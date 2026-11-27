Idén októberben 1,6 millió vendég összesen 3,8 millió éjszakát töltött el a hazai turisztikai szálláshelyeken. Bár az érkezők száma 2,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, a vendégéjszakák száma stagnált. Az év első tíz hónapjának adatai alapján a belföldi turizmus enyhén erősödött, míg a külföldi vendégforgalom visszaesett a tavalyi évhez képest - derül ki a KSH friss adataiból.

A statisztikák szerint a belföldi vendégek száma minimálisan, 0,3 százalékkal nőtt októberben, így 829 ezren közel 1,8 millió éjszakát töltöttek el hazánkban. Ezzel szemben a külföldiek száma 5,7 százalékkal csökkent, a 790 ezer határon túlról érkező vendég összesen 2 millió éjszakát maradt nálunk. Érdekesség, hogy a hagyományos kereskedelmi szálláshelyek – különösen a szállodák – növelni tudták a forgalmukat, miközben a magán- és egyéb szálláshelyek népszerűsége visszaesett. Utóbbiaknál a külföldi vendégek száma jelentős, 28 százalékos zuhanást mutatott.

A belföldi utazók körében a Győr–Pannonhalma turisztikai térség vonzereje nőtt a leginkább, míg a Sopron–Fertő vidékre kevesebben látogattak, mint egy évvel korábban. A külföldiek esetében Gyula és térsége könyvelhette el a legnagyobb, tízszázalékos növekedést, miközben Szeged és környéke iránt csökkent az érdeklődés. Kiemelendő, hogy a két legfontosabb hazai úti cél, Budapest és a Balaton forgalma mind a hazai, mind a külföldi vendégek esetében elmaradt az előző év októberi számaitól.

A csökkenő vendégszám ellenére a turisztikai szálláshelyek bevételei bővültek. Októberben összesen 113,4 milliárd forint bruttó árbevételt értek el, ami folyó áron 8,5 százalékos emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Ebből az összegből a belföldi utazók 3,3 milliárd forintot egyenlítettek ki SZÉP-kártyával.

A 2026. január és október közötti időszakot összegezve a hazai szálláshelyek összesen 16,6 millió vendéget fogadtak, ami 1,3 százalékos csökkenést jelent 2025 azonos időszakához mérten. Ebben a tíz hónapban a belföldi utazók száma 0,6 százalékkal emelkedett, a külföldieké viszont 3,3 százalékkal visszaesett.