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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 1.)
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 1.)

Pénzcentrum
2026. november 1. 07:45 3 perc

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. november 1.

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USD: 327.93 Ft

<h2>Ötöslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 31.<br> Az Ötöslottó nyerőszámai a 44. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>49, 50, 61, 75, 89</b><br> Joker: <b>077425</b> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5-ös találat: 0 db<br> 4-es találat: 11 db<br> 3-as találat: 1012 db<br> 2-es találat: 35141 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 41800 Ft
MOL: 5000 Ft
RICHTER: 12950 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.11.02: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, vékonyabb, szakadozottabb felhőzet késő délutántól a Tiszántúlon lehet. Többfelé várható jellemzően kisebb eső, zápor, északnyugaton a legkisebb az esély csapadékra. Az északi, északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Reggel döntően 3, 8 fok valószínű, de az este még kevésbé felhős, szélvédett völgyekben hűvösebb lehet. Kora délután 7, 13 fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten a magasabb értékekkel.

2026.11.03: Még nagyrészt felhős, délnyugaton inkább borult idő valószínű, északon, északkeleten lehet szakadozottabb, vékonyabb a felhőtakaró. Reggelre jórészt megszűnik a csapadék, napközben inkább csak a déli határ mentén eshet néhol. Az északi, északkeleti szelet a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten több helyen erős lökések kísérik. A hajnalban jellemző 2, 7 fokról, kora délutánra 8 és 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

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Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.01. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kissé enyhébb levegő érkezik fölénk, emiatt meleg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. (2026.11.01)

Akciók

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Unit-linked életbiztosítás
A biztosítási szerződés díjának befektetésre kerülő részét az ügyfél által kiválasztott, önálló befektetési politikával rendelkező, elkülönítetten kezelt ún. eszközalapokba fekteti. Az egyes eszközalapok a befektetési politikájuknak megfelelő befektetési eszközökből (például kötvényekből, részvényekből, befektetési jegyekből) állnak, melyeket a biztosító befektetési céllal kezel. Az eszközalapok befektetési egységekre oszlanak, az ügyfelek egyéni részesedését az egyes eszközalapok által megtestesített vagyonból befektetési egységekben tartják számon. Az egyes szerződések a hozzájuk tartozó befektetési egységek árfolyamának változásán keresztül részesülnek a befektetési eredményből.

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