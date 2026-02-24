2026. február 24. kedd Mátyás
Közelkép a férfi vásárlás élelmiszereket szupermarketben. Másolás hely.
Vásárlás

Brutális sebességgel tarol valami a magyar boltokban: meg lehet még állítani?

Portfolio
2026. február 24. 12:30

A digitális polccímkék túlmutatnak az árak egyszerű frissítésén. A technológia kulcsszerepet játszik a bolti működés hatékonyságának növelésében, a hibaarány csökkentésében és a munkaerőhiány okozta nehézségek áthidalásában, miközben új marketinglehetőségeket is teremt. A technológiáról, illetve annak hipergyors terjedéséről többet is megtudhatsz a Portfolio Retail Day 2026 konferencián, melyre a helyek rohamosan fogynak!

A kereskedelemben egyre inkább alapvetővé váló technológiai megoldás legnagyobb előnye, hogy segítségével az árak központilag, valós időben kezelhetők. Ezáltal megszűnik a papíralapú címkézéssel járó manuális feladatok jelentős része, ami radikálisan átalakítja a bolti folyamatokat. A legmodernebb rendszerek már kétirányú kommunikációt alkalmaznak, amely minden esetben visszaigazolja az árfrissítéseket. Így kiküszöbölhetők a korábbi, kevésbé megbízható technológiai megoldásoknál tapasztalt hibák.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A digitális címkék nemcsak az árak gyors, akár másodpercek alatt végrehajtható tömeges módosítását teszik lehetővé, ami különösen hasznos akciók vagy hirtelen árváltozások esetén. A technológia a dinamikus árazást és a készletadatok azonnali lekérdezését is biztosítja. A rendszer a napi operatív működést is hatékonyan támogatja. Villogó jelzésekkel segítheti például az akciós termékek megtalálását, vagy az új dolgozók betanítását az áruk pontos kihelyezésénél, ami jelentős időmegtakarítást eredményez az üzletek számára.

Portfolio Retail Day 2026: részletek, előadók, témák és jelentkezés IDE KATTINTVA!

A beruházások hátterében egyre inkább strukturális okok, elsősorban a tartós munkaerőhiány áll. Mivel a szektorban a munkaerő biztosítása folyamatos kihívást jelent, a rutinfeladatokat automatizáló megoldások a következő évtizedben nem csupán költségcsökkentési, hanem működésbiztonsági célt is szolgálnak majd. A technológia terjedése már most jól megfigyelhető a piacon, hiszen a hazai láncok mellett olyan nemzetközi szereplők is széles körben alkalmazzák, mint az Aldi vagy a Lidl.

Bár a bevezetés komplex feladat, amely az informatikai háttér mellett fizikai telepítési megoldásokat is igényel, a fejlődés iránya egyértelmű. A jövőben várhatóan megjelennek a nagyobb méretű digitális kijelzők, amelyek az árak feltüntetésén túl már marketingcélokat is szolgálnak. Ezek promóciós tartalmakat, vizuális elemeket, sőt akár multimédiás üzeneteket is közvetíthetnek majd a vásárlók felé.
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #vásárlás #árak #beruházás #kiskereskedelem #konferencia #marketing #technológia #munkaerőhiány #boltok #automatizáció #portfolio konferencia #boltlánc #retail day 2026

