Túlárazott lángos és kamu-gulyás: így árulják el a magyar gasztronómiát és verik át a turistákat Pesten

Mit visz haza magával egy turista Budapestről, ha a magyar konyhával először egy túlárazott, rosszul elkészített gulyáson, egy turistáknak szánt lángoson vagy egy mesterségesen online felépített hírnevű belvárosi éttermen keresztül találkozik? Reményik Áron marketing- és PR-szakértő, a Raconteur Agency alapítója A lángos-csapda címmel írt tanulmányt arról, hogyan torzul a magyar gasztronómia képe, ha a valódi hagyományok, regionális ízek és hiteles vendéglátói történetek helyét átveszik a leegyszerűsített, turistáknak eladható „magyaros” panelek. A Pénzcentrumnak adott interjúban arról beszélt, nem a lángossal vagy a gulyással van baj, hanem azzal, ha ezekből silány, hamis autentikussággal árult városimázs-termék lesz. Áron beszélt arról is, hogyan torzítják a Google-értékelések a vendéglátóhelyek közötti versenyt, miért tűnnek el a karakteres vidéki éttermek, és miért lenne szükség erősebb szakmai önszabályozásra a magyar gasztronómiában. Szerinte Budapest akkor tudna hiteles gasztronómiai úti céllá válni, ha nem turistáknak gyártott díszletként, hanem valódi városi élményként mutatná meg magát olyan helyeken keresztül, amelyeket a magyarok is szívesen használnak.

Pénzcentrum: Te eredetileg nem turisztikai vagy marketingoldalról érkeztél a vendéglátásba, hanem inkább belülről ismerted meg a szakmát. Hogyan indult ez a pálya?

Reményik Áron: Nálam ez nagyon organikusan alakult. Eredetileg séfnek készültem, és fiatalon tényleg azt a klasszikus konyhai világot képzeltem el magamnak: komoly étterem, fehér kötény, nagy szakmai közeg. 2004-ben édesapám Bíró Lajosékkal együtt alapította a Bock Bisztrót, ami akkor óriásit robbant a budapesti gasztronómiában. Ma már nehéz elképzelni, de akkor Budapest éttermi értelemben sokkal üresebb város volt, a modern bisztrókultúra épp csak formálódott.

Nyári munkaként kerültem be az étterembe, konyhai kisegítőként kezdtem: hagymát vágtam, takarítottam, pakoltam, segítettem, ahol kellett. Közben olyan emberek mellett mozoghattam, mint Wolf András, Domján Richárd, Varju Viktor vagy Bíró Lajos. Nagyon erős, inspiráló közeg volt, rengeteget tanultam belőle.

Miért nem maradtál végül a konyhán?

Éppen azok beszéltek le róla, akik a legjobban ismerték ezt a világot. Azt mondták, hosszú távon valószínűleg nem nekem való: fizikailag is nagyon kemény, emberileg is megterhelő, és ünnepekkor, hétvégéken is dolgozni kell. De nem távolodtam el a vendéglátástól, inkább azt kerestem, hogyan maradhatok a közelében más szerepben.

Ekkoriban, 2008–2009 körül kezdett igazán üzleti platformként működni a Facebook, és nagyon érdekelt, hogyan alakítja át a digitális kommunikáció az éttermek világát. Az volt az előnyöm, hogy nem kívülről érkeztem: tudtam, mi történik egy konyhán, hogyan működik a pálya, milyen ritmusa és nyomása van egy étteremnek. Ez később sokat segített abban, hogy ne általános marketinges logikával, hanem belülről értve dolgozzak vendéglátóhelyekkel.

Reményik Áron - Fotó: Gosztola Judit

Hogyan lett ebből ügynökségi működés?

Eleinte egyedül dolgoztam, aztán egy idő után már tizennégy ügyfelem volt: éttermek, bárok, szórakozóhelyek. Később ügynökséget alapítottam, és tudatosan kezdtem építeni azt a portfóliót, amelyben vendéglátóhelyek, ital- és pezsgőmárkák, gyorséttermi szereplők és nagyobb hospitality-csoportok is megjelentek.

Közben viszont végig megmaradt bennem egy személyes élmény is: gyerekkoromban természetes volt, hogy a család hétvégén szépen felöltözött, és elment étterembe. Ez a fajta étterembe járási kultúra sok helyen eltűnt, különösen vidéken.

Sokszor elhangzik, hogy a magyar vendéglátás vidéken különösen nehéz helyzetbe került. Te mit látsz ebből?

