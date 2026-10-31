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Erre figyeljen, aki hétvégén temetőbe indul: rendkívüli járatok jönnek, több helyen változik a közlekedés

MTI
2026. október 31. 08:02 4 perc

Nagyobb járműkapacitással és sűrített járatokkal készül a MÁV-csoport és a Budapesti Közlekedési Központ a mindenszenteki és halottak napi hétvégére. A vasárnapi ünnepnapon a vonatok a megszokott menetrend szerint közlekednek, de több InterCity hosszabb szerelvénnyel indul, a távolsági buszoknál pedig pluszjáratokkal készülnek. Budapesten rendkívüli villamosok és autóbuszok segítik a temetők megközelítését, az Új köztemető környékén pedig jelentős forgalmi változásokra kell számítani.

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Már péntektől nagyobb utasforgalomra készültek a közlekedési társaságok, szombaton és vasárnap pedig még több ember indulhat útnak a temetők felé. A MÁV-csoport különösen november 1-jén, vasárnap számít jelentős forgalomra, mivel ekkor lesz mindenszentek, és egyben az őszi iskolai szünet utolsó napja is.

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A vasúttársaság közlése szerint a vonatok vasárnapi menetrendje nem változik, a forgalmasabb járatokon azonban több kocsival biztosítanak nagyobb férőhelyet. A buszok és a HÉV-ek ünnepnapi rend szerint közlekednek. 

A MÁV-csoport a nagyobb kihasználtságú reggeli és délutáni InterCity-járatoknál növeli a férőhelyek számát. Különösen vasárnap, az őszi szünet végén számítanak jelentősebb utasforgalomra. A hosszabb szerelvényekkel közlekedő járatok között szerepelnek a Balaton InterCityk, a tapolcai sebesvonatok, a Bakony IC-k, a győri S10-es és az oroszlányi S12-es vonatok, valamint a debreceni Cívis InterRégiók.

A vasúttársaság megerősíti a vasárnapi bajai Sugovica expresszt, továbbá a Szolnok és Szentes, illetve a Lakitelek és Kiskunfélegyháza között közlekedő személyvonatok egy részét is.

Az utasoknak azt javasolják, hogy lehetőség szerint elővételben vásárolják meg a jegyeket és a helyjegyeket. Ezek alapján a vasúttársaság könnyebben tudja megtervezni, hol van szükség további férőhelyekre. Az utazás megtervezéséhez a MÁVPlusz alkalmazást és a MÁVPlusz.hu oldalt ajánlják. 

Így közlekednek a távolsági buszok a hosszú hétvégén

A buszok közlekedési rendje is változik az ünnep miatt. Október 31-én, szombaton szabadnapi, november 1-jén, vasárnap pedig a hét első iskolai és munkanapját megelőző munkaszüneti napi menetrend lesz érvényben. November 2-án, hétfőn már a hét első iskolai és munkanapja szerinti rendben indulnak a járatok.

A Budapestet érintő távolsági buszoknál a MÁV-csoport többletjárművekkel és szükség esetén másodrészekkel készül. A nagyobb utasforgalmú útvonalakon Budapest és Zalaegerszeg, Eger, Kecskemét, Szekszárd, Szentes, Nagykanizsa, Salgótarján, Pécs, Baja, valamint Kaposvár között is nagyobb kapacitást biztosítanak. Az erősítő járatok már pénteken elindulnak, szombaton szintén több jármű áll forgalomba, a legnagyobb kapacitást pedig vasárnap biztosítják.

Vidéken külön temetői járatok is indulnak. Szegeden például a 90T jelzésű buszok félóránként közlekednek a Mars tér és Újszeged, Gabonakutató között. Baján óránként indul külön temetői körjárat, Győrben pedig 37T jelzéssel közlekednek autóbuszok a Nádorvárosi köztemető érintésével. <Cite refs={["turn390706view0"]}/>

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A HÉV vasárnap a megszokott hétvégi menetrend szerint jár, de az ünnepi forgalom miatt egyes szerelvények hosszabbak lesznek.

Budapesten rendkívüli villamosok és buszok indulnak

A BKK október 29. és november 1. között nagyobb befogadóképességű járművekkel, sűrűbb indulásokkal és rendkívüli járatokkal segíti a fővárosi temetők megközelítését. A temetőket érintő járatokon október 29. és november 1. között minden nap 7 és 20 óra között felfüggesztik az elsőajtós felszállási rendet a temetők melletti megállókban. Ez azt jelenti, hogy az utasok a járművek valamennyi ajtaját használhatják fel- és leszállásra.

Az Új köztemetőhöz október 31-én és november 1-jén külön 28E jelzésű expresszvillamos indul a Keleti pályaudvar és a temető között. A járat csak a fontosabb megállóhelyeken áll meg, így gyorsabb eljutást biztosíthat a sírkerthez. Szintén ezen a két napon közlekedik a 68B jelzésű autóbusz Kőbánya-Kispest metróállomás és az Új köztemető között. A 95-ös és a 195-ös busz útvonala is módosul, ezért az utasoknak indulás előtt érdemes ellenőrizniük a menetrendet.

A Farkasréti temető környékén sűrűbben közlekedik az 59-es és az 59A villamos, valamint az 53-as busz. Emellett rendkívüli 8A autóbusz is indul a Keleti pályaudvar és Kelenföld vasútállomás között, tízperces követéssel. Az Óbudai temető megközelítését a sűrűbben közlekedő 160-as busz és a rendkívüli 218A járat segíti, utóbbi a Szentlélek tér és az Óbudai autóbuszgarázs között közlekedik. 

Forgalomkorlátozás jön az Új köztemetőnél

Az autóval közlekedőknek különösen az Új köztemető környékén kell figyelniük. Október 31-én és november 1-jén ideiglenes forgalmi rend lép életbe, a Sírkert utat egyirányúsítják a Kozma utca irányába. Az Újhegyi út Maglódi út és a temető bejárata közötti szakaszát a közösségi közlekedés számára tartják fenn. A Kozma utca egy részén pedig a forgalom nagyságától függően rendőri intézkedéssel korlátozhatják a behajtást, a Jászberényi út felől csak a közösségi közlekedési járatok haladhatnak át.

A 95-ös és a 195-ös autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A BKK ezért arra kéri a látogatókat, hogy lehetőség szerint tömegközlekedéssel közelítsék meg a sírkerteket, mivel az ünnepnapokon a temetők környékén jelentős autóforgalomra és korlátozott parkolási lehetőségekre kell számítani. Az aktuális útvonalakról és indulásokról a BudapestGO alkalmazásban lehet tájékozódni, a vidéki utazások megtervezéséhez pedig a MÁVPlusz alkalmazás és a társaság honlapja nyújt segítséget. 
Címlapkép: Getty Images
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