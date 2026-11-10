A kereskedők szerint a friss inflációs adatok már nem indokolják az árrésstop fenntartását, minden további hét károkat okoz.
Már most megőrülnek a magyarok a GTA VI-ért: durván megugrott a konzolok és a műszaki cikkek iránti kereslet
Még jó pár nap van hátra a Black Fridaytől és a Grand Theft Auto VI november 19-i megjelenésétől, a magyar vásárlók azonban már most elkezdtek felkészülni a nagy költekezésre. Az Árukereső.hu adatai szerint több műszaki termék iránt is jelentősen nőtt az érdeklődés, a Jófogáson és a Vaterán pedig különösen a PlayStation 5 konzolok kereslete ugrott meg. A használtpiacokon szeptemberben háromszorosára nőtt a PS5-re irányuló keresések száma a kora nyári időszakhoz képest, de a konzolok mellett a kiegészítők és a szórakoztatóelektronikai eszközök is egyre többeket érdekelnek.
Mozgalmas ősz elé néznek a műszaki cikkek és a játékkonzolok piacán a kereskedők: a Black Friday közeledtével, valamint a Grand Theft Auto VI november 19-i megjelenése előtt egyre több magyar vásárló kezdte el figyelni több termék kínálatát is. Az Árukereső.hu adatai szerint az elmúlt héten az azt megelőző héthez képest a hűtőszekrények keresése 15 százalékkal, a televízióké 14 százalékkal, a mobiltelefonoké pedig 13 százalékkal emelkedett. A játékkonzolok iránti érdeklődés szintén 12 százalékkal nőtt.
Nemcsak a hagyományos Black Friday-termékek, hanem az otthoni szórakozáshoz kapcsolódó eszközök is egyre népszerűbbek. A takarító robotok keresése 14,6 százalékkal, az erősítőké 14,1 százalékkal, a hangprojektoroké pedig 10,3 százalékkal emelkedett. Az ajándékvásárlási időszak közeledtét jelezheti az akciókamerák iránti 20,3, illetve a drónok iránti 17,9 százalékos keresletnövekedés is. A vásárlók láthatóan egyre tudatosabban készülnek a nagyobb kiadásokra: már hetekkel az akciók előtt elkezdik összehasonlítani az árakat, hogy később könnyebben dönthessenek.
A GTA VI közelgő premierje a játékkonzolok és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítők piacán is érezteti a hatását. A Jófogás adatai szerint szeptemberben a PlayStation 5-re irányuló keresések száma a kora nyári szinthez képest a háromszorosára emelkedett, és meghaladta a kilencezret, ami idei rekordot jelentett a piactéren. Az Xbox Series gépekre eközben mintegy háromezer keresés érkezett. A PS5 iránti fokozott érdeklődés az árakban is megmutatkozott: a hirdetések átlagos feltöltési ára a nyári, nagyjából 170 ezer forintos szintről egyetlen hónap alatt 245 ezer forintra emelkedett. Ebben a PS5 Pro modelleknek is jelentős szerepük van, amelyek közül a másodpiacon akár 400-500 ezer forintért is kínálnak készülékeket.
A Vaterán szintén látványos a változás: szeptemberben a PS5-ös adásvételek havi forgalma meghaladta a 2,5 millió forintot, október első három hetében pedig rekordmennyiségű, 49 új PS5-hirdetés jelent meg az oldalon. Sokan a korábbi alapmodelljüket értékesíthetik, hogy egy Pro változatra váltsanak, mások pedig a megnövekedett érdeklődést kihasználva adhatnak túl a konzoljukon. Az Xboxok értékesítése ezzel szemben lassabb: szeptemberben átlagosan 50 nap kellett egy Microsoft-konzol eladásához, míg a Sony gépeinél 33-45 napos eladási idővel számolhattak a hirdetők.
A konzolok mellett a kiegészítők iránt is nőtt az érdeklődés. Az Árukereső.hu adatai szerint a kontrollerek keresése 16,1 százalékkal, a VR-szemüvegeké 14,7 százalékkal, a videojátékos kormányoké pedig 10,9 százalékkal emelkedett. A játékok között az Xbox Series X/S-es címek iránti érdeklődés nőtt a legnagyobb mértékben, 18,3 százalékkal, de a PlayStation 4-es játékok keresése is 9,6 százalékkal, a PS5-ös címeké pedig 5,4 százalékkal emelkedett. A PC-s játékok iránt ugyanakkor 4,1 százalékkal csökkent a kereslet.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A GTA VI megjelenése körüli izgalmakat a Vaterán a régebbi játékok iránti érdeklődés is színesíti: a legdrágábban eladott retro szoftver egy dobozos, első generációs PC-s GTA 1 volt, amelyért csaknem 28 ezer forintot fizettek. Egy PlayStation 2-es Vice City szintén drágábban kelt el, mint egy használt PS5-ös GTA V-lemez.
