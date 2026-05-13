Komoly pénzt hozott Pajkaszegnek a Mi kis falunk: elszálltak az ingatlanárak Pilisszentléleken
Miközben egyre bizonytalanabb, meddig forgatják még A mi kis falunk jeleneteit Pilisszentléleken, az elmúlt években brutális drágulás söpört végig a település ingatlanpiacán. Volt olyan időszak, amikor két-három év alatt csaknem megháromszorozódtak az árak. De hamarosan véget érhet az aranyélet?
Lassan tíz éve forgatják már A mi kis falunk című RTL-es sorozatot a Pilisben fekvő Pilisszentléleken, amely a nézők számára Pajkaszegként vált ismertté. A produkció mára nemcsak turistákat, hanem ingatlanbefektetőket is odavonzott. A helyieket azonban április végén váratlan hír érte: Hernádi Ádám arról írt a Facebookon, hogy az önkormányzat csak 2026 végéig adja bérbe a forgatáshoz használt két ingatlant. A polgármester ugyanakkor jelezte, hogy a közterületi forgatásokat a jelenlegi szabályozás szerint nem a város engedélyezi, így a sorozat folytatása ettől még nincs veszélyben.
A bizonytalanság közepette az is kiderült, mekkora hatása volt a sorozatnak a helyi ingatlanpiacra. „A számokból egyértelműen látszik a sorozat hatása” – mondta a Sokszínű Vidéknek Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember szerint a forgatás indulása előtt Pilisszentlélek kifejezetten olcsónak számított: 2016 környékén 80–100 ezer forintos négyzetméterárak voltak jellemzők, miközben Esztergomban már 160–170 ezer forint körül mozogtak az árak.
A fordulat gyorsan jött. Balogh László szerint 2018 őszére már 270–280 ezer forintos négyzetméterárak jelentek meg a faluban, ami két-három év alatt közel háromszoros drágulást jelentett. A szakértő szerint a covid-járvány tovább gyorsította a folyamatot, mert sokan kezdtek kisebb, nyugodtabb településekre költözni a nagyvárosokból. Ebben Pilisszentlélek egyszerre profitált a Budapest közeli fekvéséből és abból, hogy országosan ismertté vált Pajkaszegként.
A 2022-es népszámlálási adatok szerint a településrészen mindössze 117 lakóingatlan található, alig 291 lakossal, így már néhány eladás is komoly ármozgásokat okozhatott. Az elmúlt években ráadásul megjelentek a prémium kategóriás vendégházak és befektetési célú ingatlanok is. Balogh szerint egyes vásárlók már kifejezetten a „Pajkaszeg-élményre” építettek, és az Airbnb-ben vagy falusi szálláshelyekben láttak üzleti lehetőséget.
A szakember ugyanakkor arra számít, hogy ha egyszer valóban elköltözik a stáb, az árak idővel visszarendeződhetnek a környékbeli pilisi települések szintjére. Szerinte azonban látványos áresésre nem kell számítani. „Az ingatlanárak felfelé gyorsan ugranak, lefelé viszont nagyon nehezen mozdulnak” – fogalmazott Balogh László.