Nagyon sok helyen azt látom, hogy az a típusú vidéki vendéglátás, amelyben volt karakter, helyi kötődés, jó alapanyag és szerethető vendéglátói attitűd, lassan eltűnik. Persze vannak kivételek, vannak új, izgalmas helyek, de összességében sok térségben kevés a valóban jó minőségű, elérhető vendéglátás.

Az is probléma, hogy ha az ember elmegy egy vidéki étterembe, gyakran csalódik. Kifizet egyre több pénzt, közben az étel nem jó, az alapanyag középszerű, a köret mirelit, a kínálat sablonos. Ha valahol meglátom a klasszikus csónakburgonyát minden második fogás mellett, akkor nagyjából tudom, mire számíthatok. Régen voltak ikonikus ételek, amelyek miatt visszamentem egy-egy helyre, de sokszor ezek is lekerülnek az étlapról, mert bonyolult elkészíteni őket, vagy nincs meg hozzájuk a megfelelő szakértelem.

Ez a vendégoldalon is romboló folyamat. Ha valaki többször csalódik, akkor egyszerűen nem fog újra étterembe menni.

A költségszintek emelkedése, a munkaerőhiány, az infláció és a Covid alatti és utáni helyzet egymásra rakódtak. Mikor kezdődött szerinted a vendéglátás jelenlegi válsága?

Szerintem nem egyetlen ponton kezdődött. A munkaerőhiány már jóval a Covid előtt jelen volt, és részben már az uniós csatlakozás után elindult a munkaerő kiáramlása. A vendéglátásból nagyon sok jó szakember ment külföldre, mert ott kiszámíthatóbbak voltak a körülmények, jobbak a bérek, és sokszor a társadalmi megbecsülés is erősebb volt.

Ehhez jött hozzá az, hogy Magyarországon a vendéglátásnak nem volt olyan mély, széles társadalmi bázisa, mint például Ausztriában vagy Olaszországban. A szocializmus időszaka nem kedvezett annak, hogy erős középosztályi étterembe járási kultúra alakuljon ki. A rendszerváltás után voltak erős helyek, voltak ikonikus szereplők, de maga a struktúra nagyon sérülékeny maradt. Aztán jött az infláció, az energiaárak, az alapanyagárak emelkedése, a Covid okozta visszaesés, a turistaforgalom átalakulása. Közben a költségszintek sok tekintetben elérték vagy megközelítették az európai szintet, miközben a hazai fizetőképes kereslet nem nőtt ezzel arányosan. Ez nagyon nehéz helyzetbe hozta a vendéglátóhelyeket.

Budapest kapcsán a tanulmányodban sokat beszélsz arról, hogy a város gasztronómiai imázsát torzítja a silány minőségű, leegyszerűsített „lángos-gulyás” turizmus.

Nem a lángossal vagy a gulyással van baj, ezek fontos, szerethető, valódi elemei a magyar gasztronómiának. A probléma az, amikor ezekből leegyszerűsített, turistacsapda-jellegű termék lesz, amelynek már kevés köze van a valós magyar ételkultúrához. Amikor a turista Budapest belvárosában azzal találkozik, hogy a magyar konyha egy nehéz, rosszul elkészített gulyásból, túlárazott lángosból és erősen megkérdőjelezhető minőségű szolgáltatásból áll, akkor nagyon rossz képet visz haza.

Ez hosszú távon városimázs-kérdés. Ha a legjobb lokációkban, a legnagyobb turistaforgalmú utcákban ugyanaz a silány, leegyszerűsített kínálat jelenik meg, akkor az elkezdi meghatározni, mit gondolnak rólunk. Közben a magyar gasztronómiában rengeteg lehetőség lenne: fűszerhasználatban, alapanyagokban, regionális hagyományokban, technológiákban, történetekben. Ezeket kellene megmutatni.

Hogyan lehetne szakmailag fellépni az ellen, hogy a turisták hamis vagy leegyszerűsített képet kapjanak a magyar konyháról?

Szerintem szükség lenne egy sokkal erősebb szakmai és szabályozói szerepvállalásra. Nem feltétlenül tiltásokra gondolok, hanem világosabb keretekre, minőségi jelzésekre, edukációra. Például nagyon jó nemzetközi minták vannak arra, hogy egy ország vagy egy nagykövetség minősítési rendszert működtet. A thai konyhánál ismert példa, hogy a thai nagykövetség bizonyos helyeknek minősítést ad, jelezve, hogy ott autentikus thai ételt kap a vendég.

