A koronavírus-járvány óta nem látott mértékű zuhanást szenvedtek el az amerikai tőzsdék, miután megrendült a befektetői bizalom az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat történelmi léptékű, ám végül csalódást keltő tőzsdei debütálása után. A technológiai szektorban kibontakozó eladási hullám magával rántotta a vezető indexeket, miközben az inflációs aggodalmak és a decemberre várt kamatemelés híre tovább fokozta a piaci pánikot - írja a Die Zeit.

A hét utolsó kereskedési napján a technológiai túlsúlyú Nasdaq 5,6 százalékos eséssel 25 028 ponton zárt, amivel elveszítette a 2026-os évben eddig felhalmozott összes nyereségét. Az október eleji csúcsához képest a mutató már 20 százalékos mínuszban jár, így hivatalosan is medvepiaci tartományba került, és 2020 márciusa óta a legrosszabb hetét tudhatja maga mögött.

A hagyományosabb iparágakat tömörítő Dow Jones 1,9, míg a szélesebb piacot lefedő S&P 500 3,7 százalékkal került lejjebb. Mindkét mutató korrekciós fázisba lépett, és a Donald Trump által 2025 áprilisában bejelentett globális vámok óta a legnagyobb heti veszteségét könyvelhette el. Az S&P 500 ráadásul zsinórban hét kereskedési napja gyengül, amire 2020 februárja óta nem volt példa.

A piaci zuhanást elsősorban az Anthropic részvényeinek mélyrepülése váltotta ki, alig egy nappal a vállalat rekordméretű elsődleges részvénykibocsátása (IPO) után.

Albert Bálint, a Concorde Alapkezelő junior elemzője a Pénzcentrumnak korábban azt nyilatkozta, hogy egyelőre nem beszélhetünk klasszikus AI-lufiról a részvénypiacon.

Bár történelmi összevetésben az amerikai részvénypiac értékeltsége magasnak tűnik, az S&P 500 előretekintő P/E mutatója nagyjából az elmúlt öt év átlagának felel meg. A technológiai részvények idei emelkedését ráadásul elsősorban nem a túlzott optimizmus, hanem a javuló profitkilátások hajtották.

– mondta el akkor a szakértő.

Bár a papírok a hatalmas keresletnek köszönhetően 83 dolláron kezdték a kereskedést, majd gyorsan 111 dollár fölé szöktek – mintegy 2000 milliárd dollárra értékelve a céget –, péntekre beszakadt az árfolyam, és végül 9,1 százalékos mínuszban, 88,91 dolláron zárt.

A gyors kiábrándulás az egész mesterségesintelligencia-szektorral szemben szkepticizmust ébresztett a befektetők körében.

Az Nvidia árfolyama 13,8 százalékot zuhant, amit egy esetleges tőzsdefelügyeleti (SEC) vizsgálat híre is súlyosbított. Hasonlóan komoly, két számjegyű veszteségeket szenvedtek el a felhőszolgáltatók és az adatközpont-üzemeltetők, de az olyan technológiai óriások is jelentős mínuszban zártak, mint az Amazon és a Meta.

A technológiai szektorból kiinduló eladási hullám a globális részvénypiacokra is átterjedt, a befektetők pedig a biztonságos menedéknek számító amerikai államkötvények és a dollár felé fordultak. A Wall Street-i félelemindexként is ismert VIX volatilitási mutató 2025 áprilisa óta nem látott csúcsra ugrott.

A borús hangulatot az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) jelzései is tovább rontották, miután Lisa Cook jegybanki döntéshozó arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi kamatszint nem elegendő az infláció letöréséhez. A piaci szereplők emiatt most már szinte biztosra veszik a 25 bázispontos kamatemelést a Fed soron következő, decemberi kamatdöntő ülésén.