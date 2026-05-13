2026. május 13. szerda Szervác, Imola
17 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belépés a magyarországi Barnag faluba. község utca vidék
HelloVidék

Komoly pénzt hozott Pajkaszegnek a Mi kis falunk: elszálltak az ingatlanárak Pilisszentléleken

HelloVidék
2026. május 13. 10:45

Miközben egyre bizonytalanabb, meddig forgatják még A mi kis falunk jeleneteit Pilisszentléleken, az elmúlt években brutális drágulás söpört végig a település ingatlanpiacán. Volt olyan időszak, amikor két-három év alatt csaknem megháromszorozódtak az árak. De hamarosan véget érhet az aranyélet?

Lassan tíz éve forgatják már A mi kis falunk című RTL-es sorozatot a Pilisben fekvő Pilisszentléleken, amely a nézők számára Pajkaszegként vált ismertté. A produkció mára nemcsak turistákat, hanem ingatlanbefektetőket is odavonzott. A helyieket azonban április végén váratlan hír érte: Hernádi Ádám arról írt a Facebookon, hogy az önkormányzat csak 2026 végéig adja bérbe a forgatáshoz használt két ingatlant. A polgármester ugyanakkor jelezte, hogy a közterületi forgatásokat a jelenlegi szabályozás szerint nem a város engedélyezi, így a sorozat folytatása ettől még nincs veszélyben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bizonytalanság közepette az is kiderült, mekkora hatása volt a sorozatnak a helyi ingatlanpiacra. „A számokból egyértelműen látszik a sorozat hatása” – mondta a Sokszínű Vidéknek Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember szerint a forgatás indulása előtt Pilisszentlélek kifejezetten olcsónak számított: 2016 környékén 80–100 ezer forintos négyzetméterárak voltak jellemzők, miközben Esztergomban már 160–170 ezer forint körül mozogtak az árak.

A fordulat gyorsan jött. Balogh László szerint 2018 őszére már 270–280 ezer forintos négyzetméterárak jelentek meg a faluban, ami két-három év alatt közel háromszoros drágulást jelentett. A szakértő szerint a covid-járvány tovább gyorsította a folyamatot, mert sokan kezdtek kisebb, nyugodtabb településekre költözni a nagyvárosokból. Ebben Pilisszentlélek egyszerre profitált a Budapest közeli fekvéséből és abból, hogy országosan ismertté vált Pajkaszegként.

A 2022-es népszámlálási adatok szerint a településrészen mindössze 117 lakóingatlan található, alig 291 lakossal, így már néhány eladás is komoly ármozgásokat okozhatott. Az elmúlt években ráadásul megjelentek a prémium kategóriás vendégházak és befektetési célú ingatlanok is. Balogh szerint egyes vásárlók már kifejezetten a „Pajkaszeg-élményre” építettek, és az Airbnb-ben vagy falusi szálláshelyekben láttak üzleti lehetőséget.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szakember ugyanakkor arra számít, hogy ha egyszer valóban elköltözik a stáb, az árak idővel visszarendeződhetnek a környékbeli pilisi települések szintjére. Szerinte azonban látványos áresésre nem kell számítani. „Az ingatlanárak felfelé gyorsan ugranak, lefelé viszont nagyon nehezen mozdulnak” – fogalmazott Balogh László.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #ingatlan #turizmus #sorozat #ingatlanpiac #airbnb #ingatlan.com #lakásárak #ingatlanárak #hellovidék #rtl magyarország

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:34
11:31
11:24
11:13
11:01
Pénzcentrum
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
Egyetlen influenszer-kampány sem ért annyit, mint Hegedűs Zsolt tánca: bűn lenne, ha Budapest kihagyná ezt a ziccert
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 13. szerda
Szervác, Imola
20. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
2
2 hete
Különleges élménypark épül a Balatonnál: garantált a roham, ha ez a látványosság elkészül
3
4 hete
Mérgezés a megyei kórházban? Leállt a víz a sürgősségin, szennyeződés kerülhetett a rendszerbe
4
4 hete
Itt a fordulat, fellélegezhetnek a helyiek: vadiúj pláza épülhet a 30 éve elbukott szellemprojekt helyén
5
2 hete
Titkos atombunkerek és alagutak Magyarország alatt: ide indulj, ha hátborzongató kalandra vágysz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Elektronikus pénz
a kártya nem csak a birtokos azonosítását segíti, hanem adattárolója pénzösszeg információt is tartalmaz, amely kisebb összegű vásárlásoknál gyors, kényelmes fizetést tesz lehetővé.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 11:31
Eladó a legendás magyar zenekar frontemberének vidéki luxusvillája: megtaláltuk a hirdetést, less be az álomotthonba
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 10:31
Megszólalt Bóna Szabolcs agrárminiszter: ezek lesznek az első intézkedései, leszámolnak az üres ígéretekkel
Agrárszektor  |  2026. május 13. 10:31
Agrofood, Agrofuture: kihagyhatatlan agrárkonferenciák egy hét múlva
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!