Miért ne lehetne Magyarországon is világosabban megmondani, mit nevezünk tradicionális magyar gulyásnak, pörköltnek vagy lángosnak? Nem arról van szó, hogy ne lehessen kreatívan hozzányúlni ezekhez az ételekhez. De külön kell választani a kortárs interpretációt és azt, amikor valamit tradicionális magyar fogásként adnak el, miközben szakmailag nem az.

A lángos például alapvetően strandételként él a magyar kultúrában. Lehet belőle jó street food, de fontos lenne elmondani, hogy a klasszikus változat fokhagymás, sós, tejfölös vagy sajtos-tejfölös. Ugyanígy a gulyásnak is van szakmai és történeti alapja. Ha mindent gulyásnak hívunk, azzal végül kiüresítjük a fogalmat.

De ott van a bribacsa, ami szerintem nagyon pontosan megmutatja, milyen könnyen el lehet csúszni a turistáknak szánt „magyaros” gasztronómia felé. Egy olyan, mesterségesen létrehozott ételről van szó, amelyet úgy pozicionálnak, mintha valamiféle különleges magyar kuriózum lenne, sőt mintha kizárólag ott lenne elérhető. A gond nem azzal van, ha valaki új ételeket talál ki, vagy kreatívan nyúl a magyar konyhához, hanem azzal, ha ezt autentikus hagyományként adja el. Így a turista nem valódi képet kap a magyar gasztronómiáról, hanem egy marketinggel felépített, leegyszerűsített változatot.

Bribacsa A Bribacsa egy mesterségesen létrehozott, jogilag levédett fantázianév, amely egy tipikus gulyás- vagy paprikásleves-variációt takar. A név mögött valójában egy egyszerű, sűrű egytálétel áll: hús (marha vagy csirke) vagy gomba, némi zöldség és galuska összefőzve. Bár a marketingje egyedi családi receptként és különlegességként igyekszik beállítani, a valóságban nem a hagyományos magyar gasztronómia része, csupán egy klasszikus alapokra épülő, átkeresztelt vendéglátóipari termék.

A digitális platformok, különösen a Google-értékelések mennyire torzítják ma a vendéglátóhelyek közötti versenyt?

A Google Maps ma az egyik legfontosabb döntési felület a turisták számára. Ha valaki megérkezik Budapestre, sokszor nem mély gasztronómiai kutatást végez, hanem megnézi, mi van a közelben, mennyi az értékelés, hány csillagot kapott a hely, és elindul. Ha egy rendszerben mesterségesen vagy agresszív ösztönzőkkel fel lehet tornázni az értékeléseket, az komoly versenytorzító hatású.

Ismert az a gyakorlat, hogy vendéglátóhelyek egy feles pálinkáért cserébe az utcán olyanokat is rávesznek 5 csillagos értékelésre, akik nem is fogyasztottak náluk.

Ha pedig egy hely nagy tömegben gyűjti így az értékeléseket, akkor szinte bebetonozza magát egy nagyon magas, 4,8–4,9 körüli átlagra, a turista pedig azt gondolja, hogy egy kiemelkedő helyet talált, miközben lehet, hogy egy mesterségesen felépített online reputáció alapján dönt.

Ez nemcsak üzleti kérdés, hanem fogyasztóvédelmi és városimázs-kérdés is. Ha a vendég úgy érzi, hogy a magas értékelés alapján jó helyre ment, majd rossz minőséget kap, akkor nemcsak az adott étteremről, hanem Budapestről is rossz élménye lesz. Szerintem ebben a szakmának, a városnak és akár országos szintű turisztikai szereplőknek is lenne feladata.

Mit gondolsz, a jelenlegi turisztikai kommunikáció mennyire mutat valós képet Budapestről és a magyar vendéglátásról?

Sokszor azt érzem, hogy nem a valós, megélhető Budapestet mutatjuk. Voltak kampányok, amelyek látványosak voltak, de olyan dolgokat kommunikáltak, amelyeket egy átlagos turista soha nem fog megtapasztalni. Ha azt sugalljuk, hogy Budapest olyan exkluzív élményekből áll, amelyek a valóságban nem elérhetők, akkor hamis elvárást építünk. Szerintem sokkal fontosabb lenne megmutatni azt, ami tényleg jó: a kávézókat, pékségeket, kis éttermeket, családi vendéglátóhelyeket, piacokat, városi sétákat, valódi kulturális és gasztronómiai kapcsolódásokat. Budapestben rengeteg ilyen van, csak ezek nem mindig kapnak láthatóságot.

