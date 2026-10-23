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Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
HelloVidék

Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz

Pais-Horváth Szilvia
2026. október 23. 16:01 6 perc
  Gyors összefoglaló
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Hiába gondoskodtunk egész nyáron a paradicsompalántákról, az ősz végére sok kertben még mindig ott sorakoznak a zöld termések a bokrokon. Ha megérkeznek a fagyok, már nincs sok esélyük a szabadban beérni, de nem feltétlenül kell lemondanunk róluk. Mutatjuk, hogyan érlelhetjük tovább a leszedett paradicsomot a lakásban, és milyen finomságokat készíthetünk az éretlen termésekből a savanyúságtól a chutney-n át a ropogós rántott paradicsomig.

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Az október végi, november eleji időjárás könnyen keresztülhúzhatja a kertészek számításait: hiába van még tele a paradicsombokor, a lehűlés és a fagyok miatt a termések egy része már nem tud a növényen beérni. Ilyenkor érdemes időben leszedni a még egészséges, ép paradicsomokat, mielőtt a fagy kárt tenne bennük. A már teljes méretű, éppen csak beérés előtt álló termések megfelelő körülmények között a lakásban is tovább érhetnek.

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Ha leszüreteltük az éretlen zöld szemeket, akkor tegyük őket száraz, szobahőmérsékletű helyre, lehetőleg egyetlen rétegben, és rendszeresen ellenőrizzük, nem jelent-e meg rajtuk penész vagy rothadás. Az almával vagy banánnal együtt, papírzacskóban tárolt paradicsom is gyorsabban színesedhet az érési folyamatot segítő etilén miatt. A még a növényen lévő, cserépben nevelt paradicsomnál az is megoldás lehet, ha a növényt fagymentes helyre visszük. A leszedett termések közül viszont nem mindegyik érik be: a nagyon apró, fejletlen példányok erre kevésbé alkalmasak.

Ha már nem szeretnénk tovább várni, a zöld paradicsomot a konyhában is hasznosíthatjuk. A kemény, savanykás termésekből készülhet savanyúság, édes-savanyú csatni, szendvicsekhez kínálható szósz, de akár rántott zöld paradicsomot is süthetünk belőlük. Utóbbi az amerikai konyha ismert fogása, amit cikkünk végén külön is megosztunk veletek!

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Tényleg mérgező a zöld paradicsom?

A zöld paradicsommal kapcsolatban gyakran felmerül, hogy mérgező-e, és biztonságosan fogyasztható-e egyáltalán. A helyzet ennél árnyaltabb: az éretlen paradicsom természetes glikoalkaloidokat, köztük alfa-tomatint tartalmaz, amelyek mennyisége az érés során csökken. Nagyobb bevitelük egészségügyi panaszokat okozhat, ezért az éretlen terméseket nem ajánlott nagy mennyiségben fogyasztani.

Fontos az is, hogy a paradicsom levelét és szárát ne használjuk fel étkezési célra! A zöld termés pedig nem válik automatikusan veszélytelenné attól, hogy megfőzzük, megsütjük vagy savanyítjuk: a hőkezelés önmagában nem garantálja a glikoalkaloidok megfelelő csökkenését. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden zöld paradicsomot ki kell dobni. A lényeg, hogy ép, egészséges terméseket válasszunk, kerüljük a túlzottan keserű darabokat, és ne tekintsünk a zöld paradicsomból készült ételekre korlátlanul fogyasztható csemegeként.

1. Zöldparadicsom-savanyúság: téli húsételek mellé is jó, akár fermentálva is

Ha sok zöld paradicsom maradt a kertben, az egyik kézenfekvő megoldás a savanyúság készítése. A keményebb termések szeletelve vagy kisebb darabokra vágva kerülhetnek az üvegbe, hagymával, fokhagymával, kaporral, mustármaggal és más, ízlés szerint választott fűszerekkel kiegészítve. A zöld paradicsom karakteres, savanykás íze jól illik a hagyományos savanyúságok közé, így télen sültek, pörköltek és más tartalmas ételek mellé is kínálhatjuk.

A zöld paradicsomot fermentálással is tartósíthatjuk. Ez a természetes eljárás a tejsavbaktériumok segítségével működik: a mikroorganizmusok a zöldségekben található cukrok egy részét tejsavvá alakítják, ami savanykás ízt ad, és megfelelő körülmények között segíti a tartósítást is  - erről az eljárásról korábban itt írt a HelloVidék.

A fermentáláshoz ép, alaposan megmosott zöld paradicsomra, vízre és sóra van szükség. A terméseket egészben vagy feldarabolva, ízlés szerint fokhagymával, kaporral és más fűszerekkel együtt tehetjük az üvegbe, majd megfelelő töménységű sóoldattal önthetjük fel. Fontos, hogy a zöldségek végig a lé alatt maradjanak, és a fermentálás során betartsuk a megbízható receptben szereplő higiéniai és hőmérsékleti előírásokat.

