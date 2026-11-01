A 2027-es költségvetés főbb bevételi és kiadási számai megfelelnek az előzetesen bejelentett kormányzati várakozásoknak.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 1.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. november 1.
Névnap
Marianna
Friss hírek
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Országos középtávú előrejelzés
2026.11.02: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, vékonyabb, szakadozottabb felhőzet késő délutántól a Tiszántúlon lehet. Többfelé várható jellemzően kisebb eső, zápor, északnyugaton a legkisebb az esély csapadékra. Az északi, északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Reggel döntően 3, 8 fok valószínű, de az este még kevésbé felhős, szélvédett völgyekben hűvösebb lehet. Kora délután 7, 13 fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten a magasabb értékekkel.
2026.11.03: Még nagyrészt felhős, délnyugaton inkább borult idő valószínű, északon, északkeleten lehet szakadozottabb, vékonyabb a felhőtakaró. Reggelre jórészt megszűnik a csapadék, napközben inkább csak a déli határ mentén eshet néhol. Az északi, északkeleti szelet a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten több helyen erős lökések kísérik. A hajnalban jellemző 2, 7 fokról, kora délutánra 8 és 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.01. vasárnap éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Kissé enyhébb levegő érkezik fölénk, emiatt meleg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. (2026.11.01)
Akciók
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