A vendéglátósok közül egyre többen beszélnek forgalomcsökkenésről, miközben a vendégek oldaláról is erősödik az árérzékenység. Te mit látsz a piacon: valóban visszaesett a kereslet, és mi állhat ennek a hátterében?

A piacon egyre gyakrabban hallok 20–25 százalékos visszaesésekről a tavalyi bázishoz képest. Ebben több tényező van egyszerre: a forint-euró árfolyam változása, a költségek emelkedése, a fizetőképes kereslet gyengülése, a turisták költési hajlandóságának átalakulása, és az is, hogy Budapest bizonyos szempontból rosszul árazta be magát.

Ha a turista azt érzi, hogy drága városba érkezett, de a kapott minőség nem áll arányban az árral, az hosszú távon nagyon veszélyes. Ráadásul a szervizdíj és a borravaló kérdése is sokszor zavaros: egy vendég azt látja, hogy az árak emelkedtek, erre rájön a szervizdíj, majd a terminálon még külön borravalót is kérnek tőle: így a végén könnyen kijöhet egy 30–40 százalékos többlet a kiírt árhoz képest, ami rossz élményt hagy.

A magyar vendéglátásban gyakran előkerül az érdekképviselet hiánya. Te hogy látod, miért nem tud a szakma egységesebben fellépni?

Azért, mert a szakma nagyon széttöredezett. Vannak szervezetek, de sokszor inkább gittegyleteknek tűnnek, mint valódi, erős érdekképviseletnek. Rengeteg szereplő van, sok különböző érdekkel, és nagyon nehéz ezeket közös nevezőre hozni.

Pedig erre óriási szükség lenne: ha hatvan szakmai szervezet ül az asztalnál, de nincs valódi koordináció, akkor abból nagyon nehéz cselekvőképes javaslatcsomagot csinálni. A vendéglátásban egyszerre kellene kezelni a munkaerőhiányt, az adózási kérdéseket, az alapanyagellátás kérdéseit, a turisztikai pozicionálást, a képzést, a minőségbiztosítást és a digitális jelenlétet. Ehhez erős, hiteles szakmai vezetőkre lenne szükség.

Látsz azért pozitív energiákat a piacon, vagy inkább még most is csak a leépülés dominál?

Látok pozitív energiákat, főleg a fiatalabb generációban. Szerintem először a pékségek és a kávézók vonalán jelent meg látványosan az új szemlélet, mert ezeknél a műfajoknál könnyebb standardizálni a munkafolyamatokat, és kisebb léptékben is lehet minőséget építeni. Sok fiatal vállalkozó nagyon jó ízléssel, tiszta koncepcióval, nemzetközi tapasztalattal érkezik a piacra.

De az baj, hogy Magyarországon vállalkozni nagyon nehéz. Aki megpróbál nyitni egy helyet, hamar szembesül azzal, hogy az engedélyezés, az adminisztráció, az állami működés sokszor nem támogatja, hanem akadályozza. Külföldön több helyen az a logika, hogy a hatóság segítse a vállalkozót abban, hogy szabályosan tudjon működni. Itthon sokszor inkább az az érzés, hogy azt keresik, hol lehet megfogni. Ez visszatartja az innovációt. Nekem is vannak ötleteim, de pontosan tudom, mennyi adminisztratív és működési akadály lenne előtte. Pedig a vendéglátásnak alapvetően élő, dinamikus műfajnak kellene lennie: helyek nyílnak, bezárnak, átalakulnak, új profilok születnek. Nálunk viszont sokszor minden túl nehézkes.

"Ne Deal" 2026. október 19-én hirdette meg Magyar Péter miniszterelnök a New Deal megállapodást, mely új feltételeket ígér a hazai kis- és középvállalkozásoknak, hogy közvetlenebbül és tisztességesebb versenyben juthassanak állami és uniós fejlesztési forrásokhoz. A program célja, hogy a KKV-k kevésbé függjenek a politikai kapcsolatokkal rendelkező fővállalkozóktól, és nagyobb eséllyel kapjanak megrendeléseket, beruházási támogatásokat, technológiai fejlesztési és munkahelyteremtési forrásokat. A vállalkozásfejlesztési és innovációs keret 2027-ben 230 milliárd forintra nőne. Az interjú felvétele után pár nappal,, mely új feltételeket ígér a hazai kis- és középvállalkozásoknak, hogy közvetlenebbül és tisztességesebb versenyben juthassanak állami és uniós fejlesztési forrásokhoz. A program célja, hogy a KKV-k kevésbé függjenek a politikai kapcsolatokkal rendelkező fővállalkozóktól, és nagyobb eséllyel kapjanak megrendeléseket, beruházási támogatásokat, technológiai fejlesztési és munkahelyteremtési forrásokat. A vállalkozásfejlesztési és innovációs keret 2027-ben 230 milliárd forintra nőne.

