2026. október 25. vasárnap Blanka, Bianka
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 25.)
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 25.)

Pénzcentrum
2026. október 25. 07:45 3 perc

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. október 25.

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USD: 327.2 Ft

<h2>Ötöslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 24.<br> Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>12, 36, 68, 84, 89</b><br> Joker: <b>727179</b> </p> <p> Ezen a héten 1 telitalálat volt. <br> 5-ös találat: 1 db<br> 4-es találat: 21 db<br> 3-as találat: 2209 db<br> 2-es találat: 57821 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 40350 Ft
MOL: 4820 Ft
RICHTER: 13170 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.26: Reggel keleten és délen még lehetnek felhős tájak, ott néhol eső is várható, majd csökken a felhőzet, megszűnik a tartós csapadék, kisüt a nap. Másutt derült időre van kilátás, ködfoltokkal, majd ezek feloszlását követően gyengén felhős, napos idő lesz. Ugyanakkor északkeleten gomolyfelhők képződhetnek, amelyből a déli, délutáni órákban néhány zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szél délire fordul, és napközben megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12, 17 fok között alakul.

2026.10.27: Reggel foltokban párás, ködös idő várható. Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de ez a felhőzóna fokozatosan szakadozik, a keleti országrész fölé csak kevés felhő sodródik át. Csapadék nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet -2, +6, a maximum 12 és 17 fok között valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség a kedvezően alakul. (2026.10.25. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontra érzékenyek szervezetére gyakorol stresszt. Ez többek között fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. (2026.10.25)

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