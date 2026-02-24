Brutális sebességgel tarol valami a magyar boltokban: meg lehet még állítani?

A digitális polccímkék túlmutatnak az árak egyszerű frissítésén. A technológia kulcsszerepet játszik a bolti működés hatékonyságának növelésében, a hibaarány csökkentésében és a munkaerőhiány okozta nehézségek áthidalásában, miközben új marketinglehetőségeket is teremt. A technológiáról, illetve annak hipergyors terjedéséről többet is megtudhatsz a Portfolio Retail Day 2026 konferencián, melyre a helyek rohamosan fogynak!

A kereskedelemben egyre inkább alapvetővé váló technológiai megoldás legnagyobb előnye, hogy segítségével az árak központilag, valós időben kezelhetők. Ezáltal megszűnik a papíralapú címkézéssel járó manuális feladatok jelentős része, ami radikálisan átalakítja a bolti folyamatokat. A legmodernebb rendszerek már kétirányú kommunikációt alkalmaznak, amely minden esetben visszaigazolja az árfrissítéseket. Így kiküszöbölhetők a korábbi, kevésbé megbízható technológiai megoldásoknál tapasztalt hibák.

A digitális címkék nemcsak az árak gyors, akár másodpercek alatt végrehajtható tömeges módosítását teszik lehetővé, ami különösen hasznos akciók vagy hirtelen árváltozások esetén. A technológia a dinamikus árazást és a készletadatok azonnali lekérdezését is biztosítja. A rendszer a napi operatív működést is hatékonyan támogatja. Villogó jelzésekkel segítheti például az akciós termékek megtalálását, vagy az új dolgozók betanítását az áruk pontos kihelyezésénél, ami jelentős időmegtakarítást eredményez az üzletek számára.

A beruházások hátterében egyre inkább strukturális okok, elsősorban a tartós munkaerőhiány áll. Mivel a szektorban a munkaerő biztosítása folyamatos kihívást jelent, a rutinfeladatokat automatizáló megoldások a következő évtizedben nem csupán költségcsökkentési, hanem működésbiztonsági célt is szolgálnak majd. A technológia terjedése már most jól megfigyelhető a piacon, hiszen a hazai láncok mellett olyan nemzetközi szereplők is széles körben alkalmazzák, mint az Aldi vagy a Lidl.

Bár a bevezetés komplex feladat, amely az informatikai háttér mellett fizikai telepítési megoldásokat is igényel, a fejlődés iránya egyértelmű. A jövőben várhatóan megjelennek a nagyobb méretű digitális kijelzők, amelyek az árak feltüntetésén túl már marketingcélokat is szolgálnak. Ezek promóciós tartalmakat, vizuális elemeket, sőt akár multimédiás üzeneteket is közvetíthetnek majd a vásárlók felé.