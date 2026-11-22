Hosszú hónapokig tartó aszály után drasztikus emelkedésnek indult a Tisza vízszintje a rendkívüli novemberi csapadék hatására. A vízügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen érkező, hatalmas víztömeget mindenképpen vissza kell tartani a tájban, hogy tartalékolni tudjanak a jövőbeni szárazabb időszakokra.

A szolnoki vízmérce péntek estére a hónapok óta tartó negatív tartományból pozitívba fordult, a vízállás pedig óráról órára rohamosan emelkedik. Míg péntek reggel még mínusz 32 centimétert mértek, szombat reggelre az érték 105 centiméterre ugrott, ami egy hét leforgása alatt összesen háromméteres vízszintemelkedést jelent - írja a szoljon.hu.

A hirtelen áradás a jelentős mennyiségű esőnek köszönhető. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig) adatai szerint az Alföld középső részén már most a sokéves novemberi átlagcsapadék duplája hullott le, és bőséges utánpótlást kaptak a folyó vízgyűjtő területei is. A helyzet a napokban tovább fokozódik, hiszen vasárnap a Veronika nevű ciklon újabb kiadós esőzéseket hoz.

Az előrejelzések alapján keddre, november 24-ére a folyó vízállása Szolnoknál meghaladhatja a 300 centimétert. Ez tíz nap alatt több mint hatméteres emelkedést jelent, amire több mint másfél éve, 2025 márciusa óta nem volt példa.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az ínséges idők után hirtelen megérkező árhullámot nem szabad egyszerűen leengedni. A Kötivízig tájékoztatása szerint a vízügy gőzerővel dolgozik a vízvisszatartáson. Céljuk, hogy azt a mennyiséget, amely természetes úton nem szivárog be a talajba, a csatornák és tározók segítségével a tájba vezessék és megőrizzék.