Fontos azonban: a fermentálás sem garantálja, hogy az éretlen paradicsom természetes glikoalkaloid-tartalma biztonságos szintre csökken. Ezért a fermentált zöld paradicsomot se tekintsük korlátlanul fogyasztható élelmiszernek, és ne próbáljuk a fermentálással a romlott vagy szokatlanul keserű terméseket megmenteni.

2. Zöldparadicsom-chutney: különleges kísérő húsokhoz és sajtokhoz

Aki a megszokott savanyúságok helyett valami izgalmasabbat próbálna ki, annak jó ötlet lehet a zöldparadicsom-chutney. Ez az indiai konyhából ismert, sűrű, fűszeres szósz édes, savanyú és pikáns ízeket egyesít. A zöld paradicsomot hagymával, ecettel, cukorral és olyan fűszerekkel főzhetjük össze, mint a gyömbér, a mustármag vagy a csili. Egyes receptek almával vagy más gyümölccsel is kiegészítik, így lágyabb, összetettebb ízt kapunk.

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A kész chutney jól passzolhat sült húsokhoz, grillezett ételekhez és sajttálakhoz, de egy egyszerű szendvicset vagy pirítóst is feldobhat. Ha nagyobb mennyiséget készítünk, a tartósításnál itt is kizárólag megbízható, ellenőrzött receptet kövessünk.

3. Zöldparadicsom-lekvár: elsőre furcsa, de működhet

Bár a lekvárhoz általában érett, édes gyümölcsöket választunk, a zöld paradicsom is felhasználható édes-savanyú befőtt készítéséhez. Az íze eltér a hagyományos gyümölcslekvárokétól, ezért érdemes inkább különlegességként tekinteni rá. Az éretlen paradicsomot cukorral, citrommal és ízlés szerint gyömbérrel vagy fahéjjal főzhetjük össze. Az eredmény a felhasznált alapanyagoktól függően friss, savanykás, fűszeres ízű lehet. Sajtok mellé vagy sós péksüteményekhez is érdekes kiegészítő. A lekvárkészítésnél is fontos, hogy a megfelelő cukor- és savtartalom, valamint az előírt feldolgozás biztosítsa az eltarthatóságot. Az édesítés és a főzés önmagában nem tesz minden zöldparadicsom-készítményt biztonságossá.

4. Zöldparadicsom-salsa: nem csak paradicsomból lehet piros szósz

A zöld paradicsommal a salsa készítésénél is érdemes kísérletezni. A felkockázott vagy megsütött terméseket hagymával, fokhagymával, csilivel, korianderrel és citrom- vagy lime-lével kombinálhatjuk. A végeredmény friss, savanykás ízű szósz lehet, amely tortillához, sült zöldségekhez vagy húsokhoz is jól illik.

A zöld paradicsomot ne keverjük össze a mexikói konyhában használt tomatillóval, mert két különböző növényről van szó, még ha bizonyos receptekben hasonló módon használják is őket. A salsát frissen elkészítve hűtőben tároljuk, ha pedig télire tennénk el, válasszunk kifejezetten befőzésre kidolgozott receptet.

5. Le is fagyaszthatjuk a zöld paradicsomot

Nem muszáj mindent egyszerre feldolgozni. Ha nincs időnk savanyúságot vagy chutney-t készíteni, a zöld paradicsom egy részét le is fagyaszthatjuk későbbi felhasználásra. Ehhez válasszunk ép, kemény terméseket, mossuk meg, távolítsuk el a csumájukat, majd vágjuk szeletekre. A szeleteket egymástól elválasztva, megfelelő fagyasztóedényben vagy zacskóban tegyük a mélyhűtőbe.

Kiolvasztás után a paradicsom állaga megváltozhat, ezért elsősorban sütéshez vagy főtt ételekhez érdemes felhasználni. A fagyasztás praktikus megoldás lehet azoknak, akik nem szeretnék egyetlen hétvége alatt feldolgozni az egész kert termését.

6. Rántott zöld paradicsom: szokatlan fogás a kert végéről

A zöld paradicsomot nemcsak savanyíthatjuk vagy szószt készíthetünk belőle, hanem bizony ki is ránthatjuk. Az amerikai konyhában régóta ismert fogásnál a kemény, éretlen paradicsomot körülbelül egy centiméteres szeletekre vágják, majd lisztbe, felvert tojásba és fűszeres zsemlemorzsába vagy kukoricadarába forgatják. Forró olajban mindkét oldalát aranybarnára sütik, és frissen, mártogatóssal kínálják.

A ropogós bunda és a paradicsom savanykás íze érdekes párost alkot, így azoknak is érdemes lehet kipróbálniuk, akik idén nem tudták beérlelni az összes termést. Fontos azonban, hogy a sütés nem garantálja az éretlen paradicsomban található természetes glikoalkaloidok ártalmatlanítását, ezért ezt az ételt is csak mértékkel fogyasszuk!
Címlapkép: Getty Images
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