Kiadták a friss előrejelzést: kellemetlen fordulatot vesz az időjárás a temetőlátogatások idejére

Nem ígérkezik igazán kellemesnek az október utolsó szombatja. Az előrejelzések szerint többnyire felhős, helyenként borult idő várható Magyarországon, és kisebb eső, zápor is előfordulhat. A hőmérséklet délután 9–15 fok között alakul, az északi szél pedig több helyen megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Aki a hétvégén temetőlátogatást, kirándulást vagy szabadtéri programot tervez, annak érdemes megnéznie a friss előrejelzést.

Október utolsó napján is változékony időjárásra kell készülni Magyarországon. A HungaroMet péntek reggeli előrejelzése szerint szombaton az ország nagy részén erősen felhős lesz az ég, helyenként pedig tartósan borult időszakok is előfordulhatnak. Bár hosszabb napos időszakokra nem mindenütt lehet számítani, a felhőzet mellett néhol előbukkanhat a nap is.

A csapadék sem kerül el minden térséget. Helyenként kisebb eső, zápor alakulhat ki, de országos, egész napos esőzésre egyelőre nem kell számítani. Az északi szél néhol megerősödhet, ami tovább ronthatja a hőérzetet.

A hőmérséklet hajnalban általában 3–8 fok között alakul, a szélcsendesebb, derültebb területeken azonban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A reggeli órákban tehát már érdemes melegebben felöltözni, különösen azoknak, akik korán indulnak útnak.

Délután sem lesz igazán meleg. A legmagasabb hőmérséklet 9–15 fok között várható, vagyis az ország nagy részén tipikus késő őszi időjárásra kell készülni. Az északi szél miatt a szabadban ennél hűvösebbnek is érezhetjük az időt. Budapesten szintén változó felhőzet és elszórt záporok lehetnek. A fővárosban a nappali csúcshőmérséklet várhatóan 12 fok körül alakul, a hőmérséklet estére pedig 6–9 fokra süllyedhet.

Nem kell országszerte veszélyes időjárásra készülni

A kellemetlen, borongós idő ellenére a HungaroMet szombat éjfélig szóló figyelmeztető előrejelzése szerint kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem várható. Ez azt jelenti, hogy egyelőre nem számítanak olyan időjárási helyzetre, amely miatt külön figyelmeztetést kellene kiadni.

A kisebb esők és záporok ugyanakkor a közlekedésben okozhatnak kellemetlenségeket. A nedves utak, a korlátozott látási viszonyok és az erősebb széllökések miatt érdemes óvatosabban vezetni, különösen az ország szelesebb térségeiben.

A temetőlátogatóknak is érdemes felkészülniük

A szombati időjárás különösen azoknak lehet fontos, akik mindenszentek és halottak napja előtt már ezen a hétvégén keresik fel a temetőket. A felhős égbolt és az elszórt záporok miatt célszerű esernyőt vagy vízálló kabátot vinni, a reggeli és esti órákban pedig a hidegebb időre is fel kell készülni.

Aki hosszabb szabadtéri programot tervez, annak érdemes a délutáni órák előtt elindulnia, és indulás előtt ellenőriznie a legfrissebb helyi előrejelzést. A hétvége első napja tehát nem hoz szélsőséges időjárást, de a napsütésben sem érdemes túlzottan bízni. A következő napok előrejelzése még változhat, ezért a temetőlátogatást és a szabadtéri programokat tervezőknek érdemes figyelniük a HungaroMet friss tájékoztatásait is.