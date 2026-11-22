A férfi tevékenységi körét más átverések is színesítették, ugyanis koncertekre és egyéb rendezvényekre is kínált belépőket.
Másfél éve nem történt ilyen a Tiszánál: napok alatt métereket emelkedett a vízszint, azonnali lépésre volt szükség
Hosszú hónapokig tartó aszály után drasztikus emelkedésnek indult a Tisza vízszintje a rendkívüli novemberi csapadék hatására. A vízügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen érkező, hatalmas víztömeget mindenképpen vissza kell tartani a tájban, hogy tartalékolni tudjanak a jövőbeni szárazabb időszakokra.
A szolnoki vízmérce péntek estére a hónapok óta tartó negatív tartományból pozitívba fordult, a vízállás pedig óráról órára rohamosan emelkedik. Míg péntek reggel még mínusz 32 centimétert mértek, szombat reggelre az érték 105 centiméterre ugrott, ami egy hét leforgása alatt összesen háromméteres vízszintemelkedést jelent - írja a szoljon.hu.
A hirtelen áradás a jelentős mennyiségű esőnek köszönhető. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig) adatai szerint az Alföld középső részén már most a sokéves novemberi átlagcsapadék duplája hullott le, és bőséges utánpótlást kaptak a folyó vízgyűjtő területei is. A helyzet a napokban tovább fokozódik, hiszen vasárnap a Veronika nevű ciklon újabb kiadós esőzéseket hoz.
Az előrejelzések alapján keddre, november 24-ére a folyó vízállása Szolnoknál meghaladhatja a 300 centimétert. Ez tíz nap alatt több mint hatméteres emelkedést jelent, amire több mint másfél éve, 2025 márciusa óta nem volt példa.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az ínséges idők után hirtelen megérkező árhullámot nem szabad egyszerűen leengedni. A Kötivízig tájékoztatása szerint a vízügy gőzerővel dolgozik a vízvisszatartáson. Céljuk, hogy azt a mennyiséget, amely természetes úton nem szivárog be a talajba, a csatornák és tározók segítségével a tájba vezessék és megőrizzék.
Jó hír, hogy a megütődött, lehullott almának sem kell feltétlenül a kukában végeznie: körtéből, sőt akár erdei vadalmából és vadkörtéből is isteni házi ecetet készíthetünk.
Egy plébániai szekrény mélyén rejtőzött a döbbenetes lelet: a hazai kutatók is megdöbbentek, mit találtak
A természettudományos vizsgálatok alapján ugyanis nagy valószínűséggel valóban a középkori magyar uralkodó földi maradványára bukkantak.
Ez a pizza recept fittyet hány minden szabályra: palacsintatésztából készül, villámgyors és mennyeien finom
Ki mondta, hogy a pizzához feltétlenül dagasztani, keleszteni és órákig a konyhában szorgoskodni kell? Van egy furfangos változat, amihez még nyújtófára sincs szükség...
Visszatért a hód, de alaposan felforgatta a hazai vizeket: meglepő következményekre figyeltek fel a magyar kutatók
Visszatért a hód a magyar vizekbe, de nem minden hal örülhet neki: meglepő következményekre figyeltek fel a kutatók
Darunéző túrák,ismeretterjesztő előadás, madárgyűrűzés, valamint számos gyermekprogram várja azokat, akik szombaton ellátogatnak a XV. Fehértavi Darvadozásra Sándorfalvára.
Vészjósló felvételek érkeztek a Balatonról: tömegével vergődnek a halak, riasztó értékeket mértek a szakemberek
Szokatlan és aggasztó jelenségre figyeltek fel a horgászok a Balaton nyugati medencéjének közelében: nagy tömegben gyűltek össze halak a Mária-csatorna torkolatánál.
Betelt a pohár, nem tűrnek tovább a helyiek: Pirtó környékén megállították a külföldi cég munkagépeit, környezeti katasztrófától tartanak
Komoly lakossági ellenállásba ütköztek a Kiskunhalas és Pirtó térségébe tervezett szénhidrogén-kutatások, miután a helyiek megakadályozták a kanadai CanCambria vállalat munkagépeinek felvonulását.
Magyarország első pizsamás moziestjét rendezik meg péntek este a debreceni Apolló moziban - közölte a Főnix Rendezvényszervező Kft.
Karácsonyi vásár 2026: Szeged, Debrecen, Szentendre sem spórol idén az adventi fényözönnel, mutatjuk, mikor nyitnak a vidéki vásárok
Már november közepén elindul az adventi készülődés Magyarországon: Kiskunfélegyházán november 17-én, Debrecenben és Szombathelyen pedig november 20-án nyitják meg a karácsonyi vásárokat.
Elásott kincsre bukkantak Szombathelyen: kilószámra lapult az ezüst a föld alatt, alig egy ásónyomnyira
Nem mindennapi régészeti felfedezés történt Szombathelyen: egy építkezést megelőző feltárás során több mint kétszáz darabból álló, két kilogrammot meghaladó kelta ezüstkincs került elő a föld...
Több mint 660 millió forintos beruházással 5,3 kilométeres kerékpárút épült Lenti és Hernyék között - közölte a Zala Megyei Önkormányzat.
WC-tisztítóval okozott gázmérgezést egy diák Zalaegerszegen: 25-en kerültek kórházba, most új fordulat jött
Hétfőn mintegy 700 diáknak és felnőttnek kellett elhagynia a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumot, mert egy egyelőre ismeretlen elkövető 120 darab WC-tisztító tablettát szórt bele három...
Elfogyott a Tisza-tó víztartaléka, most rendkívüli döntés született: így próbálják megmenteni a tavat
Végre jó hírek érkeztek a Tisza-tóról: 30 millió köbméter vizet tartalékolnak az aszály után, nagy változás jöhet.
Ne lepődj meg! Önvezető autók tűnnek fel Debrecen utcáin: ez nem vicc, és nem is egy sci-fi forgatása
Két önvezető jármű tesztelése kezdődött meg hétfőn Debrecen közútjain, a Debreceni Egyetem (DE) műszaki kara a projekt egyik szakmai partnereként vesz részt a munkában.
Vége a lezárásnak: 15 év után újranyit a vidék egyik legkülönlegesebb kilátója, a tériszonyosok rémálma – szigorú szabályokat vezettek be
Hosszú évek után ismét birtokba vehetik a kirándulók a Nagy-Eged-hegyi Dobó István-kilátót. Az Eger fölé magasodó, több mint hatvanéves építmény felújítása a végéhez közeledik.
Szenzációs felfedezés a tatai Öreg-tónál: egymillió forintot érő ritka madár bukkant fel a vadludak között
Különleges madár tűnt fel a tatai Öreg-tónál: a webkamerák felvételén egy vörösnyakú ludat szúrtak ki a szakemberek.
Sokkoló, mi rejtőzik a Tisza mélyén: több ezer autógumi kerülhetett elő, most önkéntesek próbálják megtisztítani a folyót
Nem mindennapi környezeti problémára derült fény Nagykörűnél: a Tisza alacsony vízállása miatt olyan gumiabroncsok bukkantak elő a folyóból, amelyeket még az 1970-es években helyeztek el...
Rendkívüli szigorítás a magyar kertes házakban: bírság is fenyegeti azt, aki ilyen fát ültet a telkén
A tiltólistán a mirigyes bálványfa, a fehér akác, a zöld juhar és a keskenylevelű ezüstfa is szerepel. Ezek közül különösen a bálványfa számít problémásnak Kübekházán...
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.