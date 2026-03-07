Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival

Az elmúlt évek inflációs hulláma és az árréstopok időszaka alapjaiban alakította át a kiskereskedelmi stratégiákat. A nagy láncok egyre inkább saját digitális felületeikre terelik a vásárlókat: app-exkluzív kuponok, pontgyűjtő rendszerek, személyre szabott kedvezmények és digitális blokkok várják azokat, akik hajlandók regisztrálni. Március 3. és 5. között hat élelmiszerüzlet, a Tesco, az Aldi, a Lidl, a Penny, a Spar és az Auchan, valamint három drogéria, a dm, a Rossmann és a Müller alkalmazását teszteltük. Arra voltunk kíváncsiak: mennyi adminisztrációért cserébe mennyi megtakarítást kap a vásárló?

Az elmúlt évek inflációs hulláma után a magyar vásárlók helyzete érezhetően romlott. Az élelmiszerárak növekedése sok család számára azt jelenti, hogy egy heti nagybevásárlás ma már komoly pénzügyi döntés. Ahogy a kosárérték nő, de a bérek nem követik le a költségek növekedését, a különböző élelmiszerboltok, drogériák akcióinak szerepe felértékelődik, és a fogyasztók egyre tudatosabban keresik az olcsóbb, vagy hosszú távon több megtakarítást ígérő alternatívákat.

Bár az árréstop ideiglenesen tompította az alapélelmiszerek drágulását, ugyanakkor a kereskedők számára jelentős veszteségeket okozott. A láncoknak folyamatosan alkalmazkodniuk kell a változó fogyasztói igényekhez, az árverseny új terepe pedig a digitális tér lett. A legnagyobb kedvezmények ma már sokszor kizárólag hűségkártyával és a boltok saját applikáción keresztül érhetők el.

Spórolni többféleképpen tudnak a fogyasztók, az egyik legnépszerűbb módja ennek a saját márkás termékek vásárlása, ami ma már az élelmiszer-forgalom 42 százalékát adja a legnagyobb nyugat-európai országokban. Magyarországon a saját márkás termékek ára átlagosan mintegy 40 százalékkal kedvezőbb, mint a nagy márkák hasonló termékeié, de bizonyos területeken ennél is nagyobb az árkülönbség, meghaladhatja akár az 50 százalékot is. A saját márkás termékek mellett a különböző akciók, kuponok használata a másik népszerű módja a költséghatékony bevásárlásnak.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a magyar vevők is egyre gyakrabban használnak kuponokat bevásárlás során. A friss online kutatás szerint itthon szinte mindenki hajlandó lenne sorba állni azért, hogy akciósan szerezzen be egy vágyott terméket.

A válaszadók többsége (52%) egy-egy kuponos bevásárlással 5000 forint feletti összeget takarít meg, minden tizedik pedig 10 ezer forintnál is többet spórol.

Az árengedményeket használók több mint fele (57%) a korábbi évekhez képest gyakrabban él ezekkel a lehetőségekkel, míg harmaduk változatlan intenzitással alkalmazza őket. A vásárlók háromnegyede 10 százalék alatti kedvezmény esetén nem is foglalkozik a kupon beváltásával.

Tízből kilenc válaszadóval előfordult már, hogy kifejezetten egy kuponos akció miatt keresett fel egy üzletet. Ilyenkor majdnem mindenki (90%) előre kitalálja, mit szeretne beszerezni, ennek ellenére a válaszadók fele végül a tervezettnél több termékkel hagyja el a pénztárat. A kitöltők háromnegyede vett már meg olyasmit az árengedmények hatására, amelyre eredetileg nem volt szüksége. A kutatás eredmények alapján a vásárlók ma már a digitális kupont részesítik előnyben (54%), de még mindig nagy számban vannak azok, akik a papír alapú (46%) formátumot választják.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Nemcsak a vásárlók számára fontosak a hűségakciók, a boltok is egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg vevőiket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag ezekkel aktiválhatóak, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról:

Mindezek miatt március 3. és 5. között hat élelmiszerüzlet (Tesco, Aldi, Lidl, Penny, Spar és Auchan), valamint három drogéria (dm, Rossmann és Müller) alkalmazását teszteltük. Arra kerestük a választ, hogy milyen hosszú adminisztrációs folyamaton keresztül, milyen adatok megadásával érhetjük el a különféle kuponokat, kedvezményeket és mennyire éri meg csatlakozni a hűségprogramokhoz?

