Tóth Andi, énekesnő és az X-Faktor egykori mentora tanúként állt a Fővárosi Törvényszék elé egy kábítószer-kereskedelmi büntetőperben
Elképesztő profitot termelt Dancsó Péter cége: meglepő lépésre szánta el magat a magyar YouTube-sztár
Dancsó Péter cége tavaly több mint 56 millió forintos profitot termelt, ami jókora növekedés az előző évhez képest, a youtuber azonban nem vett ki osztalékot a vállalkozásból - derül ki a Videómánia Hungary Kft. frissen közzétett beszámolójából.
Jelentősen növelte nyereségét 2025-ben Dancsó Péter cége, a Videómánia Hungary Kft. A közzétett éves beszámoló szerint a vállalkozás árbevétele ugyan csak mérsékelten emelkedett, a profit azonban látványosan nőtt.
A társaság nettó árbevétele 55,1 millió forint volt, szemben az előző évi 53,7 millió forinttal. Az üzemi tevékenység eredménye 47,8 millió forintra nőtt az egy évvel korábbi 45,8 millió forintról.
A legnagyobb ugrás a pénzügyi műveleteknél látszik: míg 2024-ben ezen a soron 442 ezer forintos eredmény szerepelt, addig 2025-ben már 8,88 millió forint. Ennek köszönhetően az adózás előtti eredmény 56,7 millió forintra emelkedett, az adózott eredmény pedig 56,24 millió forint lett, ami közel 34 százalékos növekedés az előző évi 42,1 millió forinthoz képest.
Az éves beszámoló alapján a cég költségei továbbra is alacsonyak maradtak. Anyagjellegű ráfordításokra 2,5 millió forintot fordítottak, személyi jellegű ráfordításokra pedig 4,36 millió forint ment el. A társaságnak a beszámoló szerint egy alkalmazottja volt.
A tulajdonosi határozat alapján Dancsó Péter egyszemélyi tulajdonos a 56,24 millió forintos adózott eredmény ellenére nem vett ki osztalékot a cégből. A társaság mérlegfőösszege 163,3 millió forint volt 2025 végén.
Címlapkép: YouTube
