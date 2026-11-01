Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 1.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. november 1.

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. október 31.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 44. héten emelkedő számsorrendben a következők:

49, 50, 61, 75, 89

Joker: 077425 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 11 db

3-as találat: 1012 db

2-es találat: 35141 db



OTP: 41800 Ft

MOL: 5000 Ft

RICHTER: 12950 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.02: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, vékonyabb, szakadozottabb felhőzet késő délutántól a Tiszántúlon lehet. Többfelé várható jellemzően kisebb eső, zápor, északnyugaton a legkisebb az esély csapadékra. Az északi, északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Reggel döntően 3, 8 fok valószínű, de az este még kevésbé felhős, szélvédett völgyekben hűvösebb lehet. Kora délután 7, 13 fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten a magasabb értékekkel.

2026.11.03: Még nagyrészt felhős, délnyugaton inkább borult idő valószínű, északon, északkeleten lehet szakadozottabb, vékonyabb a felhőtakaró. Reggelre jórészt megszűnik a csapadék, napközben inkább csak a déli határ mentén eshet néhol. Az északi, északkeleti szelet a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten több helyen erős lökések kísérik. A hajnalban jellemző 2, 7 fokról, kora délutánra 8 és 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.01. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kissé enyhébb levegő érkezik fölénk, emiatt meleg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. (2026.11.01)

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