Élelmiszerláncok: pontgyűjtés, kuponaktiválás és digitális blokk

Pár nap használat után világossá vált, hogy a nagy élelmiszerboltok applikációi több funkciót próbálnak egyszerre ellátni.

A kuponok és akciós újságok digitális változatai mellett megjelentek a pontgyűjtő rendszerek, a blokk digitális elérhetősége, áruházválasztó, bevásárlólisták és egyes boltoknál az online rendelési lehetőség integrálása is.

A láncok eltérő stratégiát követnek: van, ahol a nagyobb akciók, a kuponok hangsúlyosabbak, míg máshol igyekeznek hűségkártyákkal, pontgyűjtéssel minél hosszabb távra elkötelezni a vásárlóikat.

Tesco: erős kuponstruktúra és mérhető megtakarítás

A Tesco alkalmazása az egyik legátláthatóbb rendszer a mezőnyben. A regisztráció gyors és gördülékeny, nem kell e-mailben megerősíteni, így a Clubcard hűségprogram gyakorlatilag azonnal használhatóvá válik. Az alkalmazás egyik legnagyobb előnye, hogy havi és éves bontásban láthatóvá teszi mennyi pénzt takarítottunk meg használata során a kuponokkal és a pontbeváltásokkal. Ez a funkció más boltoknál nem jelenik meg, azonban a felhasználók számára fontos információ lehet.

A pontgyűjtési rendszer egyszerű, 100 forint vásárlás után 1 pont jár a klubkártyára, 400 pont felett pedig azonos értékű kupon jár a vásárlóknak. A teszt időszakában 10 aktiválható kupon volt elérhető az applikációban, amelyek 17 és 56 százalék közötti kedvezményt kínáltak.

A legnagyobb árengedmény egy márkás csokoládéra vonatkozott (–56%), míg a legalacsonyabbal márkás wc-papírt vásárolhattunk (–17%). A kuponakciók minden héten csütörtöktől következő szerdáig élnek. Egyszerre több kedvezmény is aktiválható, és a pénztárnál automatikusan vonják le a kedvezményt.

A kuponok mellett a hűségkártya használóinak olcsóbb klubkártya árakkal is kedveskednek. Az alkalmazásban az akciós újság is teljes egészében elérhető, külön hiper- és szupermarket bontásban, sőt a következő heti ajánlatok is előre megtekinthetők. Az online rendelés ugyan külön alkalmazásban történik, de a pontok és a kuponok ott is felhasználhatók. Az app szerkezete alapvetően átlátható, jól használható, de egy integrált online bevásárló lehetőséggel még komplexebb élményt nyújthatna.

SPAR: hűségkártyára épülő ökoszisztéma

A SPAR Magyarország applikációja kevésbé önálló rendszer, az igazi értéket a Supershop hűségprogram adja, amelyhez külön csatlakozni kell. A regisztráció e-mailes megerősítést igényel, és a hűségkártya nélkül az app kedvezményeinek nagy része nem érhető el.

A Supershop egyébként nem csak a Sparhoz kapcsolódik, hanem egy többpartneres hűségprogram, amelyben a pontok más vállalatoknál (például OMV töltőállomásokon, a Regio Játék üzleteiben, vagy a PremioTravel utazásszervező irodában) is gyűjthetők és beválthatók.

