .Srí Lanka: +248%,

BUD Ausztrália: +164%

Prága és Bécs esetében mérsékeltebb, de így is jelentős márciusi növekedés látható (+20–50% közötti tartomány)

Az áprilisi árak vegyes képet mutatnak, gyakran olcsóbbak 2026-ban. Áprilisban sok útvonalon árcsökkenés figyelhető meg.



