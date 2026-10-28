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Megszűnik az árrésstop! Benyújtotta a törvénymódosítót a kormány: erre készüljenek a vásárlók
A kormány törvényjavaslatot nyújtott be az élelmiszerekre és drogériatermékekre vonatkozó árrés-korlátozás megszüntetéséről. A lépést az infláció csillapodásával és a forint erősödésével indokolja a kabinet, a döntés fő célja pedig a szabadpiaci verseny helyreállítása - szúrta ki a Portfolio.
A kedden éjjel benyújtott tervezet indoklása szerint a gazdasági helyzet stabilizálódott, így a kiskereskedelmi versenyt torzító intézkedés fenntartása a továbbiakban már nem indokolt. A kereskedelmi törvény idevonatkozó részeinek hatályon kívül helyezését Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes kezdeményezte.
Magyar Péter miniszterelnök már a múlt héten bejelentette az árrésstop kivezetését. A kormányfő elhibázottnak nevezte az előző kabinet intézkedését, hangsúlyozva, hogy a szabályozás a gyakorlatban csak növelte a magyar fogyasztók és családok kiadásait.
A korlátozás feloldását egyeztetéssorozat előzte meg, amelynek során a kormány az elmúlt hónapokban a gazdálkodókkal, az élelmiszer-feldolgozókkal és a kereskedőkkel is tárgyalt, majd a piaci szereplők gyakorlati tapasztalatai és javaslatai alapján döntött a lépés mellett.
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