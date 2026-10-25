Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 25.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. október 25.

Névnap

Blanka, Bianka

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 366.56 Ft

CHF: 396.61 Ft

GBP: 437.67 Ft

USD: 327.2 Ft



Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. október 24.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:

12, 36, 68, 84, 89

Joker: 727179 Ezen a héten 1 telitalálat volt.

5-ös találat: 1 db

4-es találat: 21 db

3-as találat: 2209 db

2-es találat: 57821 db



OTP: 40350 Ft

MOL: 4820 Ft

RICHTER: 13170 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.26: Reggel keleten és délen még lehetnek felhős tájak, ott néhol eső is várható, majd csökken a felhőzet, megszűnik a tartós csapadék, kisüt a nap. Másutt derült időre van kilátás, ködfoltokkal, majd ezek feloszlását követően gyengén felhős, napos idő lesz. Ugyanakkor északkeleten gomolyfelhők képződhetnek, amelyből a déli, délutáni órákban néhány zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szél délire fordul, és napközben megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12, 17 fok között alakul.

2026.10.27: Reggel foltokban párás, ködös idő várható. Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de ez a felhőzóna fokozatosan szakadozik, a keleti országrész fölé csak kevés felhő sodródik át. Csapadék nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet -2, +6, a maximum 12 és 17 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség a kedvezően alakul. (2026.10.25. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontra érzékenyek szervezetére gyakorol stresszt. Ez többek között fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. (2026.10.25)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!