2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
20 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zsozeatya
Vállalkozás

Elképesztő profitrobbanás Zsozeatya cégében: ennyit vett ki vállalkozásából a magyar YouTube sztárja

Pénzcentrum
2026. május 20. 17:33

Sikeres évet zárt Zsozeatya cége: a Zsizinátor Kft. árbevétele 2025-ben már meghaladta a 205 millió forintot, miközben a profit 64,5 millió forintra ugrott. A mindössze három alkalmazottal működő vállalkozás így kiemelkedő hatékonysággal termelt nyereséget, amelyből több mint 34 millió forint osztalékot vett ki a tulajdonos.

Nyilvánosságra hozták a hazai YouTube egyik legismertebb alakja, Zsozeatya Zsizinátor Kft.-jének 2025-ös üzleti beszámolóját. A társaság nettó árbevétele a 2024-ben mért 159,6 millió forintról 205,3 millió forinra emelkedett a 2025-ös évben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bevételek megugrásával párhuzamosan a költségszerkezet is jelentősen átalakult. Bár az anyagjellegű ráfordítások a megnövekedett volumen vagy a beszállítói árak emelkedése miatt szembetűnően, 30 millióról 56,9 millió forintra nőttek, a cég ezt más területeken sikeresen kompenzálta.

100 milliós üzletéről vallott Osváth Zsolt: mindent egy lapra tett fel, kinullázta magát
EZ IS ÉRDEKELHET
100 milliós üzletéről vallott Osváth Zsolt: mindent egy lapra tett fel, kinullázta magát
A történet eddig szép, de korántsem ennyire egyszerű a helyzete annak, aki belevág a vendéglátós bizniszbe, pláne a az elmúlt két év gazdasági körülménye között.

A személyi jellegű kiadások ugyanis a korábbi 23,4 millióról 19,8 millió forintra mérséklődtek, miközben az egyéb ráfordítások soron is több mint 25 millió forintos megtakarítást tudott felmutatni a vállalkozás 2025-ben.

Kapcsolódó cikkeink:

 

A Zsizinátor Kft. 3 fős bejelentett alkalmazotti létszámmal működött a 2025-ös év folyamán. Az üzemi eredmény a korábbi 21,3 millióról 68,8 millió forintra emelkedett, miközben a pénzügyi veszteségeket is sikerült minimálisra faragni. A cég adózás utáni profitja elérte a 64,5 millió forintot. Ez jókora ugrás a megelőző év 9,7 millió forintos profitjához képest.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A tulajdonosi döntés értelmében a Zsizinátor Kft. profitját az eredménytartalékba vezették át, amelyből bruttó 34 046 120 forint osztalék jóváhagyására és kifizetésére került sor. Ez azt jelenti, hogy Zsozeatya a tárgyévi tiszta haszon több mint felét kivette a vállalkozásából (amit 100%-ban ő tulajdonol), miközben a fennmaradó, több mint 30 millió forintos nyereség a cég eredménytartalékában maradt.

Címlapkép: YouTube
#pénz #vállalkozás #cég #kkv #profit #árbevétel #osztalék #influenszer #cégek beszámolói

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:43
17:33
17:20
17:01
16:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 20.
Pánikol Európa legerősebb hatalma, kártyavárként omolhat össze a legnagyobb húzóágazata
2026. május 20.
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
2026. május 20.
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 20. szerda
Bernát, Felícia
21. hét
Május 20.
A méhek világnapja
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
2
2 hónapja
5000 forint és keddig kötelező befizetni: a NAV is keményen rászállhat arra, aki elfelejtette
3
4 hete
Hatalmas botrány van kibontakozóban a magyar főváros határában: kiderült, mit titkolt eddig a gigaberuházó a lakosság elől
4
2 hónapja
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
5
1 hónapja
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök április közepétől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatfelár
Az adósminősítéstől függően fizetendő többletkamat. Aki kockázatosabb adós magasabb kamatot fizet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 16:19
Fájó lépéseket sürget a volt jegybankelnök: hozzá kéne nyúlni a 13. havi nyugdíjhoz, az szja-kedvezmények többségét el kéne törölni
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 16:00
Pánikol Európa legerősebb hatalma, kártyavárként omolhat össze a legnagyobb húzóágazata
Agrárszektor  |  2026. május 20. 17:29
Külföldön tarol 2 magyar élelmiszer: bekerültek a világ elitjébe
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm