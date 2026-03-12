2026. március 12. csütörtök Gergely
Depressziós utazó várakozik a repülőtéren a járatok késése és törlése után
Utazás

Pánik a repülőjegyek piacán: brutális drágulást hozott a válság, de a háttérben valami egészen más történik

Pénzcentrum
2026. március 12. 18:34

Miközben a közel-keleti konfliktus miatt sok utas pánikszerű drágulást érzékel a repülőjegyeknél, a valóság jóval összetettebb: friss adatok szerint két teljesen külön világ működik egyszerre. Az azonnali, kényszerű hazautazások ára valóban kilőtt, egyes útvonalakon akár 122 százalékkal is, ám a globális foglalási trendek egyáltalán nem mutatnak tartós drágulást. Sőt, a 2026 márciusára vonatkozó átlagárak még alacsonyabbak is, mint egy évvel korábban. A piaci sokkot tehát nem az iparág költségszerkezete, hanem a hirtelen megnőtt kereslet és a korlátozott kapacitás okozza, miközben a tavaszi és nyári utazásokra továbbra is bőségesen találni megfizethető jegyeket, különösen azoknak, akik rugalmasak az időpontokkal és az útvonalakkal.

„Amikor a közel-keleti válság repülőjegyárakra gyakorolt hatásáról beszélünk, fontos különbséget tenni az azonnali, lokális sokkhatások és a globális piaci folyamatok között. Az összkép valójában kevésbé drámai, mint amilyennek első pillantásra tűnik. Jelenleg két egészen eltérő valóságot látunk” – mondja Daniela Chovanková, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere.

A „last-minute” sokk: bizonyos útvonalakon és azonnali indulások esetén az árak drámaian emelkedtek. Ez a dinamikus árazás klasszikus esete: a hirtelen, 6,5-szeresére növekvő kereslet az érintett régiókból induló járatokra vagy az olyan csomópontokat használó útvonalakra, mint Isztambul, egy nagyon korlátozott ülőhely-kínálattal találkozik. Például azok az utazók, akik Délkelet-Ázsiából Közép-Európába (például Bangkokból Bécsbe) kerestek azonnali járatokat, átlagosan 122%-os kezdeti áremelkedéssel szembesültek. Míg egy február eleji járat körülbelül 475 euróba kerülhetett, azok az utasok, akiknek most kell hazatérniük alternatív útvonalakon keresztül, már 2250 eurótól induló árakkal találkoznak.

Filléres repjegyekkel csábítják az utazókat a slágernyaralóhelyre, de van egy bökkenő: elég közel van Irán - te bevállalnád?
EZ IS ÉRDEKELHET
Filléres repjegyekkel csábítják az utazókat a slágernyaralóhelyre, de van egy bökkenő: elég közel van Irán - te bevállalnád?
A február végén kezdődött, Irán elleni amerikai–izraeli támadások óta sok turista elbizonytalanodott az utazásokkal kapcsolatban.

A globális perspektíva

Miközben egyes útvonalakon lokális áremelkedések figyelhetők meg, és az iparágban jövőbeli drágulásról is beszélnek, a standard foglalásokra vonatkozó globális adataik egyelőre nem jeleznek általános árnövekedést.

Sőt, ha a 2026 márciusának első hetét összehasonlítjuk az előző év azonos időszakával, az utasonkénti globális átlagár valójában 3,8%-kal alacsonyabb a repjegyfoglaló oldal adatai alapján.Bár egyesek az emelkedő költségek miatt aggódnak, nem kell búcsút mondanunk az olcsó repülőjegyeknek.

A jelenlegi magas árakat az azonnali kapacitáskorlátok és a vészhelyzeti kereslet hajtják, nem pedig az iparág költségszerkezetének tartós megváltozása. Azok számára, akik előre tervezik a nyári utazásukat, továbbra is bőségesen elérhetők megfizethető lehetőségek. A kulcs ezek megtalálásához - talán most még inkább - az utazási dátumok rugalmassága, valamint alternatív érkezési repülőterek választása a túlterhelt csomópontok elkerülése érdekében.

A március 15. és 31. közötti indulások drágábbak éves összehasonlításban. A március végi időszakban az árak szinte minden indulási és célállomás-pár esetében emelkedtek, néhány helyen kifejezetten látványosan:

  • BUD- Japán: +90%,
  • BUD .Srí Lanka: +248%,
  • BUD Ausztrália: +164%

Prága és Bécs esetében mérsékeltebb, de így is jelentős márciusi növekedés látható (+20–50% közötti tartomány)

Az áprilisi árak vegyes képet mutatnak, gyakran olcsóbbak 2026-ban. Áprilisban sok útvonalon árcsökkenés figyelhető meg.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #árak #repülés #légitársaság #áremelkedés #járat #utasok #légiforgalom #Közel-Kelet #2026

Agrárszektor  |  2026. március 12. 18:33
Áprilisban lejár a határidő: ezt sokaknak jelenteni kell az Államkincstárnál