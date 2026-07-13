Meghökkentő döntést hozott a Sony: üres dobozokat kapnak a vásárlók a legújabb PlayStation-slágerjátéka mellé

A Sony bejelentette, hogy 2028 januárjától nem készülnek többé fizikai lemezek új PlayStation játékokhoz. A hír azonnal érezhető hatást váltott ki a vásárlói keresésekben: az Árukereső.hu adatai szerint a PS5-ös játékok iránti érdeklődés 44,97 százalékkal ugrott meg a bejelentést követően.

A változás már a közeljövőben is érezhető lesz. A november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI, az elmúlt évek legjobban várt játékcíme, sem lesz kapható hagyományos fizikai formában: a boltokban csak üres dobozok lesznek elérhetők, amelyek letöltő kódot tartalmaznak.

A fizikai játéklemezek iránti ragaszkodás nem véletlen. A digitális vásárlásnál a játékos valójában csak egy licencet szerez, nem magát a terméket, így azt nem adhatja tovább, nem kölcsönözheti, és ha a szolgáltató megszünteti a hozzáférést, elveszítheti. A fizikai példányoknak ezzel szemben valódi másodpiaca van, és a kedvezmények sem kizárólag a platform által centrálisan meghatározott árakon múlnak.

A bejelentés tehát egyszerre vált ki gyűjtői és praktikus reakciót: sokan most igyekeznek beszerezni azokat a játékokat, amelyek korábban nem kerültek kosárba, tudván, hogy a következő PlayStation generáción már valószínűleg nem lesz lemezmeghajtó.

„A Sony döntése egy hosszabb trend végpontját jelzi, de a piaci hatása annál összetettebb. A fizikai játéklemezeknek nem csak nosztalgiából volt értékük: a vásárló ténylegesen a sajátjának tudhatta a terméket, eladhatta, elcserélhette vagy megvehette használtan. A digitális modellben ezek a lehetőségek eltűnnek, az árak és akciók pedig kizárólag a platform döntésén múlnak. A kereskedők szempontjából ez komoly kihívást jelent: a fizikai játékforgalmazás egy jól bevált, kiszámítható üzletág volt, amelybe a kiskereskedők is érdemben be tudtak szállni. A teljes digitalizáció ezt a mozgásteret szűkíti, és a piacot még inkább a nagy platformok irányába tolja. Az Árukereső.hu adatai azt mutatják, hogy a fogyasztók érzékenyen reagálnak az ilyen bejelentésekre, és sokan most tudatosan keresnek még fizikai példányokat, amíg lehet. Ez az igény rávilágít arra, hogy a vásárlók értékelik a tényleges tulajdonlást és az áttekinthető, összehasonlítható piacot, ezért az ár-összehasonlítás és a megbízható kereskedők szerepe ebben az átmeneti időszakban különösen felértékelődik" – mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.