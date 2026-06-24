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Hivatalos a GTA VI ára: ennyibe fog kerülni a legendás játék legújabb része Európában
A Rockstar Games hivatalosan is bejelentette a Grand Theft Auto VI árát, amely hónapok óta az egyik legnagyobb kérdés volt a videojáték-iparban. Az alapkiadás 80 dollárba, az extrákat tartalmazó Ultimate Edition pedig 100 dollárba kerül majd. A fejlesztő azt is elárulta, hogy milyen előrendelői jutalmak várják a játékosokat, és a dobozos kiadásokról is fontos részletek derültek ki, írja a Telex.
A Rockstar Games hivatalosan is pontot tett az elmúlt hónapok egyik legnagyobb videojátékos találgatásának végére: bejelentette, hogy a Grand Theft Auto VI alapkiadása 80 dollárba kerül majd, míg az extrákat tartalmazó Ultimate Editionért 100 dollárt kell fizetni.
Európában várhatóan ugyanekkora összeg szerepel majd euróban is az árcédulán, ami a jelenlegi árfolyam mellett nagyjából 28 ezer forintos árat jelent az alapverzió esetében, míg a teljes extracsomagért körülbelül 35 ezer forintot kérhetnek.
A vállalat azt is közölte, hogy az előrendelések minden régióban helyi idő szerint éjfélkor indulnak. Azoknak tehát, akik az elsők között szeretnék biztosítani maguknak a játékot, érdemes fennmaradniuk az indulásig. A nagy érdeklődés miatt ugyanakkor nem kizárt, hogy a szerverek komoly terhelésnek lesznek kitéve az első órákban.
Kiderült az is, hogy a dobozos kiadások november 12-től, vagyis egy héttel a hivatalos megjelenés előtt lesznek elérhetők az előtöltéshez. Fontos változás ugyanakkor, hogy a csomagok nem tartalmaznak majd lemezt, a vásárlók letöltőkódot kapnak.
Minden előrendelő egy hónap ingyenes GTA+ előfizetést kap, valamint egy, a GTA: Vice City hangulatát idéző bónuszcsomagot. Ennek része lesz többek között Tommy Vercetti legendás ingmintájával díszített fegyverskin, egy nyolcvanas éveket idéző autó, illetve korabeli ruhák és frizurák a két főszereplő számára.
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Az Ultimate Edition vásárlói ezen felül további extra tartalmakhoz is hozzáférhetnek majd. A különleges járművek, testreszabható fegyverek és ruházati elemek mellett exkluzív üzletek – például tetoválószalonok, fodrászatok, ruhaboltok és autótuninggal foglalkozó műhelyek – is csak számukra lesznek elérhetők.
Az árazásról még annyit érdemes megemlítani, hogy gyes elemzők korábban úgy vélték, hogy akár a 90 dolláros ár sem lett volna túlzó a GTA VI esetében, mivel a Rockstar ezzel utat nyithatott volna az iparági áremelések előtt. Érvelésük szerint a legnagyobb költségvetésű játékok fejlesztési költségei az elmúlt években jelentősen megemelkedtek.
Mások szerint azonban kérdéses, hogy a játékosok tömegesen elfogadnák-e a további drágulást. Az utóbbi években ugyanis egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az indie és az úgynevezett AA-kategóriás játékok, amelyek jóval kisebb költségvetésből készülnek, így jellemzően alacsonyabb áron is kerülnek a piacra.
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