A működési elve hasonló a Tesco rendszeréhez, vagyis 100 forint vásárlásért 1 pontot kapunk, 1 pont pedig 1 forintnyi beváltható kedvezményt jelent. A rendszer azonban egy fokkal összetettebb, gyakoriak a dupla vagy tripla pontkampányok, elérhetőek születésnapi kuponok és különböző pontbeváltási akciók is.

A tesztidőszakban az applikációban 43 kupon volt elérhető az alkalmazásban, amelyek 5 és 42 százalék közötti kedvezményt kínáltak, a legkisebb kuponnal alkoholmentes sört, a legnagyobbal jeges teát és kutyaeledelt lehetett vásárolni. Emellett létezik egy 20 százalékos „joker” kuponjuk is, amely négy (teljes árú, nem akciós, nem saját márkás) termékre használható fel.

Az alkalmazásban ezenkívül a különféle akciók, receptek, digitális blokk és bevásárlólista is elérhető, ráadásul külön részen jelzik, hogy a legközelebbi Spar üzlet milyen közel van gyalog, autóval és mikor zár be pontosan. A Supershop fülön egyébként 10 százalékos kezdő akció, és külön hűségkártyás kuponok is elérhetőek, így közel ötven akcióból válogathatunk. Az applikáció használata könnyű, ha bejelentkeztünk már, a kuponokat is egy kattintással aktiválhatjuk, a kasszánál pedig a hűségkártya leolvasásával aktiválódnak a kedvezmények.

Lidl: komplex digitális rendszer, saját fizetőrendszerrel

A teszt alapján elmondható, hogy a Lidl alkalmazása az egyik legösszetettebb digitális rendszer a magyar kiskereskedelemben. A regisztráció telefonos azonosítással történik, SMS-kóddal megerősítve. A profil kitöltése után az alkalmazás személyre szabott ajánlatokat is kínál, amennyiben a vásárló beleegyezik.

A tesztidőszak alatt összesen 12 aktiválható kupon volt elérhető az appban, amelyek 20-33 százalékos kedvezménnyel kínáltak termékeket. Legkevesebb kedvezménnyel konzervet, citromot és rukkolát ajánlottak, a legtöbb pénzt pedig egy gyerek asztal-szék szetten spórolhattuk a héten. Ezeket a kasszához érkezés előtt érdemes aktiválni, majd a kártya beolvasása után automatikusan levonják a kedvezményt a végösszegből. Emellett 41 Lidl Plus ajánlat is elérhető volt az appban, ezek a kártya beolvasásával automatikusan akciós áron kerülnek a kosárba.

A rendszer különlegessége a Kupon Plus program, amely költési szintekhez kötött jutalmakat kínál. Bizonyos havi vásárlási összegek elérése után (15, 25, 40 és 60 ezer forint) például ingyen termékek (joghurt, kakaós csiga) vagy 5 százalékos végösszegi kedvezmény jár.

Az alkalmazás hasznos funkciói közé tartozik a digitális nyugta, bevásárlólista, receptintegráció (erről akár a bevásárlólistára is áttehetjük a szükséges termékeket) és a saját fizetési megoldás, a Lidl Pay is.

Aldi: digitális akciós újság

Az ALDI Magyarország alkalmazása jóval egyszerűbb, mint a társai. A regisztráció minimális adatot igényel, de e-mailes megerősítés szükséges hozzá.

Az applikáció alapvetően informatív és több hasznos menüpontja van, a funkcionalitása azonban egészen korlátozott: az app lényegében egy digitális akciós újság.

Az Aldinál ugyanis nem érhetőek el aktiválható kuponok (szezonálisan, ünnepek kapcsán előfordul azonban az akciós újságban) és hűségpontok, illetve hűségkártya sem. Elérhető viszont bevásárlólista és receptgyűjtemény is, az online vásárlás pedig összekapcsolódik az appal, azonban egy külön böngészőablakban nyílik meg. A regisztráció így kevés kézzelfogható előnyt ad a vendégmódhoz képest, hiszen az akciós szórólapok enélkül is elérhetőek online.

