Óriási pénzt vett ki a cégéből Bochkor Gábor: anyagi helyzetéről vallott a legendás rádiós

A Bochkor Gábor érdekeltségébe tartozó Bocsi Team Műsorszolgáltató Kft. tavaly 175 millió forintos árbevétel mellett 55 millió forintos adózott eredményt ért el, amelyből a tulajdonos több mint 50 millió forint osztalék kifizetéséről döntött a friss beszámoló szerint.

A május 31-i beszámolási határidő előtt nyilvánosságra kerültek a tavalyi pénzügyi adatok a Bochkor Gábor tulajdonában lévő Bocsi Team Műsorszolgáltató Kft.-ről, amely 3 főt foglalkoztat.

A rádiós cég 175 millió forintos árbevételt ért el, miközben az adózott eredménye 55 millió forint volt. Az Elektronikus Beszámoló Portálon elérhető határozat szerint a tulajdonos úgy döntött, hogy a 2025-ös üzleti év eredményéből (54,678 millió forint), valamint a korábbi évek eredménytartalékából összesen 50,266 millió forint osztalékot fizet ki.

Ez alapján valamivel több mint 50 millió forint kerül ki a cégből osztalékként, részben a tavalyi nyereség, részben a felhalmozott eredménytartalék terhére.

A 24.hu felidézte: korábban Bochkor arról beszélt, hogy tudatosan próbálja élvezni az eddig megszerzett vagyonát, inkább minőségi, kortárs műalkotásokra költ, nem feltétlenül drága vagy antik darabokra. Elmondása szerint van pénzügyi tartaléka, nem költekezik a lehetőségein túl, és akár évekig is fenn tudná tartani jelenlegi életszínvonalát akkor is, ha megszűnne a bevétele. Emellett az ingatlanbérbeadás felé is nyit, amely szerinte stabil, de mérsékeltebb kiegészítő jövedelmet biztosíthat.