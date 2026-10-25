Hamis e-maileket küldenek ismeretlenek a miskolci polgármester nevében.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 25.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. október 25.
Névnap
Blanka, Bianka
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Országos középtávú előrejelzés
2026.10.26: Reggel keleten és délen még lehetnek felhős tájak, ott néhol eső is várható, majd csökken a felhőzet, megszűnik a tartós csapadék, kisüt a nap. Másutt derült időre van kilátás, ködfoltokkal, majd ezek feloszlását követően gyengén felhős, napos idő lesz. Ugyanakkor északkeleten gomolyfelhők képződhetnek, amelyből a déli, délutáni órákban néhány zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szél délire fordul, és napközben megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12, 17 fok között alakul.
2026.10.27: Reggel foltokban párás, ködös idő várható. Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de ez a felhőzóna fokozatosan szakadozik, a keleti országrész fölé csak kevés felhő sodródik át. Csapadék nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet -2, +6, a maximum 12 és 17 fok között valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
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