Auchan: online vásárlás fókusz és matricagyűjtés

Az Auchan Magyarország alkalmazása abban tér el a korábbiaktól, hogy a kuponok és a hűségkártya mellett az online vásárlást is integrálták, így egy helyen találhatunk meg minden hasznos funkciót. A regisztráció azonban valószínűleg pont ezért viszonylag hosszú, és a Bizalomkártya aktiválása külön lépéseket igényel.

A tesztidőszakban összesen 567 kedvezmény volt elérhető az applikációban, jellemzően 25–30 százalékos Bizalomkártyás árengedményekkel.

Az app hátránya, hogy a kedvezmények ömlesztve szerepelnek benne, a szűrés pedig nem teljesen logikus, így könnyen elveszhetünk a sok lehetőség között. Külön böngészhetjük a kiemelt kedvezményeket (például a húsvéti ajánlatokat), itt azonban szintén nehéz navigálni a különböző kategóriák között.

A jelenleg futó LEGO-matrica kampány azonban különösen erős pontja a hűségkedvezményeknek: 5000 forintos vásárlásonként egy matrica jár, amelyekkel akár 49 százalékos kedvezmény érhető el bizonyos termékekre.

Penny: gyakori kuponfrissítés és játékos elemek

A tesztelt appok közül a Penny Marketnél frissülnek a leggyakrabban a kuponok, hetente háromszor (hétfő, csütörtök, szombat), így ide érdemes gyakran visszanézni. A regisztráció e-mailes megerősítést igényel és jelzik is, hogy a visszaigazoló levél néha lassan érkezik meg, így ha a pénztár előtt állva jut eszünkbe, hogy kedvezményeket szeretnénk, nem valószínű, hogy fizetésig megkapjuk hűségkártyánkat.

A teszt során az appban 8 kupon volt elérhető, 18 és 41 százalék közötti kedvezménnyel, leginkább a saját márkás termékeikre. A legkevesebb kedvezményt saját márkás mirelit rántott húsra, a lemagasabbat pedig péksüteményre adták.

Emellett Penny-kártyás árak és pontgyűjtés is működik az appon belül: 2000 forint vásárlás után 1 pont jár, és nyolc pont után akár 70 százalékos kedvezmény is elérhető egyes kiemelt termékekre (ebben a hónapban konyhai eszközökre és ételtárolókra). A Penny-kártya ezen kívül egyszeri, 1000 forintos kupont ad az első vásárlásnál, a szülinaposokat pedig 10 százalékos kuponnal ünnepli.

Az alkalmazásban egy „Pörgess és nyerj” játék is elérhető, amelyen a tesztidőszakban minden nap próbálkozhattunk ingyen termékekért. Az appban az eheti és a következő heti akciós újságokat is átböngészhetjük.

A drogériák évek óta építenek a kuponmodellre

Bár ahogy látszik, a legtöbb élelmiszerlánc ma már próbálja vásárlóit minél nagyobb akciókkal, vonzó kuponokkal és hűségkártyákkal magához csalogatni és megtartani, a drogériák esetében a kuponozás sokkal régibb és kiforrottabb rendszer. A digitális megoldások térnyerésével a fizikai hűségkártyák és nyomtatott kuponok helyét az alkalmazások vették át, azonban a vásárlók továbbra is szorgosan gyűjtik a pontokat a minél magasabb kedvezményekért. A tesztidőszakban a dm, a Rossmann és a Müller hűségkártya-felépítését és kuponjait is górcső alá vettük.

dm: pontszorzókra épülő stratégia

A dm-drogerie markt Magyarország digitális rendszere az Active Beauty hűségprogramra épül, amely a drogérialáncok között az egyik legrégebben működő és legstabilabb modell. A program lényege nem az azonnali árengedmény, hanem a vásárlások után gyűjthető pontok és pontszorzók komplex rendszere, amelyek később levásárolhatók.

