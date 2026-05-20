Elképesztő profitrobbanás Zsozeatya cégében: ennyit vett ki vállalkozásából a magyar YouTube sztárja

Sikeres évet zárt Zsozeatya cége: a Zsizinátor Kft. árbevétele 2025-ben már meghaladta a 205 millió forintot, miközben a profit 64,5 millió forintra ugrott. A mindössze három alkalmazottal működő vállalkozás így kiemelkedő hatékonysággal termelt nyereséget, amelyből több mint 34 millió forint osztalékot vett ki a tulajdonos.

Nyilvánosságra hozták a hazai YouTube egyik legismertebb alakja, Zsozeatya Zsizinátor Kft.-jének 2025-ös üzleti beszámolóját. A társaság nettó árbevétele a 2024-ben mért 159,6 millió forintról 205,3 millió forinra emelkedett a 2025-ös évben.

A bevételek megugrásával párhuzamosan a költségszerkezet is jelentősen átalakult. Bár az anyagjellegű ráfordítások a megnövekedett volumen vagy a beszállítói árak emelkedése miatt szembetűnően, 30 millióról 56,9 millió forintra nőttek, a cég ezt más területeken sikeresen kompenzálta.

A személyi jellegű kiadások ugyanis a korábbi 23,4 millióról 19,8 millió forintra mérséklődtek, miközben az egyéb ráfordítások soron is több mint 25 millió forintos megtakarítást tudott felmutatni a vállalkozás 2025-ben.

A Zsizinátor Kft. 3 fős bejelentett alkalmazotti létszámmal működött a 2025-ös év folyamán. Az üzemi eredmény a korábbi 21,3 millióról 68,8 millió forintra emelkedett, miközben a pénzügyi veszteségeket is sikerült minimálisra faragni. A cég adózás utáni profitja elérte a 64,5 millió forintot. Ez jókora ugrás a megelőző év 9,7 millió forintos profitjához képest.

A tulajdonosi döntés értelmében a Zsizinátor Kft. profitját az eredménytartalékba vezették át, amelyből bruttó 34 046 120 forint osztalék jóváhagyására és kifizetésére került sor. Ez azt jelenti, hogy Zsozeatya a tárgyévi tiszta haszon több mint felét kivette a vállalkozásából (amit 100%-ban ő tulajdonol), miközben a fennmaradó, több mint 30 millió forintos nyereség a cég eredménytartalékában maradt.

