Figyelem! Súlyos bírságot kockáztat, aki ezekben a budapesti utcákban parkol a hétvégén

Forgalomkorlátozások jönnek Budapesten mindenszentek és halottak napja miatt, több temető környékén is változik a közlekedés. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint péntektől vasárnap estig ideiglenes lezárásokra, egyirányúsításokra és megállási tilalmakra kell számítani. Az autósoknak érdemes előre megtervezniük az útvonalukat, különösen a nagyobb sírkertek környékén.

Szombat reggeltől vasárnap estig lezárják a XVI. kerületben a Tátraszirt sort a Lóca utca és a temető között, a XVIII. kerületi Reményik Sándor utcát, valamint a XIX. kerületi Temető közt.

A X. kerületben az Újhegyi úton sem lehet majd végighajtani a Maglódi út és az Új Köztemető előtti körforgalom közötti szakaszon. A XVI. kerületben a Simongát utca temető előtti részére sem lehet behajtani, a mozgáskorlátozottak járműveinek kivételével.

Több budapesti utcában egyirányú közlekedést vezetnek be. A X. kerületben a Sírkert út és a Kozma utca, a XXII. kerületben a Debrő utca és a Víg utca, a XII. kerületben a Bürök utca, a XXIII. kerületben pedig a Tartsay utca és a Temetősor forgalmi rendje változik meg. A XVI. kerületben a Szabadföld úttal párhuzamos parkoló is egyirányú lesz.

Több helyen megállási tilalom lép életbe

Már péntektől tilos lesz gépkocsival megállni a rákoskeresztúri Új Köztemető környékén, a Sírkert úton és a Kozma utcában. A rákospalotai temető közelében, a Zala György utcában, valamint a pestszentlőrinci temetőnél, a Nefelejcs utcában is korlátozásokra kell készülni.

A kispesti temető környékén a Darányi Ignác utca, a Kassa utca és a Kolozsvár utca egyes szakaszain, valamint a Temető közben lesz megállási tilalom. A pesterzsébeti temető közelében a Tartsay utca, a Külső Vörösmarty utca, a Vasfű utca és a Temetősor egyes részeit érinti az intézkedés. A Farkasréti temetőnél a Hegyalja út, a Németvölgyi út és az Érdi út egyes szakaszain, valamint a Márton Áron téren sem lehet majd megállni.

Két helyen feloldják a megállási tilalmat

Szombat reggeltől a XXII. kerületi Nagykőbánya utcában és a IV. kerületi Megyeri úton feloldják a megállási tilalmat. A XV. kerületben ugyanakkor tilos lesz balra kanyarodni a Zala György utcából a Szentmihályi útra. A BRFK arra kéri az autósokat, hogy a temetők környékén fokozott figyelemmel, a megváltozott forgalmi rendnek megfelelően közlekedjenek.

November 1-jén mindenszentek ünnepét, november 2-án pedig halottak napját tartják. A két alkalomhoz kapcsolódóan sokan keresik fel elhunyt szeretteik sírját, ezért a temetők környékén a megszokottnál nagyobb forgalomra lehet számítani.