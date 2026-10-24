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Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: csúnyán ráfizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
Egy kisebb fa kivágására már 10-15 ezer forintos irányárat is találni, egy nagyobb példány eltávolítása viszont 130-180 ezer forintba vagy még többe is kerülhet a nyilvános szolgáltatói árlisták alapján. Ráadásul a kivágással nem feltétlenül ér véget a munka, az ágak elszállítása és a tuskó eltávolítása külön tétel lehet. Megnéztük, milyen árakkal találkozhatnak idén ősszel a kerttulajdonosok, ha fakivágásban gondolkkodnának.
Az őszi kertrendezésnél a beteg, kiszáradt vagy veszélyessé vált fák sorsa is előkerülhet. Mielőtt azonban valaki megrendeli a kivágást, érdemes tisztázni, hogy valóban szükség van-e rá, és pontosan milyen munkát tartalmaz az ajánlat.
Ugyanannak a fának az eltávolítása egészen más feladat egy szabad területen, mint két ház között, kerítés vagy vezeték mellett. Utóbbi esetben a hagyományos döntés helyett darabonkénti bontásra, alpintechnikára vagy emelőkosaras autóra is szükség lehet. Ezek a körülmények a végösszeget is jelentősen befolyásolják. A Pénzcentrum ezért több szolgáltató nyilvános árlistáját nézte át, hogy kiderüljön, mennyivel érdemes számolni 2026 őszén.
Mennyibe kerül a fakivágás 2026 őszén?
Fontos leszögezni, hogy a különböző szolgáltatók eltérően határozzák meg a méretkategóriákat. Van, ahol magasságot és törzsátmérőt is megadnak, máshol csak kis, közepes vagy nagy fáról írnak. Az árlisták ezért támpontot adnak, de önmagukban nem mutatják meg, melyik vállalkozó mennyiért vállalná ugyanazt a munkát. Ezért mindig érdemes több szakembertől is ajánlatot kérni.
A Pénzcentrum által összegyűjtött árlisták alapján egy kisebb fa kivágása már 8–15 ezer forintból is kijöhet, egy nagyobb példány eltávolításáért viszont 150–180 ezer forintot, vagy ennél is többet kérhetnek. A különbség tehát kifejezetten jelentős, ráadásul a kivágással még nem feltétlenül ér véget a fizetnivalók sora. Úgyhogy nézzünk egy picivel mélyebbre.
A kisebb fáknál találni 10–15 ezer, 15–25 ezer és 30–50 ezer forintos ajánlatokat is. Közepes méretnél jellemzően több tízezer forintos tétellel kell számolni, az összegyűjtött árlistákon 15–35 ezres, 30–60 ezres és 50–80 ezres sáv egyaránt szerepel. A nagy fáknál 40–60 ezer forintos induló árak mellett 130–170 ezer forintos díjakkal is találkoztunk, az extra méretű példányoknál pedig 180 ezer forint feletti összeg is előfordul.
Ezeket az ajánlatokat ugyanakkor nem lehet pusztán a „kis”, „közepes” vagy „nagy” megjelölés alapján összehasonlítani, mert a méretkategóriák nem egységesek. Van, ahol a magasságot és a törzsátmérőt is megadják, máshol csak egy általános besorolás mellett tüntetik fel az árat. Az sem mindegy, hogy a közölt összeg induló díj, vagy egy meghatározott mérethez tartozó ársáv.
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Egy szűk kert és az elszállítás is megdobhatja a számlát
A méret mellett a munkavégzés körülményei is nagy mértékben meghatározzák az árat. Egy szabad területen álló fa kidöntése más feladat, mint egy ház vagy kerítés mellett álló példány eltávolítása. Ha kevés a hely, vagy a fa állapota indokolja, speciális technikára is szükség lehet. Ezek pedig mind-mind árnövelő tényezők.
Érdemes külön rákérdezni arra is, mi történik a kivágott fával. A darabolás, az ágak aprítása, a zöldhulladék elszállítása és a tuskó eltávolítása külön költség lehet. Az ajánlatkérésnél ezért a teljes munkát érdemes beárazatni. Könnyen lehet, hogy az elsőre kedvezőbb kivágási díj mellé több külön tétel kerül, és végül többet kell fizetni, mint egy olyan ajánlatért, amelyben már az elszállítás is benne van.
Nem minden problémás fát kell kivágni
Külön érdemes kiemelni, hogy faápoló szakember a rendszeres ellenőrzés és a faápolás jelentőségét is hangsúlyozzák. Egy idős fa esetében sem feltétlenül a teljes eltávolítás az egyetlen megoldás, ezért először az állapotát és a lehetséges beavatkozásokat is érdemes felmérni.
Az őszi kerti munkák tervezésekor így a kivágás megrendelését is megelőzheti egy szakmai vizsgálat. Ha pedig valóban indokolt az eltávolítás, a pontos felmérésből az is kiderülhet, milyen technikára lesz szükség, és mely további munkákért kell fizetni.
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