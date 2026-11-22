Életének 87. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt Kiss Gábor színművész, akit az ország leginkább a Szomszédok iskolaigazgatójaként, Hável Imreként ismert.

"Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 87. évében, hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után elhunyt Kiss Gábor, a József Attila Színház színművésze" - írja Facebook bejegyézésben a József Attila Színház.

A teátrum saját halottjának tekinti a sokoldalú alkotót, búcsúztatásáról a későbbiekben adnak tájékoztatást. Kiss Gábor 1940-ben született Rábapordányban, színészi diplomáját pedig 1961-ben vehette át a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályafutását a Veszprémi Petőfi Színházban kezdte, később játszott többek között Miskolcon, Szegeden és a Honvéd Művészegyüttesben is. Karrierjének kiemelkedő állomása volt a József Attila Színház, ahol prózai és zenés darabokban egyaránt színpadra lépett. Színházi munkásságát 2020-ban Józsa Imre-díjjal ismerték el.

A színészet mellett kulturális szervezőként is jelentős feladatokat vállalt. Ő működtette a KiSzínházat, 1990-ben pedig megalapította az Esztergomi Várszínházat, amelynek művészeti vezetőjeként is dolgozott.

Országos ismertséget a televízió képernyője hozott számára. 1987 és 1999 között összesen 151 epizódon át alakította Hável Imrét a Szomszédokban. Pályája során olyan népszerű hazai produkciókban is feltűnt, mint az Egri csillagok, a Kisváros, a Mintaapák vagy A mi kis falunk. Emellett szinkronszínészként is rendkívül aktív volt, több száz külföldi filmben és sorozatban kölcsönözte a hangját.