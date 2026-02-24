A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
Brutális sebességgel tarol valami a magyar boltokban: meg lehet még állítani?
A digitális polccímkék túlmutatnak az árak egyszerű frissítésén. A technológia kulcsszerepet játszik a bolti működés hatékonyságának növelésében, a hibaarány csökkentésében és a munkaerőhiány okozta nehézségek áthidalásában, miközben új marketinglehetőségeket is teremt. A technológiáról, illetve annak hipergyors terjedéséről többet is megtudhatsz a Portfolio Retail Day 2026 konferencián, melyre a helyek rohamosan fogynak!
A kereskedelemben egyre inkább alapvetővé váló technológiai megoldás legnagyobb előnye, hogy segítségével az árak központilag, valós időben kezelhetők. Ezáltal megszűnik a papíralapú címkézéssel járó manuális feladatok jelentős része, ami radikálisan átalakítja a bolti folyamatokat. A legmodernebb rendszerek már kétirányú kommunikációt alkalmaznak, amely minden esetben visszaigazolja az árfrissítéseket. Így kiküszöbölhetők a korábbi, kevésbé megbízható technológiai megoldásoknál tapasztalt hibák.
A digitális címkék nemcsak az árak gyors, akár másodpercek alatt végrehajtható tömeges módosítását teszik lehetővé, ami különösen hasznos akciók vagy hirtelen árváltozások esetén. A technológia a dinamikus árazást és a készletadatok azonnali lekérdezését is biztosítja. A rendszer a napi operatív működést is hatékonyan támogatja. Villogó jelzésekkel segítheti például az akciós termékek megtalálását, vagy az új dolgozók betanítását az áruk pontos kihelyezésénél, ami jelentős időmegtakarítást eredményez az üzletek számára.
Portfolio Retail Day 2026: részletek, előadók, témák és jelentkezés IDE KATTINTVA!
A beruházások hátterében egyre inkább strukturális okok, elsősorban a tartós munkaerőhiány áll. Mivel a szektorban a munkaerő biztosítása folyamatos kihívást jelent, a rutinfeladatokat automatizáló megoldások a következő évtizedben nem csupán költségcsökkentési, hanem működésbiztonsági célt is szolgálnak majd. A technológia terjedése már most jól megfigyelhető a piacon, hiszen a hazai láncok mellett olyan nemzetközi szereplők is széles körben alkalmazzák, mint az Aldi vagy a Lidl.
Bár a bevezetés komplex feladat, amely az informatikai háttér mellett fizikai telepítési megoldásokat is igényel, a fejlődés iránya egyértelmű. A jövőben várhatóan megjelennek a nagyobb méretű digitális kijelzők, amelyek az árak feltüntetésén túl már marketingcélokat is szolgálnak. Ezek promóciós tartalmakat, vizuális elemeket, sőt akár multimédiás üzeneteket is közvetíthetnek majd a vásárlók felé.
Németh Kornél, a Rossmann Magyarország Kft. országos ügyvezető igazgatója hét sikeres év után, saját döntése alapján távozik a vállalattól,
Így fosztják ki a gyanútlanokat a Lidl nevével visszaélve: óriási a botrány, sokan szaladhatnak a pénzük után
A TikTokon és az Instagramon egyre több olyan videó terjed, amely a Lidl nevével próbál hitelességet kölcsönözni, de közben kamu az egész.
Rengeteg magyar vásárolhatott ilyen termékeket: most közölték róluk, mérgezőek lehetnek, irtó veszélyes!
A játékokat elhasználódás után sokan a kommunális hulladékba dobják, nem is gondolva az elektromos alkatrészekre.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal a vállalkozások az NKFH-val együttműködve.
Tűz ütött ki az egyik budapesti plázában: rengeteg embert menekítettek ki, kiderült, mi füstölt annyira
Bár a beépített oltórendszer azonnal működésbe lépett, biztonsági okokból mintegy kilencven embernek kellett ideiglenesen elhagynia az épületet.
A különadók, az árstop és az árrésstop jövője nemcsak az ágazat szereplőit foglalkoztatja, hanem közvetlenül hat a bolti árakra, a kínálatra és a vásárlói élményre...
A Coca-Cola leállította a termelést a forrásnál és a palackozóüzemben zajló munkálatok miatt.
A magyar borászat egyik legmeghatározóbb dilemmája, hogyan lehet a szakmailag értékes, ám rendkívül széttagolt fajtaszerkezetet sikeresen kommunikálni a nemzetközi piacokon.
Megszólalt Lázár János: radikális változásokat ígér a kiskereskedelemben - retteghetnek a boltláncok?
A külföldi láncok mozgásterét már jelenleg is szigorú szabályok korlátozzák.
Az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb, 2026. február 2-án közzétett tudományos állásfoglalásához.
Az árrésstop veszélyezteti a magyar termékek piaci pozícióját az üzletláncokban.
Újfajta vásárlási hitel tarolhat Magyarországon: egyre többen csavarodnak rá, de ésszel kell csinálni
Az egyik webáruházban, mely felújított mobilokat kínál, az elmúlt öt hónapban több mint félmilliárd forint értékű vásárlás történt részletfizetéssel.
A januári uborkaár új csúcsra ért, a spanyol termelési gondok egész Európában felborították a piacot.
Egy új kutatás szerint Magyarországon elsősorban a 35 év feletti, közepes vagy szerényebb anyagi helyzetű fogyasztók költekeznek a legmegfontoltabban.
Óriási bejelentést tett az Auchan: rengeteg új üzlettel tarolnának Magyarországon, brutális hálózatot építenek
A stratégia középpontjában a meglévő hipermarketek megújítása, kisebb kényelmi boltok indítása, valamint digitális és működési fejlesztések állnak.
A hazai bolthálózat arról tájékoztatta vásárlóit, hogy a ROSSMANN Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 2026.03.01. napjával módosulnak.
A komrányzati döntések miatti szabályozási bizonytalanság miatt kiszoruló nyugati láncok helyére keletről jöhetnek új szereplők. Egy azonban biztos: a fogyasztó a lábával szavaz!
Az Aldi és a Lidl látogatottsága az átlagosnál dinamikusabban nő, amit a vállalatok nagyszabású boltnyitási programokkal igyekeznek kihasználni.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-