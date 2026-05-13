Komoly pénzt hozott Pajkaszegnek a Mi kis falunk: elszálltak az ingatlanárak Pilisszentléleken

Miközben egyre bizonytalanabb, meddig forgatják még A mi kis falunk jeleneteit Pilisszentléleken, az elmúlt években brutális drágulás söpört végig a település ingatlanpiacán. Volt olyan időszak, amikor két-három év alatt csaknem megháromszorozódtak az árak. De hamarosan véget érhet az aranyélet?

Lassan tíz éve forgatják már A mi kis falunk című RTL-es sorozatot a Pilisben fekvő Pilisszentléleken, amely a nézők számára Pajkaszegként vált ismertté. A produkció mára nemcsak turistákat, hanem ingatlanbefektetőket is odavonzott. A helyieket azonban április végén váratlan hír érte: Hernádi Ádám arról írt a Facebookon, hogy az önkormányzat csak 2026 végéig adja bérbe a forgatáshoz használt két ingatlant. A polgármester ugyanakkor jelezte, hogy a közterületi forgatásokat a jelenlegi szabályozás szerint nem a város engedélyezi, így a sorozat folytatása ettől még nincs veszélyben.

A bizonytalanság közepette az is kiderült, mekkora hatása volt a sorozatnak a helyi ingatlanpiacra. „A számokból egyértelműen látszik a sorozat hatása” – mondta a Sokszínű Vidéknek Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember szerint a forgatás indulása előtt Pilisszentlélek kifejezetten olcsónak számított: 2016 környékén 80–100 ezer forintos négyzetméterárak voltak jellemzők, miközben Esztergomban már 160–170 ezer forint körül mozogtak az árak.

A fordulat gyorsan jött. Balogh László szerint 2018 őszére már 270–280 ezer forintos négyzetméterárak jelentek meg a faluban, ami két-három év alatt közel háromszoros drágulást jelentett. A szakértő szerint a covid-járvány tovább gyorsította a folyamatot, mert sokan kezdtek kisebb, nyugodtabb településekre költözni a nagyvárosokból. Ebben Pilisszentlélek egyszerre profitált a Budapest közeli fekvéséből és abból, hogy országosan ismertté vált Pajkaszegként.

A 2022-es népszámlálási adatok szerint a településrészen mindössze 117 lakóingatlan található, alig 291 lakossal, így már néhány eladás is komoly ármozgásokat okozhatott. Az elmúlt években ráadásul megjelentek a prémium kategóriás vendégházak és befektetési célú ingatlanok is. Balogh szerint egyes vásárlók már kifejezetten a „Pajkaszeg-élményre” építettek, és az Airbnb-ben vagy falusi szálláshelyekben láttak üzleti lehetőséget.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szakember ugyanakkor arra számít, hogy ha egyszer valóban elköltözik a stáb, az árak idővel visszarendeződhetnek a környékbeli pilisi települések szintjére. Szerinte azonban látványos áresésre nem kell számítani. „Az ingatlanárak felfelé gyorsan ugranak, lefelé viszont nagyon nehezen mozdulnak” – fogalmazott Balogh László.