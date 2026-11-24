A Meta elindította az Egyesült Királyságban is a Muse nevű mesterségesintelligencia-alapú asszisztensét, amely a mindennapi digitális ügyintézést és akár a karácsonyi bevásárlást is képes intézni a felhasználók helyett. Az Egyesült Államokban több milliónyi letöltéssel rendelkező alkalmazás a meglévő applikációkhoz csatlakozva hajt végre önálló feladatokat, ám a brit hatóságok és a kiszivárgott belső tesztek egyaránt adatvédelmi kockázatokra hívják fel a figyelmet - írta a The Guardian.

Az önálló alkalmazásként és a WhatsApp üzenetküldőbe építve is elérhető szolgáltatás a tengerentúlon már komoly sikert aratott, így a Google ingyenes alkalmazásboltjában az első, az Apple-nél pedig a második helyen áll a letöltési listákon. A felhasználók saját nevet, külsőt és személyiséget adhatnak a digitális segédnek, amelyet beszélgetés útján bízhatnak meg különböző teendőkkel.

A rendszer képes e-maileket küldeni, utazást foglalni, kedvezőbb energiaszerződéseket keresni, biztosítást megújítani vagy éppen az iskolai naptárat rendezni. A gördülékenyebb online vásárlás érdekében a Meta több nagy brit vállalattal – köztük a Marks & Spencerrel, a Sainsbury's áruházlánccal, a Currys műszaki bolttal és az easyJettel – is megállapodást kötött, így a szoftver könnyebben eligazodik a weboldalaikon.

A technológiai óriáscég elismerte, hogy a mindennapi digitális élet átengedése egy MI-ágensnek komoly bizalmat igényel. Ígéretük szerint a Muse csak a kifejezetten engedélyezett alkalmazásokhoz fér hozzá, nem látja a jelszavakat és a fizetési adatokat, a beszélgetéseket pedig nem osztja meg a hirdetőkkel.

A program kizárólag a felhasználó jóváhagyásával indíthat fizetést vagy küldhet levelet, a műveleteket pedig egy külön biztonsági algoritmus is felülvizsgálja a megadott jogosultságok alapján.

Az új technológia ugyanakkor a brit szabályozó hatóságok, köztük a versenyhivatal és az adatvédelmi biztos figyelmét is felkeltette. A felügyeleti szervek szerint az emberi beavatkozás nélkül összetett feladatokat elvégző AI-ágensek az innováció mellett felerősíthetik a meglévő kockázatokat, és újakat is teremthetnek, ezért a fejlesztőknek kezelniük kell a csalásokkal és a személyes adatokkal való visszaélésekkel kapcsolatos aggályokat.

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A kételyeket erősíti a Reuters hírügynökség beszámolója is, amely szerint a Meta saját alkalmazottai szintén hibákat tapasztaltak a rendszer működésében. Előfordult, hogy a program a titkosított Signal alkalmazásban érkezett üzenetre emlékeztette az egyik dolgozót, egy másik esetben pedig véletlenszerű bankszámlaegyenlegeket tartalmazó értesítést küldött. A vállalat szerint a belső tesztelés éppen az ilyen hibák kiszűrésére szolgál a nyilvános megjelenés előtt, a jelzett problémák többségét pedig egy már kijavított szoftverhiba okozta.

Az asszisztens hátterében a Muse Spark áll, amely a Meta szuperintelligenciát kutató laboratóriumának első saját modellje. A fejlesztések kapcsán Alexandr Wang, a vállalat mesterséges intelligenciáért felelős vezetője a közösségi médiában arra figyelmeztetett, hogy az emberiség elveszítheti az irányítást az önmagukat fejleszteni képes rendszerek felett. A szakember – reagálva azokra a hírekre, amelyek szerint a mesterséges intelligencia megoldotta a matematika egyik legfontosabb nyitott kérdését, a Riemann-sejtést – rendkívül sürgősnek nevezte az AI-biztonság fejlesztését, valamint annak garantálását, hogy ezek a rendszerek hosszú távon is az emberi célokat és értékeket kövessék.