Az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója, Szták András arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy értékű termékeknél érdemes már a vásárlás előtt figyelni az árak alakulását. A szakember szerint az árdiagramok segítségével ellenőrizhető, hogy valóban kedvező-e egy akciós ajánlat, emellett fontos, hogy a vásárlók olyan webáruházat válasszanak, amelyet valódi vevők értékeltek.
A származási hely, az évjárat, a történelmi hírnév és a különböző minősítések is jelentős árkülönbségeket eredményezhetnek a magyar online borpiacon.
Taktikát váltanak a népszerű gyorsétterem-láncok: akciók helyett a minőséggel csábítanák vissza a vendégeket
Felmérések szerint az elmúlt két évben a fogyasztók ritkábban vacsoráztak étteremben, és válogatósabbak lettek azzal kapcsolatban, hogy hol esznek.
Brutális a szakadék magyar és magyar között: ennyiből gazdálkodnak a leggazdagabb és a legszegényebb családok
A magyar háztartások fogyasztási kiadásai tíz év alatt több mint a duplájukra emelkedtek, 2025-ben már évi 2,16 millió forintot költött egy átlagos lakos.
Megrohamozhatják a Lidl boltjait a családok: erre a termékre egy éve várnak, most olcsóbb, mint tavaly
Visszatér a Lidl egyik legnépszerűbb karácsonyi gyerekjátéka, ráadásul a tavalyinál olcsóbban kerül a boltokba.
Száztízezer euróért (40 millió forint) vett meg egy 1,009 kilogrammos fehér szarvasgombát egy hongkongi vásárló a piemonti Albában megrendezett 27. nemzetközi árverésen.
Pozsony karácsonyi vásár 2026: mutatjuk az adventi vásárok helyszíneit, nyitvatartását és programjait
November végén indulnak a pozsonyi karácsonyi vásárok. Itt vannak a 2026-os dátumok, nyitvatartások, ünnepi programok és utazási tudnivalók.
Ennyibe kerülnek 2026-ban a prémium szaloncukrok: az idei árakkal meglepőt húzott a Szamos, Stühmer, Sulyán és a Demeter
Kirakták a nagy cukrászdák az idei szaloncukrot: az igazi meglepetést azonban nem az ízek, hanem az árak hozzák.
Szeptemberben látványosan nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, a kereskedők szerint azonban a 4,3 százalékos bővülés még nem jelent tartós fordulatot.
Csúnyán ráfaraghat, aki a Black Friday-ra időzítené az okostelefon vásárlást: kiderült, ezért nem éri meg kivárni
Valódi és jelentős áresésre leginkább a korábbi generációs készülékeknél, különösen a kifutó csúcsmodelleknél és a hajlítható telefonoknál lehet számítani.
Egyre több magyar készül ajándékkal karácsonyra, miközben sokan már szűkebb körnek vásárolnak, mint korábban.
Súlyos egészségügyi kockázat miatt vízgyöngy készletet hívtak vissza az uniós piacfelügyeleti hatóság jelzése alapján.
Végleg megszűnt az egykor több mint száz üzletet számláló Norbi Update hálózat.
2026. szeptemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 4,3%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit.
Márton-napi árháború indult a boltokban: ennyiért árulja a libát az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Spar, a Penny és a Tesco
Márton-nap közeledtével az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Penny, a Spar és a Tesco kínálatában is megjelentek a liba- és kacsatermékek.
Megosztó szaloncukrokkal rukkolt elő a Stühmer 2026 karácsonyára: 4 különleges íz kapható, de az ára az igazi meglepetés
Füstölt só, pattogós cukorka, rozmaring – ilyen szaloncukrot még nem láttál a fán. Michelin-csillagos séffel készült a Stühmer újdonsága, de az árán is nagyot fogsz...
Nem tartanak a december 24-i zárvatartás miatt a forgalmuk csökkenésétől az MTI-nek nyilatkozó élelmiszerláncok.
Máris újabb áremelés sújtja a dohányosokat: így alakulnak a dohány- és cigaretta árak novembertől, rengeteg márka kerül most többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Megváltoztatták a legendás reggelizőpehely receptjét: a vásárlók máris panaszkodnak, az allergiásoknak is figyelniük kell
Kivonta az egész rizsszemeket a népszerű Rice Krispies és Coco Pops reggelizőpelyhekből a Kellogg’s.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.