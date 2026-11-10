Már most megőrülnek a magyarok a GTA VI-ért: durván megugrott a konzolok és a műszaki cikkek iránti kereslet

Még jó pár nap van hátra a Black Fridaytől és a Grand Theft Auto VI november 19-i megjelenésétől, a magyar vásárlók azonban már most elkezdtek felkészülni a nagy költekezésre. Az Árukereső.hu adatai szerint több műszaki termék iránt is jelentősen nőtt az érdeklődés, a Jófogáson és a Vaterán pedig különösen a PlayStation 5 konzolok kereslete ugrott meg. A használtpiacokon szeptemberben háromszorosára nőtt a PS5-re irányuló keresések száma a kora nyári időszakhoz képest, de a konzolok mellett a kiegészítők és a szórakoztatóelektronikai eszközök is egyre többeket érdekelnek.

Mozgalmas ősz elé néznek a műszaki cikkek és a játékkonzolok piacán a kereskedők: a Black Friday közeledtével, valamint a Grand Theft Auto VI november 19-i megjelenése előtt egyre több magyar vásárló kezdte el figyelni több termék kínálatát is. Az Árukereső.hu adatai szerint az elmúlt héten az azt megelőző héthez képest a hűtőszekrények keresése 15 százalékkal, a televízióké 14 százalékkal, a mobiltelefonoké pedig 13 százalékkal emelkedett. A játékkonzolok iránti érdeklődés szintén 12 százalékkal nőtt.

Nemcsak a hagyományos Black Friday-termékek, hanem az otthoni szórakozáshoz kapcsolódó eszközök is egyre népszerűbbek. A takarító robotok keresése 14,6 százalékkal, az erősítőké 14,1 százalékkal, a hangprojektoroké pedig 10,3 százalékkal emelkedett. Az ajándékvásárlási időszak közeledtét jelezheti az akciókamerák iránti 20,3, illetve a drónok iránti 17,9 százalékos keresletnövekedés is. A vásárlók láthatóan egyre tudatosabban készülnek a nagyobb kiadásokra: már hetekkel az akciók előtt elkezdik összehasonlítani az árakat, hogy később könnyebben dönthessenek.

A GTA VI közelgő premierje a játékkonzolok és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítők piacán is érezteti a hatását. A Jófogás adatai szerint szeptemberben a PlayStation 5-re irányuló keresések száma a kora nyári szinthez képest a háromszorosára emelkedett, és meghaladta a kilencezret, ami idei rekordot jelentett a piactéren. Az Xbox Series gépekre eközben mintegy háromezer keresés érkezett. A PS5 iránti fokozott érdeklődés az árakban is megmutatkozott: a hirdetések átlagos feltöltési ára a nyári, nagyjából 170 ezer forintos szintről egyetlen hónap alatt 245 ezer forintra emelkedett. Ebben a PS5 Pro modelleknek is jelentős szerepük van, amelyek közül a másodpiacon akár 400-500 ezer forintért is kínálnak készülékeket.

A Vaterán szintén látványos a változás: szeptemberben a PS5-ös adásvételek havi forgalma meghaladta a 2,5 millió forintot, október első három hetében pedig rekordmennyiségű, 49 új PS5-hirdetés jelent meg az oldalon. Sokan a korábbi alapmodelljüket értékesíthetik, hogy egy Pro változatra váltsanak, mások pedig a megnövekedett érdeklődést kihasználva adhatnak túl a konzoljukon. Az Xboxok értékesítése ezzel szemben lassabb: szeptemberben átlagosan 50 nap kellett egy Microsoft-konzol eladásához, míg a Sony gépeinél 33-45 napos eladási idővel számolhattak a hirdetők.

A konzolok mellett a kiegészítők iránt is nőtt az érdeklődés. Az Árukereső.hu adatai szerint a kontrollerek keresése 16,1 százalékkal, a VR-szemüvegeké 14,7 százalékkal, a videojátékos kormányoké pedig 10,9 százalékkal emelkedett. A játékok között az Xbox Series X/S-es címek iránti érdeklődés nőtt a legnagyobb mértékben, 18,3 százalékkal, de a PlayStation 4-es játékok keresése is 9,6 százalékkal, a PS5-ös címeké pedig 5,4 százalékkal emelkedett. A PC-s játékok iránt ugyanakkor 4,1 százalékkal csökkent a kereslet.

A GTA VI megjelenése körüli izgalmakat a Vaterán a régebbi játékok iránti érdeklődés is színesíti: a legdrágábban eladott retro szoftver egy dobozos, első generációs PC-s GTA 1 volt, amelyért csaknem 28 ezer forintot fizettek. Egy PlayStation 2-es Vice City szintén drágábban kelt el, mint egy használt PS5-ös GTA V-lemez.

Az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója, Szták András arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy értékű termékeknél érdemes már a vásárlás előtt figyelni az árak alakulását. A szakember szerint az árdiagramok segítségével ellenőrizhető, hogy valóban kedvező-e egy akciós ajánlat, emellett fontos, hogy a vásárlók olyan webáruházat válasszanak, amelyet valódi vevők értékeltek.