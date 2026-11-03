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Az egész Európai Unióban Magyarországon a legdrágább a GTA 6: négyszeres a különbség a gazdagabb országokhoz képest

Pénzcentrum
2026. november 3. 14:31 2 perc

A november 19-én érkező Grand Theft Auto VI Magyarországon a legdrágább az Európai Unióban. Egy friss felmérés szerint nemcsak a játék nominális vételára nálunk a legmagasabb, hanem a hazai átlagkeresetekhez viszonyítva is a magyar vásárlóknak jelenti a legnagyobb anyagi terhet a beszerzése, jelentette a GSPlus.

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A PlayStation 5 és Xbox Series X/S konzolokra hamarosan megjelenő játék alapváltozatáért itthon 31 990 forintot, az Ultimate kiadásért pedig 39 990 forintot kérnek. A FlamingoAtlas ár-összehasonlítása alapján ezzel a digitális alapkiadás az EU-n belül nálunk kerül a legtöbbe.

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Október végi árfolyamon számolva a hazai ár 97,56 dollárnak felel meg, ami több mint húsz százalékkal haladja meg a 79,99 dolláros amerikai alapárat. Az euróövezet legtöbb tagállamában 89,36 dollár körüli összeget kell fizetni. A legkedvezőbb, 83,59 dollárnak megfelelő áron a romániai játékosok rendelhetik elő a szoftvert.

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Az árak és a helyi bérek arányát vizsgálva még szembetűnőbb a szakadék. Az Eurostat 2025-ös béradataira támaszkodó számítások szerint egy magyar vásárlónak a havi nettó átlagkeresete 6,79 százalékát kell a játékra fordítania. Ezzel a mutatóval is az élen állunk, megelőzve Bulgáriát (6,64 százalék) és Romániát (6,47 százalék).

Nyugat-Európában ez a kiadás jóval kisebb terhet ró a pénztárcákra, hiszen Németországban a havi nettó bér 2,63, Ausztriában 2,27, míg Luxemburgban csupán 1,72 százalékát teszi ki a vételár. Egy átlagos hazai fizetésből tehát arányaiban közel négyszer akkora áldozatot kíván a várva várt videójáték beszerzése, mint a luxemburgiak esetében.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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