A rendszer alapvetően egyszerű, minden 300 forint elköltése után 1 pont jár, a pontok pedig 200 forinttól válthatók be kedvezményként. Így a dm applikáció felhasználói inkább hosszabb távú megtakarításra számíthatnak, nem pedig azonnali árkedvezményre.

Az alkalmazásban elérhető kuponok többsége ráadásul nem közvetlen árengedményt ad, hanem úgynevezett pontszorzókat kínál. Ez azt jelenti, hogy bizonyos termékek vagy kategóriák vásárlásakor a megszokottnál több pont jár, például 25-szörös vagy akár 50-szeres pontjóváírás.

Egy nagyobb bevásárlás során ez gyorsan jelentős pontmennyiséget eredményezhet, amely később kedvezményként használható fel. A teszt időszakában az alkalmazásban 25 ilyen pontszorzós kupon volt elérhető. A dm stratégiája tehát inkább a lojalitás építésére koncentrál, ahelyett, hogy azonnali kedvezményeket adna.

Rossmann: VIP-szintek és joker kuponok

A Rossmann applikációja a Rossmann+ hűségprogramra épül, amely több szinten működő kedvezményrendszert kínál. A regisztráció után a vásárlók egy virtuális hűségkártyát kapnak. Az ehhez járó kuponok jellemzően 5 és 30 százalék közötti kedvezményeket biztosítanak különböző termékekre vagy márkákra.

A hűségprogram már komplexebb és szintalapú, vagyis a rendszeresen vásárló felhasználók magasabb kedvezményekhez juthatnak.

A VIP-tagok például gyakrabban kapnak úgynevezett joker kuponokat, amelyek egy teljes termékkategóriára vagy akár egy teljes bevásárlásra érvényesek.

Időről időre olyan ajánlatok is megjelennek az applikációban, amelyek a teljes kosár értékéből adnak akár 15 százalékos kedvezményt, ami a drogériai vásárlásoknál komoly megtakarítást jelenthet.

A Rossmann rendszerének egyik fontos eleme a külön babaprogram is. Ez a szolgáltatás a várandósság vagy a kisgyermekes időszak különböző szakaszaihoz igazított kuponokat és ajánlatokat kínál, például pelenkára, babaápolási termékekre vagy bébiételekre.

Müller: klasszikus hűségprogram

A Müller Magyarország hűségprogramja jóval egyszerűbb felépítésű, mint a dm vagy a Rossmann rendszere. A modell a klasszikus pontgyűjtés logikáját követi, vagyis minden 100 forint elköltése után 1 Müller virág gyűjthető, egy virág pedig 1 forint kedvezményt ér. A vásárlók így pontosan látják, mennyi kedvezményt gyűjtöttek össze egy-egy bevásárlás után.

A program részeként időnként külön kuponok is megjelennek az alkalmazásban, amelyeket aktiválni kell a használat előtt.

Egyes kedvezmények ráadásul többször is felhasználhatók a kampány időszakán belül. Az új tagok számára üdvözlőbónusz is jár: az első, legalább 8000 forintos vásárlás után 2000 „virág” kerül a kártyára, ami azonnali kedvezményt jelent a következő vásárlásnál.

Melyik applikációt érdemes letölteni?

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, mely alkalmazások milyen típusú akciókat, kuponokat kínálnak, és milyen erősségekkel rendelkeznek.

A teszt alapján tehát az appokkal könnyen kifoghatóak jó akciók és felhasználható kuponok, de leginkább azoknak hoznak nagyobb megtakarítást, akik rendszeresen figyelik a frissítéseket és aktívan használják a kuponokat vagy a hűségprogramokat.

Az azonnali, látványos kedvezmények terén a Tesco, a Spar és a Penny emelkedik ki, míg a legkomplexebb digitális élményt a Lidl és a Rossmann kínálja a felhasználóknak. Az online vásárlás integrációját tekintve az Auchan a legerősebb, az Aldi inkább információs és akciófigyelő szerepet tölt be, míg a hosszabb távú, pontgyűjtésre épülő stratégiát legjobban a dm alkalmazása képviseli.