A sok nehézség mellett azért vannak olyan szereplők, amelyek stabilan, hitelesen és következetes minőségben tudnak működni. Milyen vendéglátói modelleket vagy konkrét példákat látsz ma életképesnek Magyarországon?

A Rosenstein szerintem az egyik legjobb példa arra, hogyan lehet családi történetet, generációváltást és minőséget egyszerre jól működtetni. Ott nem az történt, hogy a következő generáció megpróbált görcsösen felnőni az előzőhöz, hanem új energia érkezett, miközben megmaradt a hely karaktere. Nagyon szeretem azokat a helyeket is, ahol van következetesség. Például egy jó fogadóban, ha mindig ugyanolyan jó a húsleves, rendes velős csonttal, vagy a mákos guba vaníliasodóval, az óriási érték. A vendégnek sokszor nem túlbonyolított élmény kell, hanem az, hogy amit kap, az jó legyen, következetes legyen, és legyen mögötte vendéglátói szándék.

Budapesten is vannak jó példák, de engem egyre kevésbé a mainstream helyek érdekelnek. Inkább azok az éttermek, bisztrók, kávézók izgatnak, ahol van személyesség, ahol érezni, hogy a tulajdonos vagy a csapat valóban akar valamit mondani. Lehet ez egy klasszikus vendéglő, egy kortárs bisztró vagy akár egy pici ázsiai büfé is, ha hiteles.

A Gundelhez hasonló történelmi intézményeknek milyen szerepük lehetne Budapest gasztronómiai újrapozicionálásában?

Az ilyen intézményeknek fontos szerepük lehetne, mert történetet, folytonosságot és városi szokásrendszert hordoznak. Régen például teljesen természetes elképzelés volt, hogy az ember elmegy a Szépművészeti Múzeumba, megnéz egy jó kiállítást, utána megebédel a Gundelben, majd sétál egyet a Városligetben. Ez nem pusztán éttermi élmény, hanem városi életforma.

EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani Vérten Róbert tíz évnyi angliai tapasztalattal, Michelin-csillagos konyhákban szerzett tudással tért haza, hogy új lendületet adjon Budapest egyik legismertebb éttermének.

Ha egy ilyen hely jól működik, az nemcsak önmagában fontos, hanem egy egész városrész turisztikai és kulturális működéséhez hozzá tud adni. A Gundel-palacsinta imidzsének megmentése például jó példa arra, hogy egy klasszikus elemhez is hozzá lehet nyúlni úgy, hogy közben nem veszítjük el a hagyományt.

Ha egyetlen irányt kellene kijelölni, merre kellene elindulnia Budapestnek gasztronómiai és turisztikai értelemben?

Szerintem először őszintén meg kellene mondanunk, kik vagyunk, és mit akarunk mutatni magunkból. Nem azt kellene kitalálni, hogyan lehet még több turistát becsalogatni ugyanabba a leegyszerűsített belvárosi fogyasztási modellbe, hanem azt, hogyan lehet Budapestet valódi városi élményként felépíteni.

Ehhez minőségi vendéglátás kell, erősebb szakmai önszabályozás, világosabb turisztikai üzenetek, jobb edukáció, és az is, hogy a helyiek újra használják a várost. Ha Budapest a budapestieknek jó város, akkor sokkal könnyebben lesz jó a turistáknak is. De ha a helyiek kiszorulnak, a turisták pedig rossz minőséget kapnak, akkor hosszú távon mindenki veszít.

A vendéglátás ebben kulcsszereplő, mert az egyik legközvetlenebb városi élményt adja. Egy jó étkezés, egy jó kávé, egy kedves felszolgáló, egy hiteles hely sokkal erősebb emléket tud hagyni, mint bármilyen kampányszlogen. Ezért lenne fontos, hogy végre ne csak látványosan, hanem rendszerszinten is elkezdjünk foglalkozni a budapesti gasztronómia és turizmus jövőjével.

Képek: Gosztola Judit